君聯資本所投企業途虎養車在香港主板上市

香港，2023年9月26日 -（亞太商訊）- 9月26日，君聯資本所投企業途虎養車（9690.HK）在香港聯交所主板成功上市。途虎養車成立於2011年，是中國領先的線上線下一體化汽車服務平臺。憑藉以客戶為中心的模式和高效的供應鏈，途虎養車提供數字化及按需服務體驗，直接滿足車主多樣化的產品和服務需求，打造一個由車主、供應商、汽車服務門店和其他參與者組成的汽車服務平臺。途虎養車將零散的汽車服務需求彙集到一個線上線下一體化養車平臺，能夠服務中國在售的大多數乘用車車型，滿足從輪胎和底盤零部件更換到汽車保養、維修、美容等全方位的汽車服務需求。與高度依賴本地化服務需求的傳統線下汽車服務模式相比，用戶交互度顯著提高。

根據灼識諮詢的報告顯示，截至2023年上半年，公司的旗艦應用程序“途虎養車”和線上界面擁有超過一億名註冊用戶。其中最近十二個月的交易用戶數增加至1800萬名。途虎養車平臺也是中國汽車服務供應商聚集的最大車主社區。伴隨著公司服務網路不斷擴張，途虎養車在全國擁有5129家途虎工廠店和超過20000家合作門店，覆蓋全國大部分地級市。灼識諮詢估測，中國汽車服務市場的規模在2022年已達1.2萬億元，2027年將達到1.9萬億元，汽車服務作為人們生活出行的必需品，擁有抗週期及保持穩定增長的特點。

作為聯想控股旗下專注于早期創業投資以及成長期私募股權投資的君聯資本，於2014年獨家投資了途虎養車的A輪融資，並在2014年至2020年期間追加了公司的多輪融資，是公司的早期投資人之一，長期支持公司發展。

投資之初，我國汽車後市場還處於極早期階段，途虎當時僅有27人，辦公室還搭建在倉庫裡，公司首創的“線上下單+線下安裝”的模式在上海剛剛起步，線下合作門店僅50餘家。投資後，君聯協助公司完成了後續的多輪融資，並在公司戰略、管理運營、團隊激勵、業務資源方面給予了支持和幫助，陪伴公司成長為目前中國領先的線上線下一體化汽車養護服務平臺。

君聯資本副董事長陳浩表示：“祝賀途虎養車成功上市，祝賀途虎團隊。君聯資本長期關注科技及互聯網技術對傳統行業的賦能，中國汽車後市場發展空間巨大，途虎養車經過多年的積累，業務始終保持了較高速的發展。君聯資本與途虎投資合作九年來，彼此建立了深厚的情誼，感謝途虎養車管理團隊帶領公司不懈努力，不斷走向成功，持續創造價值。我們非常敬佩途虎養車團隊在行業發展早期把握了從互聯網應用切入到汽車後市場的機會，實現公司快速發展，相信上市將幫助公司進一步提升品牌和供應鏈優勢，持續奠定公司的行業頭部地位。”

消息來源：君聯資本微信公眾號

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