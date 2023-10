Friday, 20 October 2023, 09:39 HKT/SGT Share: 百果園召開控股般果B2B平台發佈會,進一步升級全球供應鏈

香港, 2023年10月20日 - (亞太商訊) - 10月18日,百果園集團(02411.HK)在深圳舉辦控股般果B2B平台的發佈會,此次發佈會以「聚集百般好果,賦能千商萬店」為主題,邀請一眾業內投資人、分析師及媒體參與。發佈會上,百果園及般果平台管理層詳細介紹了般果平台的底層邏輯、業務模型及核心優勢,以及百果園賦能般果後的發展機會點及戰略目標。 此前的10月10日,百果園全資附屬百果園投資與深圳市天圖東峰訂立股權轉讓協議。百果園投資以現金代價人民幣1437.66萬元收購深圳般果約19.58%的股權(相當於註册資本397.53萬元)。完成後,百果園將持有深圳般果51%股權。此次收購動作引起外界的廣泛關注。 據了解,深圳般果創立於2019年,是一家以總倉為集配中心,通過城市倉為小型批發商及零售買方提供水果生鮮採銷代理服務的B2B平台企業,能有效解决小型終端零售買家採購難、採購成本貴,上游賣家流通成本高、時效低、買方分散的痛點,是小B企業供應鏈解决方案的提供者。 發佈會上,般果B2B平台創始人、總經理徐玉生介紹了平台發展歷程、願景、使命和價值觀。深圳般果核心競爭優勢在於提供了一個品類豐富、公信力强、專業高效的供需閉環交易平台。對於產地供應商、產地合作社及市場批發商等上游賣家,跟般果合作不需要自己尋找買方、無代銷成本,價格公開透明且可追溯;對於夫妻老婆店、商超便利店、新零售渠道及企事業單位等下游中小B端的買家,可以直接從平台選購產品,節省人力,提貨時間也更自由;由平台統一集採議價,不僅價格更實惠,品質也更有保障。「我們致力於提供全品類一站式訂購服務。水果採購方面,每一位採購員都是一個細分品類的行家,對產品的產地、品質、價格信息具有專業的認知,有效地保障了平台上架產品的品質及性價比。」 據般果運營總監蔡慶來介紹,般果平台擁有龐大的交付網絡,能够通過位於天津、瀋陽、鄭州、嘉興的RDC(物流中心)向黑龍江、吉林、遼寧、河北、山東、河南、陝西等14個省份125個城市的買家專線交付水果。截至2023年9月,般果已搭建178個城市中轉倉,平台的註册用戶數量已超過50萬,長期合作供應商超過1700家,單日交易金額峰值2100萬元,次月複購率達73%。2023年前9月,平台的交易總額達24億元。交易頻次高,用戶複購率强,企業成長快,未來隨著平台進一步優化升級,將會有更大的發展空間。 此次百果園控股般果平台,對般果來說,可以獲得百果園的資源賦能,在百果園品牌、全球供應鏈優勢、標準體系、營銷推廣及數字化運營能力等的加持下,般果平台可以進一步提升市場影響力,加速渠道佈局進程;對百果園來說,雙方可以在供應鏈拓展上獲得更大的協同效應,對百果園B端業務的全球化佈局有積極推動作用。「同時,也可以進一步提升百果園集團在水果生鮮行業的市場佔有率,助力百果園打造全球第一的果業公司」。百果園集團副總裁、財務總監賴顯陽介紹道。 在如今水果行業趨於數字化、品牌化的發展趨勢下,百果園與般果平台的强强聯合,將進一步推動水果行業供應鏈的優化與升級,有助於為買方、賣方提供更優質、更穩定的水果供應服務。作為中國最大的水果零售經營商,百果園成立於2001年,2023年1月在港交所主板市場上市。截至今年6月底,百果園已在全國150多個城市開設了5900多家門店,服務會員數達7900多萬,擁有中國水果行業最大的分銷網絡。 百果園集團創始人、董事長余惠勇表示,水果生鮮行業萬億市場規模,採購和銷售兩端規模大且分散,在中間必將催生大型服務商,般果正是抓住這個機會解决了行業系列痛點。百果園與般果平台的合作還有很大的成長空間。目前,百果園在水果零售領域已建立較大優勢,擁有從種植、採購、加工、倉儲、物流到零售等各個環節的全產業佈局。隨著集團的不斷發展,百果園的業務版圖也將不斷擴大。「在進一步鞏固、發展連鎖零售核心優勢的同時,我們將積極拓展2B業務,專業、高效地服務於更廣泛的市場需求。」 對於市場及消費者來說,百果園等頭部企業的積極舉措,將有利於進一步推動水果行業的標準化、品質化發展,提升果業從業者的尊嚴和自豪感,也通過行業升級為消費者帶來更實惠、多樣化的選擇,為千家萬戶提供更加優質的商品及服務。而這樣聚集百般好果的平台,將通過百果園賦能的千商萬店走進更多消費者的日常生活。



