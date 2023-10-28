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Friday, 27 October 2023, 12:33 HKT/SGT
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立訊精密：前三季度財報亮眼，全年業績預計再創佳績

香港, 2023年10月27日 - (亞太商訊) - 上週五，立訊精密發佈2023年三季報，報告顯示，公司前三季度實現收入1558.75億元（人民幣，下同），同比增長7.31%；扣非淨利潤70.33億元，同比增長17.63%；歸母淨利潤73.74億元，同比增長15.22%。同時，立訊精密發佈了全年業績預告，預計2023年度歸母淨利潤將同比增長17.5%-22.5%，達107.67億元-112.25億元，將首次突破百億。

此次披露的財報顯示，立訊精密銷售毛利率與銷售淨利率持續攀升，分別從年初的10.03%與4.20%提升至11.8%與5.31%，盈利能力不斷改善。

此外，伴隨消費電子傳統旺季的來臨，疊加蘋果發佈新品，對立訊精密來說是一大利好。據悉，立訊精密與蘋果合作已有十餘年，雙方的合作覆蓋iPhone、Apple Watch、AirPods三大產品線。立訊精密董事長王來春此前接受採訪時表示：「近年來立訊精密大幅增加了iPhone的生產型號以及數量，iPhone業務（規模）在過去一年翻了一番。」王來春在採訪中還將蘋果與立訊的關係比喻為「鳳凰」及「俊鳥」，共同振翅高飛。

不僅如此，近日蘋果公司CEO庫克訪華，專程與立訊精密董事長王來春一同參觀立訊精密Apple Watch總裝工廠。另外，王來春還透露，公司正在為明年初上市的蘋果頭顯Apple Vision Pro做生產準備。天風國際證券分析師郭明錤亦看好兩者的協同發展，認為立訊精密與蘋果的合作未來會持續增加，立訊精密正在處理蘋果2024年高階iPhone的「新產品引進」。

展望未來，立訊精密在報告中指出，將加強對現有業務的開拓以及新領域、新技術、新產品的前瞻佈局，並以精密智慧製造大平台和工藝製程的自主研發優勢為依託，實現公司在消費電子、通信、汽車等領域各項資源互融互通，打造完整的產業垂直整合閉環，推動公司經營朝預期方向發展。

在通信領域，立訊精密制定了「核心零部件+系統級產品」雙驅協同發展的戰略，深度覆蓋了包括高速互聯、光模塊、散熱、基站天線、基站濾波器、電源模塊等產品，目前已在部分細分領域實現了全球領先。同時，立訊指出，公司High speed 銅連接器及線束的海外業務正在快速增長，並且在銅連接產品的帶動下，公司光模組產品已快速進入前三大數據中心客戶項目，有的在測試階段，有的已經小批量交貨。

在汽車領域，立訊精密覆蓋汽車線束/連接器、車身電子、智能座艙、自動駕駛等領域，具體產品包括高/低壓線束、特種線束、充電槍、汽車連接器、智能座艙域控制器、液晶儀表、AR HUD、DMS等，並與國際上領先的汽車品牌建立了良好的合作關係。

近期，立訊精密投資者關係活動記錄表顯示，2023年1-9月汽車業務板塊增長超過50%，預計未來3-4年將保持良好增速。同時，立訊表示會不斷強化多元化汽車品類的前期佈局，把握科技發展新趨勢，應對市場新需求。

總的來看，立訊精密在今年前三季度中，在盈利能力改善及多元化業務佈局等方面顯著提升，獲得了營收與淨利雙增長的喜人成績。考慮到立訊精密多行業、多品類、多客戶的全面發展，看好未來公司可持續發展前景。



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