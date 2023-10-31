佛朗斯在港招股：稀缺賽道龍頭 全生命週期解決方案引領行業發展

香港, 2023年10月31日 - (亞太商訊) - 據彭博終端機轉載，近期港股IPO市場有所回暖，10月共有5只新股IPO，邁越科技（02501.HK）、十月稻田（09676.HK）上市首日分別收漲38.14%、22.66%，取得不錯的行情表現。隨著投資者風險偏好上升，市場或有望迎來更多的優質新股。

10月31日，中國最大的場內物流設備解決方案提供商廣州佛朗斯股份有限公司（下稱「佛朗斯」或「公司」，股份代號：2499.HK）在港招股。本次IPO，佛朗斯擬全球發售1213.6萬股H股，每股發售價14.18港元-16.18港元，預期將於11月10日登陸聯交所。柳工機械作為基石投資者參與本次發行，將合共認購約1.09億港元的發售股份，按招股價中位數計算，約占發售股份總額的59.17%。

直擊行業痛點 全生命週期解決方案競爭優勢突出

場內物流設備包括但不限於叉車、堆垛機、分揀機、輸送機等，主要用於在製造工廠、物流園區、倉庫、機場、港口等類似工作場所搬運、搬移、分揀以及堆垛貨物及重物等機械作業。隨著中國製造業及物流業的快速發展，場內物流設備市場需求不斷攀升。然而對中小企業來說，傳統模式下企業面臨購置成本與維護維修成本高、專業性強、管理難度大等諸多行業痛點，不利於成本控制及經營效率。此等背景下，以佛朗斯為代表的場內物流設備解決方案提供商應運而生。

佛朗斯以場內物流設備訂用服務為核心，向客戶提供一站式場內物流設備解決方案，涵蓋從設備訂用、維護維修到處置的整個場內物流設備生命週期。在該業務模式下，佛朗斯可根據用戶需求的不同，在設備組合、設備操作指導、計劃維護維修以及實時運行監控方面為用戶提供不同的訂用安排，幫助客戶節省採購設備以及後續相關的設備維護所產生的成本，提升運營效率。根據灼識諮詢的資料，與傳統做法相比，場內物流設備解決方案可幫助企業在整個設備生命週期降低成本約20%。

得益於全面的組合服務，佛朗斯能夠在不同的服務之間創造交叉銷售機會及協同效應。例如，通過為客戶提供管理維護維修業務與客戶建立起客戶對公司技術及服務的信任，使得客戶願意接受公司的其他服務，如設備訂用服務。在過往記錄期間，佛朗斯近70%的場內物流設備訂用服務客戶是由設備維護維修服務客戶轉化而來。

客戶群持續增長 行業高增長趨勢下潛力可期

在有效的交叉銷售策略以及協同效應的作用下，佛朗斯設備車隊規模快速擴張。截至2020年、2021年及2022年12月31日以及2023年4月30日，公司的場內物流設備台數分別為31,213台、36,257台、39,145台及40,644台。按2022年設備車隊規模計，公司在所有場內物流設備解決方案提供商中排名第一。

與此同時，佛朗斯的客戶群逐年增長。2020年至2022年間，客戶數由7,477名穩步增長至8,170名。值得一提的是，在全生命週期模式的支持下，公司能夠為客戶提供一站式的服務模式，極大改進了客戶體驗，客戶認可度不斷提升。於2020年、2021年及2022年，留存客戶的收入佔比分別為85.9%、88.0%及89.8%。

回看佛朗斯所處的賽道，在製造業及物流業發展及對降本增效需求日益增強的推動下，中國場內物流設備解決方案市場持續增長，但與美國等發達國家和地區相比，中國場內物流設備解決方案的滲透率相對較低。2022年，中國場內物流設備解決方案滲透率僅為3.7%左右，相比美國等發達國家約54.6%的滲透率，提升空間巨大。根據灼識諮詢的資料，中國場內物流設備解決方案市場規模2022年至2027年的複合年增長率達25.0%。

在這條長坡厚雪的賽道上，佛朗斯作為其中的領先選手，憑藉其豐富的運營管理經驗及已經建立的品牌知名度，預期將在行業的發展中充分受益。無論是從佈局賽道的成長性、公司成長的確定性以及市場的稀缺性來看，佛朗斯均具備較高的投資吸引力和價值。

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