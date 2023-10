Monday, 2 October 2023, 08:00 HKT/SGT Share:

來源 Meta Materials Inc. Meta Materials和Panasonic Industry合作開發下一代透明導電材料 利用META的專利NANOWEB(R)設計和Panasonic Industry的專有製程技術,以滿足新的汽車和消費性電子應用

NOVA SCOTIA, CANADA and OSAKA, JAPAN, 2023年10月2日- (亞太商訊) - Meta Materials Inc.(公司或META)(納斯達克股票代碼:MMAT)是一家先進材料和奈米技術公司, 是多功能透明導電材料領域的領先解決方案提供商。 而 Panasonic Industry Co., Ltd.(Panasonic Industry)則是松下集團內負責設備業務的營運公司,擁有專有的可擴展製程技術,可提供細線低電阻和高透明度導電薄膜。 兩家公司共同從設計到大規模生產展開策略合作。 這項共同努力可望加強NANOWEB(R)薄膜的供應,並加速透明導電薄膜產業的成長,為汽車和消費性電子領域提供新的應用,如透明薄膜天線、透明薄膜加熱器和透明薄膜電磁屏蔽等。 如今,對於大面積應用,特別是柔性太陽能電池、下一代通訊的智慧窗戶以及汽車應用中透明加熱器等,迫切需要超低片電阻和高光學性能。 根據BCC Research的數據,全球透明導電薄膜市場預計將以9.2%的複合年增長率成長,從2020年的49億美元成長到2025年的76億美元。 META的總裁兼執行長George Palikaras表示:「與Panasonic Industry的策略合作代表了META的重要時刻。我們選擇了Panasonic Industry來大量生產我們的專利設計,因為他們出色的工藝技術,以及符合汽車級品質 的特點,這支持了我們擴展透明導電材料領域的共同目標。這次合作允許我們匯集我們的共同知識,為行業設定新的標竿。” 自2018年以來,Panasonic Industry一直大規模生產低電阻和高透明度的透明導電薄膜,以滿足高性能和觸控感測器的放大需求。 META與Panasonic Industry在一項主服務協議下成功合作了數月,導致了多種應用的NANOWEB(R)專有設計的成功資格認證和生產。 Panasonic Industry的觸控解決方案業務部主任吉川裕一表示,對於這次合作同樣充滿熱情,他說:「我們很高興與META攜手拓展透明導電材料的邊界。這種合作將能夠為世界提供最先進的解決 方案,創造各種應用的前所未有的價值。我們將共同為各種應用創造新的可能性,為整個行業帶來創新。” META與Panasonic Industry之間的合作將NANOWEB(R)金屬網格設計的設計能力與Panasonic Industry領先的透明導電薄膜專有和可擴展製程技術相結合。 他們將一起提供超越行業標準並設立新標竿的尖端替代方案。 Panasonic Industry和Meta Materials將於2023年10月17日至20日在CEATEC 2023日本領先的綜合技術展覽會的Panasonic Industry展位上展示。 合作夥伴將展示具有透明EMI屏蔽窗戶、透明天線以及用於解決汽車ADAS感測器除冰和除霧的透明加熱器的微波爐。 這些演示將突顯透過此次合作開發的金屬網格解決方案的卓越性能和多功能性。 關於我們: Meta Materials Inc.(META)是一家先進材料和奈米技術公司。 我們利用創新的可持續科學開發新產品和技術。 先進材料可以改善我們周圍的日常產品,使它們更聰明和更永續。 META(R)技術平台使全球品牌能夠開發新產品,以提高航空航太和國防、消費性電子、5G通訊、電池、身份驗證以及汽車和清潔能源等領域的性能,以滿足客戶的需求。 了解更多信息,請訪問 www.metamaterial.com。 Panasonic Industry Co., Ltd.於2022年4月1日成立,是松下集團內負責設備業務的營運公司,符合其轉型為營運公司製度。 該公司的使命是「透過各種設備技術開闢通往更美好未來的道路,並繼續為富裕社會做出貢獻。」該公司在全球範圍內擁有約42,000名員工,並在截至2023年3月31 日的財政年度實現了1,149.9億日圓的淨銷售額。 在製造業勞動力短缺、資訊社會崛起帶來的數據爆炸以及對行動社會的環境和安全要求日益增加的背景下,該公司將專注於需要不斷發展的領域,並繼續提供具有獨特材料和工藝技術特點 的客戶價值,如電容器、緊湊型伺服馬達、電動車繼電器和電子材料等。 了解更多有關Panasonic Industry的信息,請訪問 https://www.panasonic.com/global/industry。 媒體查詢:

Rob Stone

Meta Materials Inc.

