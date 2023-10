香港通訊業聯會全力支持2023年施政報告中對通訊業界的政策

香港, 2023年10月25日 - (亞太商訊) - 香港通訊業聯會(CAHK)對行政長官發表的2023年施政報告「鞏固香港作為區域通訊樞紐」的策略,予以全力支持。 本會歡迎施政報告中計劃提出的建議:(1) 「進一步加強5G 網絡的整體覆蓋,包括加快擴展鄉郊及偏遠地區的流動網設施、向流動網絡營辦商拍賣更多5G 頻譜、以及協調相關機構加強大型公眾活動場地(例如中環海濱活動空間、香港體育館、香港會議展覽中心、亞洲國際博覽館等)的5G網絡容量。」(2)「繼續法例修訂的工作,在2023年年底前向立法會提交《電訊條例》修訂草案及進行相關指引的修訂工作,指明新建樓宇需預留空間以供流動網絡營辦商裝設電訊設施。」(3)「繼續致力協助流動網絡營辦商建設機站,包括開放約1500個政府處所,讓流動服務營辦商安裝機站。」 (4)「繼續提供經濟誘因,鼓勵固定網絡營辦商擴展光纖網絡至235條偏遠地區的鄉村,目標在2026年或之前陸續完成相關工程。」 另外,施政報告提出設立香港資訊科技學院的提議, 這項舉措具有重大意義,旨在培養本地資訊科技領域的人才,為產業的長期成長和永續發展做出貢獻。 本會在《施政報告2023》諮詢期間積極參與,提出了寶貴的見解與建議。 我們很高興看到《施政報告》中納入了我們很大部分的意見,反映出政府對各方意見的接納。 本會致力於積極參與政策討論並與政府合作。 我們努力創造一個促進創新、增強連結性並鞏固香港作為區域通訊領域領導者地位的環境。 關於香港通訊業聯會 香港通訊業聯會(CAHK)是一家非營利性組織,於1983年5月27日宣布取消對本地通訊產品及服務的管制後於香港註冊成立。它是香港通信行業協會,負責廣播,有線和無線通信以及信息通信技術(ICT)領域的其他相關業務部門。 欲了解更多信息,請查閱:www.cahk.hk 如獲取更多資訊,請聯繫: 香港通訊業聯會 姓名: 翁左蘊嫻女仕 電話: (852) 2504 2732 電郵: info@cahk.hk



