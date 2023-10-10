中信國際電訊CPC 『走進中信國際電訊數據中心』系列 引領學生走進資訊科技行業 融入科技體驗

香港, 2023年10月10日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（「中信國際電訊」，香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊(信息技術) 有限公司(「中信國際電訊CPC」)，積極履行社會責任，除了努力推動數字經濟發展外，更投入大量資源支持培育人才及青年發展項目。最近更協同多家辦學團體參與『走進中信國際電訊數據中心』系列活動，以「信力量 新可能」為主題，邀請大專院校師生走進中信國際電訊數據中心，不但與年青人分享ICT行業發展方向，更為師生們提供體驗機會、加深大家對數據中心、信息安全及智能科技的理解，並激發學習興趣，為他們準備投身科技行業打下堅實基礎，開拓更廣闊的職業發展前景。活動彰顯中信國際電訊CPC積極履行企業公民的責任，推動培養創新思維，為塑造下一代科技創新人才做出貢獻。

近日，中信國際電訊CPC率先邀請了香港中文大學的研究及知識轉移處 , 創博館團隊 (CUHK InnoPort), 作為參與“走進中信國際電訊數據中心” 活動的首間大學。這次活動成功為中文大學的學生提供獨特的機會，親身了解我們數據中心的基礎設施，安全運作中心(SOC)的運作，和嶄新智能技術的應用。

了解數據中心和安全運作中心(SOC)的關鍵作用

最近接二連三有多個信息安全事件發生，引起了社會對信息安全重要性的關注。 中信國際電訊CPC深知信息安全是企業營運重中之重，並具備基礎設備、專業知識與能力提供安全解決方案。 活動透過實地走進數據中心和安全運作中心（SOC），加深學生對其運作及安全標準的認識，讓他們了解安全解決方案、SOC的重要性、信息安全的挑戰和應對策略，以培養他們在保護信息安全方面的意識和能力。

體驗AI-AR Remote Hand，探索智能營運的無限可能

活動特設AI-AR Remote Hand體驗環節，讓學生們親身感受智能方案的能力。 透過親自操作AI-AR Remote Hand，感受與遠端團隊即時協作、解決技術問題，體驗如何透過智能方案提升效率。 這個活動目的是希望啟發學生們對智能營運的可能性，展現智慧營運的潛力，拓寬他們的技術視野，為未來的職涯發展提供寶貴的學習經驗。

中信國際電訊CPC行政總裁黃政華先生表示：「作為領先的數智通訊服務供應商，我們需要持續推動創新和前沿技術的研發。但同時，也深知必須肩負起培養年輕一代的科技人才對產業和社會的重要性，所以致力透過不同渠道履行企業公民的責任。這次特意舉辦『走進中信國際電訊數據中心』系列活動，旨在為學生們打開探索科技世界的大門，激發創新思維，為社會培育未來專才。」

實習及管理培訓計劃培育科技創新人才

中信國際電訊CPC重視創新思維和創新概念，以及下一代帶來的新想法。 公司致力推行實習及管理培訓計劃為學生提供寶貴的在職訓練及經驗，讓他們能夠為業界的進步做出貢獻。

活動後，學生表示這次參觀是難得的機會，不僅激發了他們對資訊科技行業的興趣，還拓寬了他們對該領域的認識和視野。隨著『走進中信國際電訊數據中心』系列的展開，中信國際電訊CPC已落實並期待與其他院校合作，推動知識共享，並促進下一代科技創新人才的成長，以實現此走進系列活動的目標。

中信國際電訊CPC簡介

中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）的全資附屬公司，公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案， 滿足不同行業的ICT服務需求。

憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的業務價值，協助客戶透過數碼化發展保持市場領先優勢、業務更具靈活性及成本效益，成為企業推動數碼轉型的重要策略夥伴。

中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的全球化一站式ICT服務。全球化網絡資源連接超過165個服務據點、60多個SDWAN 網關；21個雲服務中心、30多個數據中心及3個全天候運作的安全運作中心，服務遍布约160個國家和地區，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區 。透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，一系列國際標準服務認證（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），確保為企業提供國際化標準及服務資源，專業的在地服務及交付能力，同時，優質的客戶體驗和服務質量，成為領先的綜合信息智能化服務供應商。

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