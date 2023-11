香港國際眼鏡展11月開幕

香港, 2023年11月3日 - (亞太商訊) - 由香港貿易發展局(香港貿發局)主辦及香港中華眼鏡製造廠商會合辦的第31屆香港國際眼鏡展,實體展將繼2019年後重臨,於11月8至10日假香港會議展覽中心舉行,並將繼續採用線上線下融合展覽模式「展覽+」(EXHIBITION+)。今屆展覽有來自11個國家及地區、約700家展商呈獻最新的眼鏡設計及產品。 展覽設有多個地區展館,包括中國內地、台灣、意大利、日本、韓國等,以及視尚廊(Visionaries of Style)和香港中華眼鏡製造廠商會專區展團。展會亦設有多個主題展區,方便買家採購。因應智能眼鏡的熱潮,今屆眼鏡展設智能眼鏡展區,當中的香港展商Solos Technology Limited會展示結合ChatGPT和可穿戴技術AirGo™ 3智能眼鏡,亦有展商展示科技融入眼鏡設計及製造的嶄新技術,如本地公司3DNA Technology Limited利用360度容貌掃瞄技術的軟件,助顧客度身訂造合適眼鏡。其他主題展區將呈獻專業眼鏡、眼鏡配飾、眼鏡框、鏡片、隱形眼鏡、驗眼儀器及光學儀器等。 焦點展區「品牌廊」網羅約200個來自世界各地的品牌,包括香港品牌A.Society、Absolute Vintage Eyewear、bTd;以及台灣的CLASSICO、PARIM。而世界各地的著名品牌則包括法國的agnès b、MINIMA;美國的Anna Sui、Jill Stuart、New Balance、VOY;英國的Ted Baker和Vivienne Westwood、德國的STEPPER、日本的Masaki Matsushima、Matsuda、MIZ Gold、TiDOU及韓國的GENSDUMONDE、PEOPLE LUV ME、PLUME等。展會期間將有多場眼鏡匯演,由專業模特兒展示各地時尚眼鏡潮流。 香港貿發局副總裁張淑芬表示:「我們很高興今年香港國際眼鏡展於疫後重臨會展,並迎來眾多來自全球各地及全新的國際品牌,包括時尚之都法國、英國、美國、意大利,也有亞洲的日本、韓國及台灣等潮流代表,大量注入國際元素同時緊貼世界潮流,展現香港國際展覽之都的美譽。」 眼鏡展除匯聚知名展商的最新產品、亦有一連串產品推廣、發佈會、研討會、眼鏡設計比賽的頒獎禮等,讓參觀人士掌握眼鏡業的最新發展。展覽首天將舉行傳媒導賞團,讓新聞界率先了解精選展商的焦點產品和服務。 現誠邀 貴機構派員採訪香港國際眼鏡展及參加傳媒導賞團,活動詳情如下: 展覽詳情 (實體展)

日期: 2023年11月8至10日(星期三至五)

時間: (8日及9日) 上午9時30分至 下午6時30分 (10日) 上午9時30分至 下午5時

地點: 香港會議展覽中心

入場人士: 只供18歲或以上的業內人士參觀。現場登記費:每位港幣100元正(使用電子入場證及已預先登記人士可免費入場) 「商對易」(Click2Match)智能配對平台展期:11月1至17日 傳媒導賞團

日期:2023年11月8日(星期三)

