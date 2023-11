Monday, 6 November 2023, 15:21 HKT/SGT Share: 森松國際以不變應萬變 堅持技術創新佈局全球化進程

香港, 2023年11月6日 - (亞太商訊) - 世界銀行6月發佈最新一期《全球經濟展望》報告,預計2023年全球經濟將增長2.1%,較1月預測上調0.4個百分點,但仍低於2022年的3.1%。目前,世界經濟仍處於恢復期,企業發展仍然面臨著諸多風險。在後疫情時代下,企業能否順應時代的浪潮,以過硬的技術及優質的產品脫穎而出就顯得尤為重要。 作為中國製造企業國際化的先行者,森松國際控股有限公司(股票代碼:2155.HK,以下稱“森松國際”、“森松”或“公司”)歷經三十餘年,憑藉先進的製造技術及在研發方面的不懈創新,公司業務佈局遍佈了可再生能源、環保材料、生物制藥、電子化學品等市場空間龐大且擁有較高速增長的下游行業賽道。從最初的核心壓力容器1.0到極致模組化(模組化系統&工廠)2.0,再到為如今為下游企業賦能的服務型製造方案提供商3.0,森松似乎每次都“搶先困難一步”。如今,森松國際已經發展成為了源於亞太、佈局全球的跨國企業,長期伴跑各領域的頭部公司。 能夠在劇烈的時代浪潮下釋放出積極的信號,森松靠的是收割企業紅利。回顧森松歷史,這家老牌的“浦字一號”在30多年的潛移默化中,已然煥然一身,除了提供傳統的不同種類工業單體設備和模組化設備,與來自客戶深層次需求相關的增值服務和高附加值產品也成了其一大亮點。 2021年,森松憑藉過硬的先進技術承接了中國首座mRNA新冠肺炎疫苗數位化模組化工廠項目,並且僅用7個半月便順利完成了交付。此項目工廠建築面積超過5000平方,覆蓋mRNA疫苗質粒生產、原液製備、製劑、產品灌裝等整個生產流程。值得一提的是,此次的模組化施工有80%以上的工作都在異地車間內完成,不受外界環境的影響。在盡可能保證其低風險的情況下,實現了項目的可預測實施,具有極大的靈活性。此次執行模式也受到了全球生物制藥行業的矚目和效仿。 次年三月,在整個上海進入封控期間,森松又完成了中國出口非洲最大模組化疫苗工廠的製作。5月8日,世界噸位最大的多用途重吊船“皮萊茨基”首航即運載由森松法瑪度承建的摩洛哥模組化疫苗工廠。此項目更是填補了非洲本土疫苗生產的空白,滿足了摩洛哥本國70%以上和非洲大陸60%以上的疫苗需求。 這並不是森松第一次完成國際合作,早在2002年,森松就打敗來自韓國和泰國的競爭對手,拿下了拜耳材料科技(以下簡稱“拜耳”)首次在中國採購的第一套壓力容器設備,自此展開了和拜耳長達二十多年的密切合作。2021年7月,科思創聚合物(中國)有限公司(以下簡稱“科思創”,即原“拜耳材料科技”)與森松(江蘇)重工有限公司(以下簡稱“森松重工”)成功簽訂了模組化裝置的設計、採購和製造合同(模組“EPF合同”)。這是科思創全球所有生產基地中第一個採用先進模組化理念,設計建造的生產裝置,森松重工全程參與了該項目的模組化可行性研究、模組化的概念設計和基本設計,最終為該工廠提供了數位化運維平台,真正實現了全數字化工廠產品的交付,並通過先進的軟體開發和應用能力,實現了先進生物制藥工廠的全生命週期數字覆蓋。此次合作無疑是科思創與森松戰略合作上的又一新台階。 從拜耳到科思創,森松的產品目的地從上海到德國到美國,覆蓋了科思創的全球的主要生產基地,形式也從20多年前的基礎化工設備提供到了如今複雜且具有高技術含量的成套解決方案。多年來,森松的客戶不斷在變革,需求不斷在變化,標準也不斷在提高,唯一不變的是他們與森松的合作,是森松永遠走在客戶需求前面的創新精神。 森松在國際上的成就遠不止於此。根據市場數據顯示,森松在國際項目中與全球前20大制藥巨頭的合作比例超過80%,與世界四大疫苗巨頭葛蘭素史克,賽諾菲,輝瑞和默沙東都有良好合作,是許多國內外領先生物制藥公司的首選供應商。