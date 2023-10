Friday, 13 October 2023, 10:36 HKT/SGT Share: 越秀地產榮獲「2023年BDO環境、社會及管治大獎」之ESG最佳表現大獎優異獎

香港, 2023年10月13日 - (亞太商訊) - 越秀地產股份有限公司(「越秀地產」/「集團」;00123.HK)欣然宣佈集團榮獲「2023年BDO環境、社會及管治大獎」之ESG最佳表現大獎優異獎,表彰集團於環境、社會及管治範疇上表現突出,尤其在環境層面之排放管理、資源使用、環境及天然資源及氣候變化;以及在社會層面之僱傭及勞工常規、健康與安全、供應鏈管理、產品責任、商業倫理及社區參與。 越秀地產高度重視生態環境保護,積極響應「2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和」「建設美麗中國」的號召,致力於為客戶提供綠色健康的建築產品和服務,加快企業綠色低碳轉型和高品質發展。為監督和檢討氣候變化管理表現,越秀地產ESG工作小組負責推進與氣候變化有關的目標制定工作,已成立TCFD工作小組推進並完善相關工作,並在經董事會審閱及批准後定期進行跟蹤回顧。同時,越秀地產積極開展降低碳排放的相關工作,努力實現2030年商辦建築溫室氣體強度(單位建築面積二氧化碳排放量)減少35%(以2021年為基準)、及2060年前淨零價值鏈溫室氣體排放。 「2023年BDO 環境、社會及管治大獎」的主題為「碳中和」。全球加劇暖化仍然是人類面臨的緊急挑戰。隨著社會越來越關注,氣候變化的挑戰推動企業將ESG因素納入業務策略當中,並付出最大努力讓世界變得更綠色。為了應對氣候變化的風險和挑戰,以及為社會創造長期可持續的價值,企業應該履行企業責任,致力實踐長期淨零排放的業務模式。集團本次榮獲「2023年BDO 環境、社會及管治大獎」之ESG最佳表現大獎優異獎是對越秀地產實踐「碳中和」行動表現的肯定。 BDO環境、社會及管治大獎自2018年起舉辦,越秀地產於2018年和2019年獲得「最佳ESG報告大獎」,於2018年和2021年獲得「ESG表現大獎」。本次再獲「ESG表現大獎」,有賴於越秀地產2022年ESG報告品質的提升,幫助評審團能更全面及更直觀地瞭解集團的ESG表現。 關於BDO環境、社會及管治大獎 BDO 環境、社會及管治大獎是為表揚於環境、社會及管治(ESG)範疇上表現突出並有積極影響的香港上市公司而設。獎項主辦單位BDO是全球第五大會計及諮詢網絡,旨在透過這無參評費的大獎讓更多上市公司關注提升ESG水平的重要性。該獎項評審團由多位專家組成,包括世界基準聯盟監事、香港中文大學政治與行政系系主任及商業可持續發展中心主任、香港董事學會行政總裁、環境、社會及治理公會執行董事及其他業界權威人士等,因此獎項具備高度的認受性和權威性,一直廣受上市公司的支持。



