盈資集團小熊維尼前傳電影將採用定格動漫技術

Reno, NV,10月03日 -(亞太商訊)- Winvest Group Limited(OTC:WNLV)(“Winvest”)是一家擁有各種媒體和娛樂投資組合的投資控股公司,該公司宣佈,其動畫前傳電影《小熊新奇遇》(Beyond Beyond Pooh Corner)將採用定格動漫技術和傳統製作的木偶,類似於《Nightmare Before Christmas》和《Coraline》等電影,由現實動作操作進行。這部電影由夢工廠前導演 Mike de Seve(《馬達加斯加》)執導,將由Winvest子公司IQI Media Inc.(《外星人代碼》)與BABOON ANIMATION(《憤怒鳥》)合作。 Charlene Logan Kelly “我們之所以選擇定格動畫的方式有兩個原因。”Winvest首席智慧財產權官兼IQI Media製片主管查琳·洛根·凱利(Charlene Logan Kelly)說道。“首先,當你觀看定格動畫時,會有一種觸摸到的感覺,因為人眼可以看到木偶是一個真實的物體。這與我們將在現實世界拍攝的背景相輔相成,使它們在光線和感覺上更加接近。它還將更順暢地過渡到商品化,電影中的‘玩具’看起來與觀眾之後看到的一模一樣。其次,我們想通過我們所選擇的混合媒體來使自己與所有其他維尼熊電影有所區別。” 為了獲得靈感,電影製作人將參考英國作家A.A.米爾恩(A.A. Milne)創作的原始兒童玩具,這些玩具曾激發了他的著作(包括1926年的《維尼熊》和1928年的《維尼熊角落的房子》),這些玩具深受米爾恩年幼兒子克里斯多夫的喜愛,並後來由米爾恩的合作者E.H.謝潑德(E.H. Shepard)繪製成插圖。因此,《小熊新奇遇》團隊將運用新的技術來創建每個木偶的服裝、皮膚、毛髮和面部,包括維尼熊、小豬、貓頭鷹、袋鼠、兔子和驢子。“在創造製作獨特並且與定格動畫相容的角色是一門真正的藝術。”洛根·凱利說。 “這個項目的每個人都是出於對維尼熊的熱愛而投入的,這只小熊曾在我們父母把我們安睡在床上並讀故事給我們聽的時候出現過。”洛根·凱利補充道,她大部分職業生涯都在幾家製片公司工作,包括夢工廠、華納兄弟和福克斯動畫公司。“我們的夢想是重新創造出真正的友情、有趣的冒險和古怪的角色的感覺,再加上一個充滿了奇跡、興奮和善意的魔法森林。” 關於Winvest Group Limited Winvest Group Limited是一家投資控股公司,專注於媒體和娛樂、製作和電影製作以及在國內和國際流媒體平臺和媒體管道上的行銷和分銷。Winvest將開發和管理各種多語言電影和電視專案。有關Winvest及其投資機會的更多資訊,請訪問http://www.winvestgroup.co. 投資者和媒體聯繫 Agnes Tham, Winvest首席運營官(COO) 電子郵件:info@winvestgroup.co 電話:+1 775-996-0288



