來源 H World Group 華住公佈Q3經營初步業績 在營酒店突破9,000家 中國RevPAR恢復至2019年的129%

香港, 2023年10月24日 - (亞太商訊) - 華住集團有限公司(「華住」或「集團」,納斯達克股份代號:HTHT,聯交所股份代號:1179.HK)公佈截至2023年9月30日止第三季度(「2023年第三季度 」)酒店經營初步業績。 截至2023年9月30日,華住在18個國家經營9,157家酒店,擁有885,756間在營客房。2023年第三季度,華住中國新開業酒店總數達545家,相較於2023年第一季262家及第二季度374家有所提高,這反映加盟商的信心隨著華住經營業績的強勁恢復進一步提高。華住中國於第三季度平均可出租客房收入(「RevPAR」)恢復至2019年水平的129%。按月份細分,華住中國於2023年7月、8月及9月的RevPAR分別恢復至2019年水平的132%、128%及128%。RevPAR的增長主要由日均房價增長所帶動,同時本季度入住率的恢復情況亦較上季有所改善。 2023年第三季度,DH業務已見起色且復甦趨勢持續,其RevPAR恢復至2019年水平的107%。 作為中國連鎖酒店行業的領先者及全球發展最快的酒店集團之一,華住始終堅持「以客戶為中心」的精益增長發展戰略,保持穩定的發展態勢。集團不斷夯實以經濟型及中檔品牌為核心的主業發展,不斷提升中高檔品牌及開拓下沉市場機會,以特有的管理加盟輕資產運營模式輸出成熟的品牌形象及優質的管理方式,推動旗下酒店品牌實現高質量發展,持續提升服務質量。同時,通過數字化、智能化賦能,全方位提升消費體驗,增強品牌忠誠度,持續提升業績表現,鞏固行業領先地位。 關於華住集團有限公司: 華住集團有限公司源於中國,是全球酒店行業的主要經營者。華住的品牌包括海友酒店、怡萊酒店、漢庭酒店、全季酒店、星程酒店、桔子酒店、桔子水晶酒店、漫心酒店、美侖酒店、禧玥酒店、花間堂、你好酒店、CitiGO Hotel、施柏閣、美侖美奐酒店、Jaz in the City、IntercityHotel、Zleep Hotels、施柏閣大觀及宋品酒店。此外,華住還擁有在大中華地區作為美居、宜必思及宜必思尚品主要加盟商的權利,以及美爵酒店與諾富特酒店的合作開發權。 華住的業務包括租賃及自有、管理加盟以及特許經營模式。在租賃及自有模式下,華住直接經營通常位於租賃或自有物業的酒店。在管理加盟模式下,華住通過華住派駐現場的酒店經理來管理管理加盟酒店,且華住向加盟商收費。在特許經營模式下,華住為特許經營酒店提供培訓、預訂及支援服務並向加盟商收費,但不會派駐現場酒店經理。華住在其所有酒店均採用統一標準及平台。 有關更多資料,請訪問華住的網站: https://ir.hworld.com。



