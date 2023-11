華檢醫療全資子公司威士達與希森美康上海簽署戰略合作協議

香港, 2023年11月2日 - (亞太商訊) - 中國領先的體外診斷(「IVD(1)」)產品分銷商華檢醫療控股有限公司(「華檢醫療」或「集團」; 股份代號:1931)宣佈,公司的全資子公司威士達醫療設備(上海)有限公司(「威士達上海」)與希森美康醫用電子(上海)有限公司(「希森美康上海」)就雙方的凝血產品業務簽署了戰略合作協定。 戰略合作概要 26年來,威士達上海作為希森美康血凝產品線的中國總經銷,雙方一直緊密合作,成為中國凝血檢測的市場引領者。為進一步滿足多樣化的市場需求,雙方達成戰略協定:希森美康上海將向威士達上海增資並成為其股東之一,同時,建立凝血產品的長期經銷關係。本次戰略合作以在中國市場持續發展為目標,保持希森美康凝血產品線在該領域的領導地位,將產品及服務提升至國際領先水準。 簽約方簡介 威士達上海秉承著為檢驗界提供超值產品和服務的經營理念,深耕體外診斷行業。三十年來,公司憑藉主營產品、供應鏈、營銷服務網絡等優勢,獲得同行和客戶的一致認可,公司逐步成為中國凝血檢驗引領者。威士達上海是在香港聯合交易所主機板上市的華檢集團全資子公司,專注於體外診斷業務。公司現有合作經銷商近千家,銷售網路遍佈全國,醫療機構用戶超7000家。華檢醫療集團總人數接近800人,專業工程、技術人員合計占比超過60%,為用戶提供及時的技術支援和設備維護服務。 希森美康上海是Sysmex Corporation(「希森美康」)的全資子公司。希森美康為一間日本醫療保健公司,總部位於神戶,於一九六八年成立,集四十餘年專業發展之經驗,以領先的科技、創意的設計和卓越的品質而成為行業先導,尤其在血液分析、凝血分析、尿沉渣分析領域更處於世界領先地位,成為全球著名的體外診斷(IVD)產品製造商,為日本東京和大阪兩個證券交易所的第一部上市企業。 (1) IVD,“In Vitro Diagnostic” 或「體外診斷」,包括在從人體採集的血液或組織等樣本上開展的檢測 圖片說明:前排右一:華檢醫療控股有限公司 主席及執行董事 何鞠誠先生;前排左一:希森美康集團全球執行董事和希森美康醫用電子(上海)有限公司行政總裁 彭作輝先生 關於華檢醫療控股有限公司 華檢醫療控股有限公司(「華檢醫療」或「集團」)是中國領先的IVD產品分銷商,旗下主要包括威士達醫療有限公司、達承醫療設備(上海)有限公司、艾維德中國有限公司、蘇州德沃生物技術有限公司、朗邁(山東)生物科技有限公司及貝知(上海)醫療科技有限公司等附屬公司。集團的分銷網絡覆蓋全國29個省份、直轄市及自治區。集團為希森美康凝血產品在中國的全國獨家分銷商,並為其終端客戶提供器材維修服務。華檢醫療同時研發自有品牌的IVD分析儀及試劑,並參與其生產及銷售。華檢醫療亦向醫院的臨床實驗室提供集中採購解決方案服務。



話題 Press release summary



部門 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network