副總裁,企業發展與傳播

media@metamaterial.com 投資者聯繫:

Mark Komonoski

Integrous Communications

資深副總裁

電話:1-877-255-8483

電子郵件:ir@metamaterial.com Panasonic Industry新聞聯繫:

Panasonic Industry Co., Ltd.

管理規劃部

企業傳播團隊

電子郵件:press-industry@ml.jp.panasonic.com 前瞻性資訊: 本新聞稿包含根據加拿大證券法和美國證券交易法的相關規定,以及1995年的私人證券訴訟改革法,關於META的前瞻性資訊或聲明,這些資訊或聲明可能包括但不限於涉及META的業務策略 、產品開發、擴張計劃和營運活動的陳述或意義。 本新聞稿還包括關於Panasonic Industry的前瞻性資訊或聲明。 在本新聞稿中,涉及的資訊或聲明如果與歷史事實或當前事實無關,則構成Panasonic Industry的前瞻性資訊或聲明。 通常但並非總是,前瞻性資訊或聲明可以透過使用諸如“追求”、“潛力”、“預測”、“專案”、“尋求”、“計劃”、“期望”、“打算”、“預期” 、「相信」或這些字詞的變體(包括否定變體),或陳述某些行動、事件或結果「可能」、「可能會」、「應該」、「將」會被採取、發生或 實作來識別。 這些陳述是基於META和Panasonic Industry管理層對未來事件的當前預期和看法,並基於假設並受到風險和不確定性的影響。 儘管META和Panasonic Industry的管理層認為這些陳述背後的假設是合理的,但它們可能被證明是不正確的。 本文中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生,並可能因影響META和Panasonic Industry的已知和未知風險因素和不確定性而有實質差異,包括META和Panasonic Industry的業務能力以及其擴張 、META和Panasonic Industry的研究和開發項目、META和Panasonic Industry產品的總市場和市場潛力、META和Panasonic Industry的市場地位、需要籌集更多資金以及能力是否存在、META和Panasonic Industry的生產能力的可 擴展性、新客戶合作能力、材料選擇項目的時間表、降低生產成本的能力、增強超材料製造能力以及擴展市場覆蓋到新應用和行業的能力、加速商業化計劃的可能性、新客戶合約的 可能性、員工的持續參與、技術產業、市場策略和營運活動,以及管理階層管理和營運業務的能力。 關於這些可能影響META業務的風險的更多詳細信息,請參閱META於2023年3月23日向SEC提交的10-K文件中的“前瞻性信息”部分和“風險因素”部分,以及META於2023 年3月23日向SEC提交的10-K/A文件,SEC提交日期為2023年3月24日,以及META於2023年8月9日向SEC提交的10-Q文件,以及Meta Materials Inc.隨後向 SEC提交的文件,這些文件可在SEC的網站www.sec.gov 上取得。 儘管META和Panasonic Industry已經盡力識別可能導致實際行動、事件或結果與前瞻性資訊或陳述描述的不同的重要因素,但可能還有其他因素導致行動、事件或結果與預期、估計或意圖不同。 因此,讀者不應過度依賴任何前瞻性資訊或陳述。 不能保證任何前瞻性資訊或陳述。 除非適用的證券法另有規定,前瞻性資訊或聲明僅於其發布日期生效,且META和Panasonic Industry不承擔任何公開更新或修訂前瞻性資訊或陳述的義務,無論是因新資訊、未來事件還是 其他原因,除非法律要求。



