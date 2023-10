Wednesday, 11 October 2023, 18:22 HKT/SGT Share: 碧瑤贏得7.5億港元新合約 手頭合約激增至47.4億港元創歷史新高

香港, 2023年10月11日 - (亞太商訊) - 碧瑤綠色集團有限公司(「碧瑤」或「集團」;股份編號:01397.HK)欣然宣佈集團自2023年6月30日的中期業績報告後,從眾多香港政府部門、半政府機構及私人機構,成功贏得總值7.5億港元新合約。截至2023年10月5日,集團的手頭合約增至約47.4億港元,創集團歷史新高。新合約包括但不限於: 1) 康樂及文化事務署批出為轄下深水埗及油尖旺區康樂場地提供清潔及輔助服務; 2) 食物環境衞生署批出為黃大仙區街市提供管理、清潔和蟲害防治服務; 3) 環境保護署批出為公共場所及學校的回收箱提供回收物收集服務。 手頭合約創歷史新高,足見集團業務增長動力。 碧瑤綠色集團簡介: 碧瑤綠色集團(股份編號:01397.HK)成立於1980年,為香港最大的綜合環境服務集團之一,提供環衞保潔、資源回收、循環再造、廢物管理、綠色科技、有機肥料及動物飼料生產、園藝綠化工程及害蟲防治等。集團為不同領域的客戶提供服務,包括政府部門、各大機構及跨國企業。集團努力不懈地提升環境、社會及管治(ESG)的表現,以推進集團的可持續發展,以實現將香港推動成為更清潔、更綠色、更健康城市的願景。



