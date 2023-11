百萬圓桌全球服務重塑品牌 更名為百萬圓桌辦公領袖中心

香港, 2023年11月1日 - (亞太商訊) - 百萬圓桌全球服務(MDRT Global Services)宣佈,協會將由11月1日起正式更名為 百萬圓桌辦公領袖中心(「百萬圓桌中心」)。新名稱以及新品牌更貼切反映協會的使命:協助全球辦公和家庭辦公領袖發展成為金融服務機構的領導,並促使其團隊取得成功。 百萬圓桌中心會員均為辦公和家庭辦公領袖,其不斷努力發展個人領導才能,在所屬的機構內建立百萬圓桌的卓越文化,並在其專業和個人方面取得進步。 會員將可享品牌重塑前的所有權利,包括查看百萬圓桌中心網站所載的關鍵領導內容,例如實用工具、視頻和文章,以及進入並享用學習應用平台Harvard ManageMentor®。會員亦可參與定期網絡廣播、與其他會員一同參加學習小組、每年參與一項全球百萬圓桌活動,以及申請競逐「百萬圓桌卓越文化獎(Culture of Excellence Awards)」。 2024 年度百萬圓桌會長、國際財策師Gregory Gagne表示:「百萬圓桌辦公領袖中心為業內致力於追求卓越表現的金融服務領袖創建社群。是次品牌重塑凸顯協會銳意增強會員快速成長的能力,並協助其團隊成為精英團隊。」 Gregory Gagne續稱:「2023年全球首100間最多MDRT公司排名榜中,香港地區佔了10間,總數超過6,400人。我們期望品牌重塑後,有助吸引更多香港地區的金融服務業辦公和家庭辦公領袖加入百萬圓桌辦公領袖中心,讓我們能進一步協助並激發其成長潛力,更上一層樓。」 百萬圓桌中心會籍為期一年,並必須每年續會。會籍開放申請時間為2023年11月1日至2024年4月1日,年費為600美元。於2024年4月1日後申請會籍的申請人需繳納額外200美元的逾期費用。 關於百萬圓桌辦公領袖中心 作為全球百萬圓桌品牌系列中的最新協會,百萬圓桌辦公領袖中心(「百萬圓桌中心」)專為金融服務業的辦公和家庭辦公領袖而設。作為一獨立會員協會,百萬圓桌中心為會員提供超凡價值及提升領導能力的機會,增加會員與百萬圓桌社群的互動交流,同時為領袖們提供策略,讓其在各自組織內建立卓越的文化。如欲了解更多有關詳情,請瀏覽 mdrtcenter.org。



話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network