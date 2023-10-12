招商證券首予巨星傳奇（06683.HK）「增持」評級，IP運營和新零售協同效應顯著

香港, 2023年10月12日 - (亞太商訊) - 2023年10月11日，招商證券發佈巨星傳奇（06683.HK）首次覆蓋研究報告，首予「增持」評級，考慮到巨星傳奇具備獨有明星IP資源，且IP運營和新零售雙向賦能，協同效應顯著，且其近年來持續拓展產品矩陣，有望打造新的增長引擎，預計其2023-2025年將實現歸母淨利潤0.94億元、1.41億元、1.75億元，分別對應66.5、44.4、35.7倍估值。結合巨星傳奇在資本市場的表現來看，其股價自8月29日開始漲勢明顯，根據萬得數據，迄今漲幅約60%，一度達到9.38港元，刷新歷史高價。

在招商證券看來，巨星傳奇是一家致力於新零售產品研發及銷售與IP 創造和營運的創新型新零售營運商，IP 創造及營運分部能夠在自身創收的同時，成為推廣新零售產品的營銷工具之一。

從明星IP資源來看，巨星傳奇除去為周杰倫打造二次元IP「周同學」外，接續打造了以劉畊宏為核心的大流量明星IP，構建包括王婉霏、方文山、南拳媽媽（梁心頤、詹宇豪、張傑）、陳法蓉等多元IP資產組合，並與孫耀威的藝人經紀公司訂立了諒解備忘錄。且在招商證券看來，巨星傳奇與核心頭部明星IP關係穩固，就周杰倫相關IP與杰威爾音樂訂立為期10年且可再續10年的IP授權協議，鎖定了相關IP諸多領域的合作優先權。

憑藉自有明星IP資源，巨星傳奇不斷拓展業務領域，以創新業務模式拉動新零售業務的擴張。招商證券指出，巨星傳奇目前的核心產品為主打「低碳飲食」和防彈飲料概念的魔胴咖啡，產品營銷依賴於自有IP。根據招股書，2020年巨星傳奇參與製作的周杰倫真人秀節目《周遊記》播出，通過在節目中植入宣傳魔胴咖啡，魔胴咖啡銷量大增，帶動巨星傳奇2020年淨利潤同比增長233.04%。數據顯示，按2020年至2022年總商品交易額計算，巨星傳奇已經連續三年蟬聯中國防彈飲料市場第一。

報告提到，巨星傳奇近年來不斷豐富IP 資源，創建明星IP導流矩陣號，進行媒體內容創作及活動策劃，並通過電商、短視頻、直播渠道進行商務合作，為新零售產品建立宣傳平台，協同效應顯著。根據招股書，藉助劉畊宏在直播平台的影響力，巨星傳奇於2022年7月通過「劉畊宏肥油咔咔掉」切入直播帶貨試運營，依託與劉畊宏和王婉霏的聯動增加直播間曝光量，開展自身產品和第三品牌產品的銷售，數據顯示，巨星傳奇於2022年7月成立的新產品線愛吃鮮摩人，在2023年上半年錄得1510萬元收入，一年內迅速實現了從零到千萬的銷售記錄。

顯然，巨星傳奇的IP創造及營運業務不僅可以為新零售產品宣傳，還將其營銷網絡從初期的以發展分銷商及經銷商為 KOC為主的私域流量，拓展到了以直播帶貨為主的公域流量，實現全域營銷。研報指出，巨星傳奇2023年上半年來自公域流量的收入佔比從2022年上半年的3%，增加至30%，提升顯著。

未來，招商證券指出，2023-2025年度，巨星傳奇計劃推出不少於30款食品飲料新品和30款護膚品新品。其中，巨星傳奇擬將全球發售所得款項中的2450萬元投入到食品飲料產品研發，近2150萬元投入到護膚品研發，持續加碼產品矩陣。

據了解，近一個月，浦銀國際、民銀證券也對巨星傳奇發佈了首次覆蓋研究報告，且均予「買入」評級。

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