Colt 完成以18億美元收購 Lumen 歐洲、中東及非洲業務

香港, 2023年11月2日 - (亞太商訊) - 數碼基礎設施公司Colt Technology Services (Colt) 今日宣布以18億美元完成收購Lumen歐洲、中東及非洲(EMEA)的業務。此交易完成是Colt與Lumen Technologies, Inc.收購Lumen EMEA業務獨家協議的最後階段。 此交易標誌著Colt的一個關鍵時刻,為歐洲電信業帶來鼓舞。對於投入強大和可持續數碼基礎設施以作為其驅動力的企業來說,此交易能為它們帶來更佳的選擇與廣泛的全球能力。同時,此交易讓Colt成為全球最大專注於企業對企業電信的公司之一,並成為具全球影響力的重要角色。Keri Gilder仍將繼續擔任Colt首席執行官,並得到經驗豐富且多元化的執行領導團隊的支持。 作為收購的一部分,Colt與Lumen Technologies, Inc.將會簽定合作夥伴協議,使北美企業受惠於使用Colt在北美境內與境外屢獲殊榮的數碼基礎設施與服務。 Colt Technology Services首席執行官Keri Gilder表示:「能完成這項收購是我們發展歷程中一個重要時刻,標誌著我們對客戶堅定的承諾,協助他們擴大規模與發展。這亦為我們帶來優秀的新人才,拓展我們的技術組合與合作夥伴生態系統;隨著我們進入東歐、阿聯酋及非洲部分地區的新市場,我們將顯著擴展我們的數碼基礎設施。」 她繼續表示:「我們的行業正處於突破性變革的風口浪尖。我們必須以負責任、公平且公正的方式,為高度互聯的全球社會提供數碼規劃。作為可持續發展網絡的先驅,此收購使Colt成為業界最具影響力的聲音之一,並給予我們機會帶領行業推動有明確目標、有意義的變革,以保護我們的人民和地球。」 Omdia的首席分析師Camille Mendler 亦表示:「Colt始終不懈地為商業客戶提供卓越的體驗,這個使命在此關鍵時刻獲得了更廣泛的全球影響力。全球企業需要堅定的合作夥伴,以應對數碼消費中的深度轉變,包括網絡即服務、零信任安全及混合雲計算等。」 客戶將受惠於Colt現有一系列獲獎無數的技術,包括按需服務與SD WAN,還有擴展的新服務組合,包括新安全技術、市場領先的安全存取服務邊緣(SASE)產品、託管和專業服務,以及: ● 1,300名遍布16個國家以客戶為尊的新員工 ● 連接34個EMEA國家中125個歐洲城市長達1,630,031公里的光纖 ● 覆蓋23個國家與阿聯酋,長達11,000公里的城域網絡 ● 於6個國家中12個電纜登陸站 ● 10個海底電纜系統 - 6個跨大西洋,4個在歐洲內部 該收購為Colt帶來2,700家包括藍籌企業、龍頭企業與公共部門的客戶,讓Colt得以透過杜拜、愛沙尼亞、希臘、冰島、以色列、肯亞、塞爾維亞、斯洛文尼亞、南非和土耳其的連接點(Points of Presence),擴大其服務範圍。 此收購完成之際,正值Colt發佈最新的品牌研究,報告指出企業有計劃將其數碼基礎設施擴展到現有市場之外。Colt訪問了亞太地區、歐洲與美國的1,100名高級IT決策者,發現44%的決策者計劃將其數碼基礎設施擴展到歐洲、40%到亞太地區。其中超過三分之一(35%)計劃擴展到美洲、29%到中東,而近四分之一(24%)則計劃將其網絡向非洲擴展。 Keri表示:「未來蓬勃發展的科技公司將是具有規模、適應性和擁有強烈使命感的企業,我們一直努力建構這些能力。透過忠於我們的文化與承諾,並環繞客戶的成功來建立我們的業務,我們已準備就緒,為公司寫下新的一頁。」 關於Colt Technology Services Colt Technology Services (Colt)是一間全球數碼基礎設施公司,創造非凡的連線服務以助企業成功。得益於傑出的人才與志同道合的夥伴,Colt追求的目標在於:客戶可隨時隨地依其所選來掌握數碼世界的力量。 自1992年以來,Colt憑藉對客戶堅定的承諾脫穎而出,自倫敦城的傳承起步發展成為覆蓋38個國家的全球性企業,旗下員工逾6,000名,全球設有逾80間辦事處。Colt的客戶受益於覆蓋廣泛的數碼基礎設施,連接230個城市中32,000棟建築、超過50個城域網絡,以及遍布歐洲、亞洲、中東、非洲與北美鉅型商業樞紐中230個連接點(Points of Presence)。 作為私營企業,Colt是業內財務最穩健的企業之一。Colt致力於提供行業領先的客戶體驗,秉持對客戶、夥伴、人群與地球盡責的價值與責任,致力於客戶創新。更多的信息,請瀏覽www.colt.net 媒體聯絡:

