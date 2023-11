Friday, 3 November 2023, 17:02 HKT/SGT Share: 華住出席通商中國2023年慧眼中國環球論壇 以身作則承擔綠色發展責任

香港, 2023年11月3日 - (亞太商訊) - 10月27日,由通商中國舉辦的第十四屆「慧眼中國環球論壇2023」在新加坡成功舉行,共同探討地區新發展與新機遇。此次活動共吸引來自新加坡、中國及周邊地區的800多名著名商業領袖、公眾人物、專家和思想領袖,新加坡副總理兼經濟政策統籌部長王瑞傑先生擔任論壇嘉賓主講人。華住集團有限公司(「華住」或「集團」,納斯達克股份代號:HTHT,聯交所股份代號:1179.HK)首席財務官何繼紅女士受邀出席活動,並就「推動能源轉型 實現零排放」議題發表講話。 由俄烏戰爭所引發的能源危機凸顯出新能源對油氣資源的替代效應,在新能源領域處於領先地位的中國正在抓准機遇實現能源轉型,摒棄以石油為主體的能源結構,加快轉向以新能源為主體的多能互補結構,能源轉型亦為企業發展帶來新的機遇。何繼紅指出,作為服務消費業重要驅動力的住宿行業,近年來隨著「綠色酒店」、「綠色服務」概念的提出,踐行綠色發展刻不容緩,綠色發展的落地及綠色意識的建立更是重中之重。 何繼紅強調,截至2023年9月30日,華住在18個國家經營近1萬家酒店,886,000間客房,擁有超2億會員,通過龐大的酒店網絡及用戶基礎實施綠色發展戰略,配合中國及歐盟對綠色發展提出的新要求。華住堅持ESG可持續發展理念,不斷推動綠色改革,圍繞綠色建築、綠色運營及綠色服務三個方面不斷提升能源使用效率,減少浪費,符合綠色發展新要求。 在綠色建築方面,華住中國旗下各品牌酒店積極推動綠色建築項目落地,以更天然、更易回收再利用的材料替代塑料製品進行裝修,同時依託強大的供應鏈體系,推動「模塊化」裝修進駐每一家華住中國旗下酒店,進一步降低碳排放。在綠色運營方面,華住中國旗下酒店已全部使用LED節能燈具,同時積極推進空氣源熱泵節能裝置使用,進一步降低能源消耗。在綠色服務方面,華住致力於與住客共同踐行低碳環保入住方式理念。通過其自主研發數字化運營系統,為住客提供多樣化的低碳住宿選擇和綠色服務模式,包括在線訂房、在線辦理入住、在線預約酒店服務、在線開具發票等,大量減少紙資源的消耗,高度實現綠色化、無紙化運營。此外,在談及DH相關業務時,何繼紅表示,「我們擁有完善的管理體系及經驗豐富的團隊,DH在歐洲經營的部分已經建立了明確的規則和條例以適應當地政府對於環境保護的要求。」 全季酒店實現客用品環保化:依次為(上左起)可降解環保拖鞋、環保牙刷、可降解茶包及環保洗衣袋;(下左起)環保材質洗沐瓶、無標定制飲用水瓶、可降解環保房卡及生物科技環保垃圾桶 在談及如何促進綠色發展時,何繼紅表示,「我們應當意識到現今最為緊迫的問題是環境問題,若能行動起來去解決問題便將優於坐以待斃,希望通過以身作則喚醒更多人的環境保護意識,便也是有價值的貢獻。」作為中國連鎖酒店行業的領先者及全球發展最快的酒店集團之一,華住始終立足ESG理念,堅定精益增長發展戰略,在「雙碳」政策及全球綠色可持續發展的要求下,華住將繼續把環境、社會及公司治理融入日常運營和長期發展戰略中,持續打造權責明晰、高效運轉、清廉正直的治理架構,不斷提升ESG評級,持續為客戶、加盟商、員工等生態圈夥伴構建美好生活。