除此之外,其他領域的客戶群體,也不乏一些行業的龍頭客戶:Lonza、巴斯夫、阿斯利康、GSK、禮來、默克、藥明生物等等。面對同一領域的不同客戶,森松國際提供的產品和服務形式是多元的,森松不僅僅是一個具體產品的提供者,更是不少領域上的技術引領者。 2022年9月,森松(江蘇)重工有限公司與格林美股份有限公司青美邦項目聯合研發的高壓酸浸模組化裝置正式投產。該項目裝置是森松首個高壓酸浸模組化裝置,兼顧高壓酸浸和氧壓浸出工藝,服務於紅土鎳礦高壓酸浸、高冰鎳氧壓浸出、MSP或硫化鎳精礦氧壓浸出,以及廢舊鋰電池正極材料加壓浸出等項目的工藝驗證和優化。此次世界級的合作是雙方站在世界領先高壓技術格局上實行的工藝技術與裝備技術的強強聯合。 森松能拿下這一個又一個世界頂尖項目的獨特競爭力正是來自於公司不斷創新的技術能力能夠時刻回應來自客戶和下游市場的瞬息變化,把自己作為客戶產品創新和技術創新的一個重要內在環節,滿足客戶多層次的定制需求,甚至搶先於客戶需求迭代創新。也就是這種在不斷變化市場內堅持不變的創新戰略智慧,才能使其擁有多年遍佈全球多行業的高品質客戶粘性,讓公司在不斷變動的市場環境中擁有了逆勢前進的底氣和成績,完成一次又一次的“紅利收割”。 森松的全球化佈局幫助其產品先後出口至全球超過40個國家,在不同行業、領域多次實現高端進口工業裝備的國產替代和先進中國製造產品的“第一次”。近年來森松通過兼併收購及合營等方式迅速打開海外市場,在非全球化的環境下,實現了全球化產業鏈。據資料顯示,在2023年上半年的公司新簽訂單中,來自海外的訂單金額占比約為70.89%。較基本面而言,公司的收入來源較為多元,抗風險能力較強;結合上下游行業維度和時間維度來看,公司在多個行業深耕30年餘年,每年在技術創新和人才培養方面投入相當比重收益,多層次產品策略也使其在有限的產能情況下,讓資源回報最大化。 從摸索探路、積蓄力量,到全面展開競爭,森松國際在以動力電池等為代表的新能源和新材料領域,以生物疫苗和創新藥為代表的生物制藥等領域,都形成了獨特的競爭優勢。不斷地迭代創新,充足且長期的行業準備,超前的全球戰略智慧,讓公司每每都能精准把握政策機遇,回應行業創新需求,抓住時代紅利。森松國際化的觸角幫助其在不同的時空環境下突出重圍,最終成為了能夠快速回應來自全球市場變化需求的國際領先者。森松從國際化走向全球化,不僅是受益者,更是標杆、是榜樣。未來,森松將依託軟體和硬體相結合,將服務和產品相結合,通過數位化的滲透,用數位化的形式,完成項目的全生命週期覆蓋服務。通過不斷創新的技術和理念,森松把環保和健康也融入進公司發展的戰略當中,扛起公司的社會責任,讓公司的可持續成為全社會的可持續。 關於森松國際控股有限公司: 森松國際是一家國際領先的,服務多個行業的核心工業設備和高附加值整體解決方案的提供商。2021年6月,森松國際在港交所上市,股份代號:2155.HK。森松源於日本,佈局全球,現已發展為在核心設備、工藝系統、數智化整體工廠解決方案等領域掌握核心技術並具有豐富項目經驗的多元化跨國公司。依託在中國的先進製造基地,公司在瑞典、美國、印度、義大利、馬來西亞、新加坡等地開設了附屬公司或工廠,並依靠全球化的高效專業團隊,已向40多個國家和地區交付了不同形式的產品和服務。我們以匠心品質打造卓越口碑,始終伴跑各領域頭部企業,致力於成為全球領先的最佳合作夥伴。2021年,森松國際公司收益約42.79億元,同比2020增長43.7%;在手訂單同比增長72.5%,年內溢利約3.806億元,同比增長約31.5%。22年公司增長勢頭依舊迅猛,淨利率同比21年增長74.47%,新簽訂單高達93.56億,同比增長40.60%。



話題 Press release summary



部門 Engineering

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network