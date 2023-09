Tuesday, 26 September 2023, 17:21 HKT/SGT Share: 富通保險全力贊助:#PowerUp 未來小飛魚速成班 培育具潛質的年輕泳手

香港,2023年9月26日 -(亞太商訊)- 富通保險有限公司(「富通保險」)連續三年成為年度體壇盛事「新世界維港泳」的唯一保險贊助機構,今年升級為尊貴贊助,作為公司四大生活範疇之一「PowerUp身心動力」旗下的年度重點項目。富通保險除了將繼續為所有本年度參加「新世界維港泳」的人士提供專屬免費個人意外保障外,更將打響頭炮於2023年10月22日及29日,於思貝禮國際學校舉辦一連三場的「#PowerUp 未來小飛魚速成班」,為每個家庭注入身心動力,培育有潛質的年輕泳手。 「#PowerUp 未來小飛魚速成班」由EliteSwim Academy的專業教練團隊,包括前中國香港游泳隊成員及本地游泳紀錄保持者張健達及王俊仁,並與前澳洲國家游泳隊成員​​Mark Ikin等經驗豐富的游泳教練親自教授。他們將因材施教,按照學員的能力進行小組教學,包括改良四式游泳動作,並進行不同的泳術分解、耐力及速度練習,從中分享以往參加各大比賽的寶貴經驗及心得,讓學員的泳術得以改良及進一步提升。而學員於完成課堂後,更可獲取由EliteSwim Academy星級教練簽發的證書。 年滿6至12歲學童(1)的監護人可於2023年9月28月至10月10日期間,登記成為New World CLUB會員,即可為未來游泳精英登記參與「#PowerUp 未來小飛魚速成班」,費用全免,名額有限,先到先得。報名學員及其監護人亦可同時登記由富通 保險提供的「任我行」免費個人意外保障計劃(2)。推廣期內成功投保及獲批核後,受保人更可享長達一年之個人意外保障,保費全免,讓所有學員於全面保障下享受身心動力,迎接海量快樂。 為進一步鼓勵青少年發揮運動潛能,富通保險亦冠名贊助今屆「新世界維港泳」的「飛躍新世界盃」,讓一眾「新世界飛魚計劃」的年輕游泳精英挑戰自我,勇創佳績。 (1) 學童須事先填妥游泳技能評估表格 (2) 本文件所述的產品資料不包含該等計劃的完整條款及詳情,請參閱產品小冊子及保單文件。 「#PowerUp 未來小飛魚速成班」活動資訊 日期 2023年10月22日及29日(星期日 ) 時間* 10月22日 共一節:下午3時至4時(適合6-9歲學童參與)​ 10月29日 第一節:下午3時至4時(適合9-10歲學童參與)​ 10月29日 第二節:下午4時至5時(適合11-12歲學童參與) *除以上時段外,富通保險客戶更有專屬場次設於10月22日,詳情可向專屬人生規劃師査詢。 地點 思貝禮國際學校水上中心 將軍澳石角路10號 活動詳情 年滿6至12歲學童(1)的監護人登記成為New World CLUB會員,即可為未來的游泳精英登記參與「#PowerUp 未來小飛魚速成班」,費用全免,名額有限,先到先得。 (1)學童須填妥游泳技能評估表格 報名期間 2023年9月28日早上10時至10月10日晚上11時59分 會員登記 https://bit.ly/MyFutureSwimClass_GE 關於富通保險有限公司 富通保險有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司)(「富通保險」)為新創建集團有限公司(香港股份代號:0659)之全資附屬公司。服務香港逾三十年,富通保險透過與集團多元業務協同,致力成為客戶的人生規劃師,提供全面的生活和終身保障方案,從創富傳承、健康養生到優質生活,照顧個人和家庭不同人生階段的需要。憑藉集團的雄厚財務實力及先進數碼科技,富通保險矢志成為粵港澳大灣區領先的保險公司,創造超越保險以外的共享價值,邁向可持續發展的未來。 傳媒聯絡 富通保險有限公司 鄺淑儀 (Suki Kwong) +852 2591 8504 / 6012 3298 suki.kwong@ftlife.com.hk 縱橫財經公關顧問有限公司 吳宛蓉 (Cynthia Ng) / 朱偉東 (Addison Chu) +852 2114 4952 / +852 2864 4892 cynthia.ng@sprg.com.hk / addison.chu@sprg.com.hk 富通保險有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司)



