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  • Saturday, October 28, 2023
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Wednesday, 25 October 2023, 19:37 HKT/SGT
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PopWalk天晉匯、上水廣場10月玩樂消費攻略
首個將軍澳德國啤酒節暢飲380年歷史德國No.1麥啤
“夜貓子Mega Sale” 限時激搶逾100份禮品

香港, 2023年10月25日 - (亞太商訊) - 今個秋日，將軍澳PopWalk天晉匯聯乘商戶Das Bier及德國啤酒節其中一個指定品牌Paulaner 獨家呈獻 “PopWalk Das Bier Fest 德國啤酒節”讓大家暢飲4款精選啤酒；活動更設2.4米高巨型吹氣啤酒裝置、多個傳統啤酒節遊戲、面部彩繪、啤酒節傳統服裝體驗，及消費獎賞等，於10月的週末帶來透心涼的暢快驚喜!

 

由即日起至29日，逢星期六、日及公眾假期，將於Ocean PopWalk海天晉匯舉行”PopWalk Das Bier Fest 德國啤酒節”，最適合與三五知己或家人愉快小酌，輕鬆渡週末! 是次活動特別與德國餐廳Das Bier 及擁有380年歷史的知名德國啤酒品牌Paulaner 攜手合作，共同打造首個將軍澳德國啤酒節，為區內品味一族帶來耳目一新的黃金周好節目! 

PopWalk天晉匯 - 將軍澳首個德國啤酒節 “PopWalk Das Bier Fest”

日期：

即日起至29日（日） (逢星期六、日及公眾假期)

地點：

Ocean PopWalk海天晉匯：將軍澳唐俊街28號（港鐵將軍澳站A出口）地下長廊及中庭

時間：

4pm – 10pm

 

為積極回應香港政府推動夜經濟，鼓勵大家成為”夜貓一族”，上水廣場即日起推出首推 “夜貓子Mega Sale”，特設 “夜購限時大激搶”，The Point 會員于10月28日晚上8時後於上水廣場商戶消費滿指定金額及指定Point Dollar，即可限時激搶逾100份至潮精選禮品，全城矚目的產品包括iPhone 14 Pro Max、iPad Pro等，再加送1小時夜市泊車券乙張，最適合全家大小晚間出遊瘋搶購到最後一刻！

另一重磅禮遇 “夜消閒”8倍積分，由即日起至10月31日晚加推晚上8點後8倍積分賞！The Point 會員于于上水廣場 (2-5樓) 之零售商戶消費滿指定金額，即可獲8倍會員積分，保證各位夜貓子After 8消費都能夠滿載而歸！

上水廣場 “夜貓子Mega Sale”

“夜購限時大激搶”

推廣期：

10月28日(六)

詳情：

The Point 會員于晚上8時後於上水廣場 (2-5樓) 商戶消費滿指定金額 (其中一張必須為晚上6時之食肆商戶消費滿$200或以上之消費單據) 及指定Point Dollar，即可限時激搶逾100份至潮精選禮品 (如iPhone 14 Pro Max、iPad Pro等)，及加送1小時夜市泊車券乙張。

 

“夜消閒”8倍積分

推廣期：

即日起至10月31日(二)

詳情：

The Point 會員于于上水廣場 (2-5樓) 之零售商戶消費滿指定金額*，即可獲8倍會員積分 (已包括基本積分及上限10,000分)。

*星期一至四晚上8時後於零售商戶單一消費滿HK$500

*星期五至日晚上8時後於零售商戶單一消費滿HK$800


話題 Press release summary

部門 Real Estate & REIT
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