第四範式發佈2023年中期業績

香港,2023年10月03日 -(亞太商訊)- 領先的企業級人工智能軟件公司——北京第四範式智能技術股份有限公司(「第四範式」或「公司」,股份代號:6682.HK),公佈截至2023年6月30日止六個月(「報告期內」)的中期業績。 財務摘要︰ -- 2023年上半年收入為人民幣14.68億元,同比增長38.7% -- 先知平台及產品收入為人民幣 7.56億元,同比增長42.2%,佔總收入的比例升至51.5% -- 毛利為人民幣7.05億元,同比增長33.2%;毛利率為48.0%,連年保持穩定 -- 經調整虧損淨額為人民幣1.76億元,同比收窄13.9%,淨虧損率為12.0%* 營運摘要︰ -- 2023年上半年,市場份額持續擴大,蟬聯中國智能決策市場佔有率第一(根據2023年7月IDC發佈的《中國智能決策解決方案市場份額》) -- 繼續擴大用戶基礎,期內服務終端用戶234戶,其中標杆用戶92戶,較去年同期標杆用戶數量增長24.3% -- 3月推出企業級生成式人工智能產品「式說」,4月發佈3.0版本,提出「以生成式AI重構企業軟件(AIGS,AI-Generated Software)」,已先后與金融、零售、製造、房產經紀、教育、醫療等行業的企業客戶開展相關應用合作 -- 「式說」入選北京市首批7家模型夥伴;基於「式說」打造的「多模態智慧金融大模型示範應用」入選北京市首批十大行業大模型案例 *經調整虧損淨額:期內虧損淨額經加回以股份為基礎的薪酬、贖回利息費用及上市費用作出調整,下同。 2023年上半年,第四範式持續擴大用戶基礎和市場份額,業績保持強勁增長,同時虧損大幅收窄。報告期內,公司收入為人民幣14.68億元,同比增長38.7%,主要得益於市場需求保持高增長,兩個業務的銷售額增加。其中,核心業務先知平台及產品收入為人民幣 7.56億元,同比增長42.2%,该業務部分收入佔總收入的比例升至51.5%。此外,公司毛利由2022年上半年的人民幣5.29億元增至今年上半年的人民幣7.05億元,同比增長33.2%,毛利率為48%。同時,公司商業化能力持續提升,報告期內,公司經調整淨虧損為人民幣1.76億元,較去年同期收窄13.9%,淨虧損率為12.0%。報告期內,公司研發開支為人民幣6.62億元,同比增長18.6%。 繼續擴大用戶基礎和市場份額,保持決策類AI平台市場NO.1地位 2023年上半年,第四範式繼續實行有效的市場策略,加強與標杆用戶關係的同時,進一步滲透到更大的用戶群。報告期內,公司服務終端用戶234戶,其中標杆用戶92戶,較去年同期服務的標杆用戶數量增長24.3%,在金融服務、能源電力、交通通信等多個領域均取得了良好的業務進展。 同時,AI技術與實體產業正在加速融合,市場需求的快速增長進一步鞏固了公司在決策類人工智能領域的市場地位。在2023年7月IDC發佈的《中國智能決策解決方案市場份額》中,第四範式蟬聯了中國智能決策市場佔有率第一,且市場份額持續擴大。作為企業人工智能的領導者,公司在中國企業AI軟件市場具有豐富的用戶案例覆蓋量,自2021年起至今連續排名IDC中國機器學習平台市場份額第一。 推動生成式AI產品「式說」落地 ,改造企業軟件市場 報告期內,公司持续推動生成式AI的技術發展和產品落地。今年3月,第四範式推出了企業級生成式人工智能產品「式說」,具有多模態互動能力及企業級人工智能工具特性,延續了公司聚焦企業級服務領域的戰略。4月,「式說」的3.0版本正式發佈,並提出「以生成式AI重構企業軟件(AIGS,AI-Generated Software)」戰略,致力於用大模型提升企業軟件的用戶體驗及開發效率。生成式AI的研發與AIGS戰略使得公司得以進入一個價值萬億級的新賽道。 「式說」發佈以來,已在各行各業示範推廣,先後與金融、零售、製造、房產經紀、教育、醫療等行業的企業客戶開展了大模型相關應用合作。「式說」進入AIGS市場具有一系列先發優勢:首先是公司在決策類AI領域積累的行業地位和客戶基礎;此外,先知平台產品在推動AIGS產品的落地過程中起到優秀的協同作用;最後,公司深刻理解企業用戶的需求,得以在技術上關注痛點。 這一系列優勢推動「式說」加速落地並贏得口碑。5月,「式說」入選北京市首批7家大模型夥伴,6月,基於「式說」大模型打造的「多模態智慧金融大模型示範應用」入選北京市首批十大行業大模型案例。根據IDC於7月發佈的《AI大模型技術能力評估報告2023》,「式說」在服務能力、平台能力、安全可解釋等方面位列大模型測評廠商NO.1。 在戰略展望方面,第四範式董事會主席、執行董事、首席執行官兼總經理戴文淵博士表示:「人工智能在企業市場蘊含巨大的市場機遇,我們更加堅定以人工智能賦能實體經濟轉型的戰略,持續打磨自身技術、產品與解決方案。我們相信,未來的企業將擁有兩個核心能力,其一是依據數據進行智能化決策的能力,實現生產力的巨大提升。其二是以大模型提升系統與人之間的交互體驗,實現AI與人之間更為廣泛的接觸。我們仍在研發並完善核心的先知平台產品家族,並推廣大模型在企業級的落地,更好地賦能企業人工智能轉型。」 關於公司 第四範式成立於2014年,是企業人工智能的領導者。第四範式提供以平台為中心的人工智能解決方案,使企業實現人工智能快速規模化轉型落地,發掘數據隱含規律並全面提升企業的經營決策能力。灼識諮詢報告顯示,按2022年營收計算,第四範式在中國以平台為中心的決策類人工智能市場排名第一,佔有22.6%的市場份額。除了決策類人工智能解決方案外,第四範式推出了專為業務場景設計的企業級生成式人工智能產品式說,具有多模態大模型互動能力及企業級人工智能工具特性。