時間:下午 2時至3時

地點:下午1時45分在會展香港貿發局新聞中心集合

主持:香港貿易發展局業務發展主管 黃雲芬 注意事項: 新聞界代表請攜同名片及記者證到傳媒登記處(展覽廳1D大堂)或香港貿發局新聞中心(灣仔博覽道1號香港會議展覽中心新翼地下)即場領取記者證。 【部分精選活動】 11月8日(星期三) 第23屆香港眼鏡設計比賽頒獎典禮:由香港貿發局及香港中華眼鏡製造商會主辦,香港理工大學及香港專業教育學院協辦,以鼓勵及提升香港眼鏡製造業產品設計水平,引領產品設計創意及風格,以加強年輕一代投身眼鏡設計的興趣。 交流酒會:酒會促進業內人士洽商,由香港貿發局理事會員成員盧金榮博士擔任主禮嘉賓。 11月9日(星期四) 第21屆香港國際視光學會議:由香港貿發局與合作機構香港光學會及香港理工大學 一同舉辦,今屆以「社區護眼新貴- 人工智能及遠端治療下的視光新里程」為主題,邀得醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗醫生致開幕辭,並請來多位來自世界各地的行業專家擔任講者,探討人工智能在視光中的應用、遙距治療對醫療保健的影響,以及如何有效運用於社區眼科護理等議題。 (研討會) 市場探索 - 眼鏡業市場趨勢概況:行業專家將討論美國眼鏡行業的最新時尚趨勢預測和永續發展元素。講者還將探討產業供應鏈的數位化及其對製造和零售的影響,以及智慧眼鏡的最新市場前景和潛力。 (研討會) 眼鏡設計變革 - 3D 技術、創新及物料趨勢:創新技術持續推進眼鏡業設計革新。本場研討會邀請多位業內專家,詳盡解構眼鏡3D打印技術、創新設計意念及物料等最新趨勢。 11月10日(星期五) (研討會) 中國內地視光標準化最新發展:專家講解中國內地青少年近視防控眼鏡、鏡片、及智慧眼鏡等視光產品的最新技術規範及檢測準則,讓業內人士掌握內地視光產品市場最新動態。 【特色展商產品】 眼鏡展將展示多款應用創新科技的眼鏡及嶄新的產品和服務,部分特色展商包括: 360度掃描面型 個人化全自選配鏡體驗 本地公司3DNA Technology Limited研發的嶄新互動體驗訂製眼鏡平台,提供創新的眼鏡零售體驗。專供眼鏡店使用的新款配鏡臺,具備背光展示架、可拉出式鏡框抽屜、200個樣品展示區、可調節的3D,集背光展示架、拉出式鏡框抽屜、200個樣品展示區、可調節的3D掃描鏡和三個高清顯示器於一身。 機器會360度掃描及量度顧客臉型,在螢幕上生成並顯示3D頭像;顧客可在逾2,000款設計中挑選,從物料、圖案、顏色,到收窄鏡框及印製名字等要求,自訂心儀的款式,同時直觀感受模擬佩戴效果。 3DNA的開放平台連接全球零售商與供應商,度身訂製的訂單會透過平台直送至中國內地、美國、英國等地區的廠房進行製作。 3DNA Technology Limited 展覽位置: 1CON-046 ChatGPT智能眼鏡 首度參展的香港的智能眼鏡品牌Solos Technology Limited最新系列AirGo™ 3 智能眼鏡,結合了ChatGPT和可穿戴技術。 用戶可以眼鏡上的按鈕操作,透過語音或文字向ChatGPT詢問問題,便可在應用程式上查看答案,或透過智能眼鏡的揚聲器聽到回答。透過ChatGPT,AirGo™ 3新增SolosTranslate功能結合最新的語音提取技術,提供9種語言的即時翻譯,包括法語、西班牙語、日語、韓語、普通話和粤語。擁有超過100項專利的AirGo™ 3智能眼鏡,剛於今年9月底正式發佈。 Solo Technology Limited攤位: GH-B38 尚有更多創意及環保概念新產品,詳情可見:http://bit.ly/3soUSN3 相關網頁

香港國際眼鏡展:https://www.hktdc.com/event/hkopticalfair/tc

香港國際眼鏡展活動詳情:https://www.hktdc.com/event/hkopticalfair/tc/intelligence-hub

第二十一屆香港國際視光學會議:https://www.hktdc.com/event/hkopticalfair/tc/the-21st-hong-kong-international-optometric-symposium

香港貿發局新聞中心:http://mediaroom.hktdc.com/tc 傳媒查詢

新聞界如有查詢,請聯絡香港貿發局傳訊及公共事務部:

梁彩燕,電話:(852) 2584 4298, 電郵:frankie.cy.leung@hktdc.org

曾錦雯, 電話:(852) 2584 4288, 電郵:phyllis.km.tsang@hktdc.org



