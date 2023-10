Tuesday, 31 October 2023, 12:08 HKT/SGT Share: 華住集團出席2023亞太酒店投資會議 集團業務迅猛回升 有限服務酒店滿足市場剛性需求

香港, 2023年10月31日 - (亞太商訊) - 10月23日-25日,2023亞太區酒店投資會議(「HICAP」)於新加坡成功舉辦,此次會議聚焦於酒店出行行業動態及未來發展前景,圍繞亞太地區旅遊新趨勢、酒店業新發展、經濟投資新熱點等話題展開討論,充分展現市場最新動態,預期行業未來發展方向。會議邀請近千名行業專業人士及多位重量級行業領袖參會。華住集團有限公司(「華住」或「集團」)首席財務官何繼紅及亞太區總裁朱小剛受邀出席會議,並在論壇上就集團業務及旅遊行業發展發表講話。 新加坡全季酒店 會上,何繼紅表示,18年前從第一家漢庭酒店開業至今,華住已經成為全球發展最快的酒店集團之一,目前位列全球第六。集團已經迅速從疫情影響中得以恢復,尤其在今年春節期間,華住中國的平均可出租客房收入(「RevPAR」)恢復至2019年水平的140%,第三季度華住中國的RevPAR恢復至2019年水平的129%。在談及中國經濟及中國旅遊業時,何繼紅表示,目前一種新型的消費模式正在興起,從青少年到退休人士各個年齡層的消費者都熱衷於花小錢買快樂的「體驗型消費」,而華住超過90%以上為有限服務酒店,這正好可以滿足消費者的需求。同時,伴隨著中國商旅的復甦,華住的業務也將進一步得到提升。 在談及客戶忠誠度計劃方面,何繼紅表示,華住自創立至今一直堅持科技革新,通過一套自主開發的運營系統及分析不斷提升捕捉忠誠會員的能力,實現約八成訂單來自於自運營平台,其中超七成來自於會員。目前已有超過2億名會員,預計明年數量將進一步增多,華住正在打造一個強大的生態閉環。 此外,何繼紅表示,華住的管理加盟模式對集團快速增長起到了至關重要的作用。提供完整的供應鏈及派駐現場的酒店經理來管理加盟酒店,讓加盟商更加輕鬆的同時也保證了酒店品牌品質及整體收益,實現集團快速擴張形成網路效應,預計將在明年開設超千家酒店。 朱小剛在「聚焦東亞-機遇與挑戰」的論壇上也分享了華住集團的復甦情況。在十一黃金周旺季,中國服務業消費較去年同比增長21%,旅遊、住宿及餐飲為主要推動力。截至2023年9月30日,華住集團在18個國家經營9,157家酒店,擁有885,756間客房。較去年同期相比,今年第三季度華住中國6,500家成熟酒店的RevPAR同比增長41%,混合入住率達到86%。DH繼續保持良好的業務恢復趨勢,RevPAR恢復至2019年水平的107%。今年第三季度華住集團項目儲備為2,970個,穩健的儲備項目數量表明了華住將在2024年繼續保持增長態勢。此外,華住旗下城家公寓在中國運營200多家公寓,共30,000個單位,與在營的9,000多家酒店網絡形成了強大的協同效應。未來,隨著中國城市化進程的加快及長租公寓的快速發展,華住將為業主及投資者創造長期價值。



