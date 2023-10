四環醫藥入選2023中國醫藥創新企業100強榜單「第一梯級企業」

香港, 2023年10月13日 - (亞太商訊) - 四環醫藥控股集團有限公司(「公司」或「四環醫藥」,連同其附屬公司,統稱「集團」;港交所股份代號:0460)欣然宣佈,集團入選2023中國醫藥創新企業100強榜單「第一梯級企業」。 2023中國醫藥創新企業100強榜單日前公佈,本次榜單是由E藥經理人以科睿唯安Derwent Innovation 專利資料及Cortellis™競爭情報和臨床試驗資料為基礎,通過「三維度四指標」評選體系,篩選資料、整合分析而成。榜單旨在為行業挖掘創新力量,傳播創新經驗,深度剖析中國醫藥產業的創新能力和可持續性。 2018年,一項權威資料公佈,中國對全球醫藥研發的貢獻上升到4%至8%,僅次於美國、日本,進入第二梯隊,這表明中國醫藥創新已經步入黃金時代。 以此為契機,E藥經理人自2019年起,通過模型搭建、資料搜集與整理,從醫藥創新現狀出發,以企業為主體、硬資料為依託,通過創新根基、創新過程、創新成果三個維度,以授權專利數量、專利施引總量、臨床試驗數量和創新藥獲批與上市的數量四個指標為評價依據,每年評選出代表中國醫藥創新實力的「中國醫藥創新企業100強」,至今已有五個年頭。 創新100強公司是代表中國醫藥創新能力的第一陣營、產業的核心競爭力,也是助推中國醫藥轉型升級的中堅力量。本次四環醫藥登榜第一梯級,是對公司創新實力、技術儲備與可持續創新能力的認可,及公司在醫藥行業發展中做出突出貢獻的肯定。 今年,四環醫藥及其附屬公司不斷傳來好消息。旗下多款產品獲批上市,臨床研究獲得重大進展,研究結果入選國際權威學術會議。接下來,四環醫藥期望能夠持續創新、開發出更多更好的中國藥,助推醫藥行業發展壯大,服務人民健康。 關於四環醫藥控股集團有限公司 四環醫藥控股集團有限公司(「四環醫藥」或「公司」,連同其附屬公司為「集團」)(港交所股份代號:0460)創立於2001年,2010年於香港聯合交易所有限公司主板上市,是一家以創新為引領,堅持創新驅動,擁有獨立領先的自主生產、研發技術平台,具備豐富的全球化產品管線和成熟卓越銷售體系的國際化醫美及生物製藥企業。四環醫藥聚焦醫美、腫瘤、代謝、糖尿病、心腦血管、現代中藥及工業大麻等高增長治療領域,一直秉承「堅持全速推進四環醫美及生物製藥雙輪驅動戰略」的整體戰略目標來打造中國領先的醫美和生物醫藥領軍企業。 如欲獲得更多四環醫藥資料,請瀏覽公司網站 https://www.sihuanpharm.com/



