董事研討會2023:「變革創新，更好明天」



香港, 2023年10月6日 - (亞太商訊) - 香港董事學會之董事研討會2023最近在香港會議展覽中心舉行。來自不同行業的演講嘉賓向超過200名出席的董事和企業領袖分享了他們對「變革創新，更好明天」的願景和策略。 財政司司長陳茂波, 大紫荊勳賢GBS,MH,JP擔任研討會的主禮嘉賓。司長就論壇的主題表示：「香港的中、長期和未來均取決於我們如何成功地進行自我轉型，以尋求更好的發展。我們在積極尋求新的動力以推動經濟復蘇時，必需審視且加強自身的優勢。」當司長向與會者匯報政府舉措和政策計劃時，他總結道：「我們期望香港成為國際綠色科技和綠色金融中心。」 研討會邀請了九位演講嘉賓和六位環節主持人，共分五場演講和兩場專題討論，內容涵蓋數碼時代的轉型、經濟前景概述、全球董事觀點、監管審查和可持續發展的轉型。 香港董事學會主席陶榮博士指出：「儘管疫情己趨緩和，企業和董事會仍需面對持續湧現的挑戰和議題。」 陶博士引用國際管理發展學院的2023年世界競爭力年報，顯示香港在全球的競爭力有所下降，由第二名下滑到第七名，數碼化的競爭力和人才排名亦下跌。但當中也有令人振奮之處，例如香港在智慧城市指數中的排名攀升至第十九位、在可持續貿易指數中排名第三。 陶博士認為：「發奮圖強、靈活應變和強大的適應力是應對挑戰和把握新機遇的關鍵。值得注意的是，《哈佛商業評論》刊登了有關Innosight對全球前20大企業在過去十年間所經歷的轉型進行研究，結果顯示轉型成功將會帶來業務增長和扭轉企業的財務狀況。而董事會在引領公司邁向更好的明天更是扮演了舉足輕重的角色。因此，引領企業早作準備和全面擁抱轉型，不僅是企業生存之道，更是在逆境中茁壯發展和抓住嶄新機遇的關鍵。」 香港董事學會行政總裁徐尉玲博士在研討會上指出：「企業向可持續發展邁進而進行轉型的同時，董事會更需要首當其衝率先進行轉型。」她引用全球董事學會網絡(GNDI)在2022-2023年度的調查報告中，全球董事們對未來發展亦有所著墨。報告指出，董事會在未來兩年所關注的領域，例如長遠策略、業務持續性和適應力、人力資本、ESG和數碼化轉型，是主導企業能否成功的關鍵。徐博士強調：「董事會與管理層的互動、董事會績效和董事會運作也是三項需要重點提升的領域。」 徐博士續稱：「董事會若要為未來三至五年做好準備，必需確保能夠填補在網絡安全風險、數碼創新、全球經濟、地緣政治和ESG等領域的專業知識的差距。這些領域不應再依賴專人意見，反而應該納入董事會必需嚴肅討論的議程上。」GNDI的報告同時強調董事會準則的演進，例如讓董事全面發揮其專業技能，加強董事會評估過程等，也是需要提升的範疇。董事會與管理層之間的有效對話、通過數據分析優化資料分析和決策程序，以及納入前瞻性關鍵績效指標等也需高度重視。徐博士續稱：「調查報告中亦概述了董事會在展望2030年及以後的發展時需要積極部署的重點。這包括延伸至包涵技術和永續發展、為不同的持份者實現權益、採納以目標和影響為導向的方法、提倡多樣性，以及分配均等的時間處理財務和非財務目標事項。」 大會在研討會上就和主題相關的問題進行了現場調研。反饋重點節錄如下： -- 35%認為香港明年的經濟將與今年相約;28%認為明年將比今年錄得三成增幅 -- 30%已經啓動數碼化轉型；25%正在積極部署中 -- 49%在業務轉型方面取得了良好進展；9%表示取得了良好成果 -- 35%表示董事會己為未來3至5年做好準備；33%表示正在優先處理未來兩年需完成事項 -- 董事會最缺乏的特質:29%認為缺乏多樣性；27%認為缺乏持續專業教育 -- 78%表示當感覺到情況有異時會提出挑戰或質詢 -- 展開ESG旅程並向永續發展邁進時，42%表示已制定良策；13%表示取得了不俗進展 全球董事學會網絡(GNDI) 2022-2023年度「未來的董事會管治」調查報告可在此下載survey report 有關香港董事學會 香港董事學會為香港代表專業董事的首要組織，其宗旨是促進所有公司的持久成就；為達成使命，學會致力提倡優秀企業管治與釐訂相關標準，以及協助董事的專業發展。作為非分配利潤組織，憑藉由來自上市公司及非上市公司董事組成的會員基礎、，香港董事學會努力於為董事提供教育項目及資訊服務，並代表董事發言以建立影響力。香港董事學會採用兩文三語經營業務。網址: http://www.hkiod.com。 香港董事學會是全球董事學會網絡（Global Network of Director Institutes 簡稱“GNDI”)的成員。GNDI突破疆界，為全球董事會領袖就企業管治呈遞全球之聲並且精進實踐準則。GNDI 成立於 2012 年，目前擁有 24 個機構成員，代表超過 15 萬名董事。 http://www.gndi.org 香港董事學會獲委派代辦「氣候管治行動」(“CGI”)香港分部。CGI是於 2019 年發起的一項全球倡議，倡導動員及裝備企業董事們開展氣候行動，以應對未來的企業挑戰。CGI和世界經濟論壇(World Economic Forum) 的合作緊密。 新聞垂詢: 縱橫公共關係顧問集團有限公司 陳 練 +852 2114 4396 brenda.chan@sprg.com.hk



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