極兔速遞昨日起招股，業務市場潛力大受熱捧

香港, 2023年10月17日 - (亞太商訊) - 近年來,隨著區域互聯網基礎設施的不斷完善,電商市場規模快速攀升,對於高性價比的物流服務需求也不斷增加。極兔速遞(1519)抓住機遇,僅用8年時間已發展成一家跨越13個國家的全球物流服務提供商。昨天(16日),極兔速遞成功進行首次公開招股,每股定價為12港元,全球發售3.27億股,聯席保薦人為摩根士丹利、美銀與中金公司,公司是次招股引入10位基石投資者,包括紅杉、順豐控股、淡馬錫、騰訊及高瓴投資等,合計共認購39.9%股份。 極兔速遞發展迅速,2015年創立於印尼,短短幾年迅速擴張市場份額。根據弗若斯特沙利文的資料,按2022年包裹量計,極兔速遞為東南亞排名第一的快遞運營商,市場份額為22.5%,包裹量超出第二名3倍。2020年進軍中國快遞市場,於2022年市場份額達到10.9%,一躍成為中國市場名列前茅的快遞運營商。 2023年上半年財務業務數據向好 盈利能力值得期待 隨著業務運營不斷擴張,極兔速遞的營收規模迎來快速增長。根據招股書顯示,其營業收入由2020年的15億美元到2021年的49億美元,在2022年進一步增至73億美元,2023年上半年收入又進一步同比增長18%至40億美元。在極兔速遞全球運營的網絡效應及規模效應提升和優化下,相關數據不斷向好,東南亞和中國市場平均單票成本近兩年來呈穩步下降趨勢,其中中國市場在2023年上半年平均單票成本降低至0.34美元每件,同比下降15%;毛利方面,該公司在東南亞地區業務持續錄得毛利,公司整體在今年上半年首次取得毛利1.94億美元,毛利率達4.8%,盈利能力明顯提升。 發展跨境服務,鏈接全球網絡 憑藉著先前成功經驗,極兔速遞抓住市場需求,積極發展跨境服務。根據弗若斯特沙利文預計,東南亞及中國的跨境電商零售市場總額由2023年的6,052億美元增加至2027年的12,570億美元,複合年增長率為20.0%,市場潛力巨大。有高度可拓展的區域代理模式和國際及當地合作夥伴合作的加持,極兔速遞短短幾年內搭建起全球網絡,截至2023年6月30日,擁有104個區域代理及約8,700個網絡合作夥伴,可提供覆蓋亞洲、北美洲、南美洲、歐洲、非洲及大洋洲的跨境服務,極兔速遞利用其全球網絡,為生產商和供應商與海外消費者搭建起有效渠道,從而能夠及時提供優質的跨境電商零售服務,實現雙贏合作。 是次來港上市,極兔速遞將資金用於多個重要板塊,包括拓寬公司物流網絡及升級基礎設施、強化運營能力、開拓新市場、研發及技術創新、作一般企業目的及運營資金需求等用途。極兔速遞憑藉其獨特的商業模式和全球網絡優勢,已經迅速崛起,預計將獲得更多市場關注。



