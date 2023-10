香港董事學會的《施政報告》回應——落實政策 才有結果

香港, 2023年10月25日 - (亞太商訊) - 香港董事學會就2023年10月25日發表之《施政報告》作出回應。 行政長官李家超先生今日發表任内第二份施政報告,篇幅雖長,但内容相當充實。行政長官的施政理念,類近英語所講的result-oriented,施政看重結果。期望各部門能著力將藍圖綱領落實推行。 對接國家戰略 發展經濟 作為匯集中國優勢和國際優勢於一身的世界級城市,香港的發展動能,仰仗香港的「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢。金融方面,强化離岸人民幣業務,可以幫助人民幣國際化的進程。促進股票市場,也非常重要。行政長官接納「促進股票市場流動性專責小組」的建議,下調印花稅之外,會檢討股票買賣價差,降低實時數據的相關費用,便利投資者。港交所亦已展開諮詢,務求優化GEM市場。期待各界就相關議題作出建議。 今年,政府官員陸續出訪,説好香港故事。我們希望各界繼續努力,推廣來香港投資經商的吸引力,連接傳統歐美市場的同時,更多拓展一帶一路沿綫國家的經貿往來。我們期望能儘早加入RCEP。 施政報告包括政策措施,推進繼續落實《創新科技發展藍圖》,包括擴大「產學研1+計劃」,促進研究成果轉化成商品。學會一直認同香港擁有不錯的上游科研能力,但我們需要在中、下游更多努力,將傑出的科研成果轉化成為對社會有廣大裨益的產品。成立「新型工業發展辦公室」,配合100億元「新型工業加速計劃」的配對資助,有助推進新型工業化。 數字化經濟發展 財政司司長帶領的數字化經濟發展委員會將於明年提交建議。我們期待。支援中小企數碼轉型是重點之一。今日的施政報告提到,政府將成立「電子商貿發展專責小組」,配合清關便利發貨措施,協助中小企拓展跨境電商業務,而將「商業數據通」與「授權數據交換閘」連接,應該有助加快信貸審批。 除了商業應用範疇,政府服務也是數碼轉型的一個戰場。這方面,香港大概已經落後不少,必須趕上。行政長官今日提到,須加快數字政府建設,包括推動開放數據,協調各部門推出更多數字服務。我們支持。期望「數字政策辦公室」在專員帶領下,有所作為。 住宅物業印花稅 近月,社會上有不少調整住宅物業印花稅的呼聲。行政長官今日表示,考慮到近期利息高企,客觀環境與當年引入「辣招」時有所不同,將予調整。其中,額外印花稅的適用年期由三年縮短至兩年,以及買家印花稅及新住宅印花稅的稅率減半至7.5%,這兩項放寬比較側重已擁有物業而想多買房產作投資的人士。至於外來人才置業的印花稅,改為「先免後徵」,讓我們欲爭取來港貢獻經濟發展的人士不須「帶錢來打工」,我們認為合適。學會認為,壓抑炒風的措施尚應保留,但實際幫助真正用家買房自主的措施或還可以更多放寬。 鼓勵生育,締造有利育兒環境 行政長官宣佈,給予新生嬰兒二萬元獎勵。我們支持這個獎勵措施,但金額斷不足以將嬰孩養育成人。施政報告又提出公屋及資助房屋優先編配或選樓的措施,並提高與子女同住的納稅人的住宅貸款或租金扣稅限額。支援在職家庭育兒方面,增加在職家庭津貼、增加幼兒中心名額和津貼、擴大學前兒童課餘托管服務至全港、加强社區保姆服務等政策措施,本意都在幫助需要帶孩子的家庭。 行政長官銳意引入新政策,鼓勵生育,試圖扭轉持續多時的生育率下跌趨勢,應該支持。但要真正提高生育率,我們認為需要更多有力政策支援,從住房到教育,由就業到向上流動,給予有意生育的家庭真正有力的誘因。 應用科學大學 提升職業專才教育 行政長官又提出,要發展應用科學大學,提升職業專才教育獲得大學學位地位,鼓勵青年學習專業技術發展事業。建設國際專上教育樞紐,擴大資助專上院校非本地學生限額,增撥獎學金資源及增加名額,可以吸引更多海外尤其一帶一路國家學生來港就學,補充我們經濟發展所需的人才。本地教育方面,進一步於中小學推行STEAM教育,也有助發掘培養本地STEAM精英,為我們的創科發展、新型工業提供人才儲備。 醫療創新樞紐 施政報告提出,有長遠目標建立「第一層審批」的藥物及醫療器械註冊機構,有望吸引更多本地及海内外藥物及醫療器械企業選擇在港進行研發和臨床試驗,此舉與創科發展及新型工業化的政策相呼應。我們支持。行政長官表示,已獲得賽馬會出資30億元支持,就疫苗研發、新發傳染病預警和防控,强化本地自身及與内地聯防聯控的能力,相信可以幫助香港更有效應對或然出現的新傳染病疫情。 至於應對季節性流感,我們建議政府作更多努力,宣傳流感疫苗的效用和好處,釋除市民的疑慮,維護公共衛生。 極端天氣與管治 近月連番黑雨及颱風,是自然力量的表現,也是人類活動引致氣候變化的例證。施政報告有篇幅闡述如何强化應對極端天氣的能力,例如,檢討機場及鐵路面對颱風、大雨天氣如何疏導乘客旅客的應變措施。而80億的雨水排放系統改善工程,以及「應對海平面上升和極端降雨的防洪管理策略規劃研究」,須快速推展並向公衆交代。 應對極端天氣的做法措施是否有效得宜、動員是否有力、善後是否迅速,是政府管治成效的考驗。(完) 香港董事學會簡介 香港董事學會(簡稱“HKIoD”或「學會」)為香港代表專業董事的首要組織,其宗旨是促進所有公司的持久成就;為達成使命,學會致力提倡優秀企業管治與釐訂相關標準,以及協助董事的專業發展。憑藉由來自上市公司及非上市公司的董事組成之會員基礎,學會致力為董事提供教育項目及資訊服務,並代表董事發聲。學會具國際視野及多元文化,採用兩文三語經營業務。香港董事學會為「環球董事學會聯盟」即Global Network of Director Institutes的成員,該聯盟匯集世界各地代表董事的翹楚學會。 網址 http://www.hkiod.com。 傳媒查詢:任綺欣小姐 (電話﹕2889 1414;電郵﹕joanne.yam@hkiod.com;傳真﹕2889 9982)



