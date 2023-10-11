浙大邵逸夫醫院梁霄教授獲邀參加2023年亞洲腹腔鏡與內鏡外科醫師會議

香港, 2023年10月11日 - (亞太商訊) - 2023年第16屆亞洲腹腔鏡與內鏡外科醫師會議（「ELSA 2023」）已於10月5日至7日在土耳其伊斯坦布爾順利舉行。會議活動豐富全面，包括即時手術、圓桌會議、技術實驗室研究等，邀請來自世界各地約75位權威專家進行專題演講，超過千位學者參加。其中，浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院（簡稱「浙大邵逸夫醫院」）普外科副主任、錢塘院區院長助理梁霄教授，是中國內地唯一一位獲邀參加大會進行專題演講及主持研討會的專家。

梁霄教授以「中國肝細胞癌微創手術的新時代」為主題，向現場嘉賓分享中國微創外科最新及重要的技術成果。 梁霄教授隆重向與會專家們介紹了浙大邵逸夫醫院，致力推廣及應用微創外科技術，是中國國內開展微創手術種類最多、涉及學科最廣的單位之一，多項外科臨床研究及應用達到國際領先水準。

浙大邵逸夫醫院開立至今已近30年，勇於變革創新，探索並發展出現代及國際化的「邵醫模式」，也加入「互聯網+醫療」的先進服務模式。 在院長蔡秀軍教授的帶領下，醫院茁壯成長，穩步前進，碩果累累。 除了創辦中國首個「微創醫學」二級學科外，在中國醫學科學院公佈的「2022年度中國醫院科技量值」排行榜中，浙大邵逸夫醫院普外科在全國1600多家醫院中突圍而出，榮獲第12名的佳績及業界肯定。

浙大邵逸夫醫院亦創辦了中國首本微創外科國際英文期刊，由院長蔡秀軍教授擔任主編，榮獲中國科協、中國科學院等7部委選入「中國科技期刊卓越行動計劃」，期刊被多個國際學術網站收錄。 作為浙大邵逸夫醫院普外科副主任、錢塘院區院長助理，梁霄教授積極與醫院並行，參與建立中國腹腔鏡肝臟外科學院，並舉辦國家級繼續教育學習班進行培訓。

梁霄教授還在演講中介紹了由浙大邵逸夫醫院院長蔡秀軍教授自主研發的「蔡氏ALPPS」手術，獨特創新的手術手法及步驟，配合以微創進行的手術方式，更有效阻斷左右肝交通血流並徹底解決併發症問題，也能減少病患創傷，加速術後復原進程。 同時，梁霄教授亦通過多個由機器人輔助手術的短片，展現了微型機械在狹小的空間仍保持精細且靈活的操作手法；截取多份專業文獻及數據證明機器人手術相比腹腔鏡手術，能有效減少病患出血及手術風險，並能最大限度保存健康肝組織，同時減少手術後併發症及縮短復康時間。 該演講吸引許多海外專家學者進一步關注中國微創外科手術的創新技術及發展。

中國醫療企業積極響應國家號召，戮力推動國內器械自主創新及研發，中國國產手術機器人發展一日千里，技術及準確度不斷提高。 梁霄教授在演講中更點名讚賞部分企業，其中包括康諾思騰。 隨著國內企業及專家臨床試驗配合累積，他相信未來國產手術機器人是微創手術的發展大趨勢，也將引領肝臟手術進入新時代，造福醫學業及普羅大眾。

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