米樂乖乖獲朝雲集團融資，打造品質寵物門店代名詞

香港,2023年9月26日 -(亞太商訊)- 近日,深圳本地直營連鎖門店米樂乖乖寵物生活館宣佈獲得朝雲集團(6601.HK)戰略投資。 這是米樂乖乖自2019年成立後獲得的首筆融資,此次融資將主要用於門店擴展,線上投入及品牌運營,致力於成為中國品質寵物門店代名詞。 橫跨疫情,逆勢增長 成立僅3年,米樂乖乖獲朝雲集團戰略投資 2019年疫情以來,全國線下寵物門店數量不降反增,截止到今年6月全國寵物門店已超9W家,與此同時亦有40%的門店未能熬過疫情被迫關店。 成立于2019年的米樂乖乖寵物生活館,全程與疫情同行。期間不乏經歷了被迫閉店停工,甚至經歷了從成本考慮下的搬店等, 但得益于米樂乖乖的良好口碑與用戶粘性,在疫情期間得到了眾多會員的支持,即使搬店退卡率接近於0。 2023年疫情正式結束後僅一個月,米樂乖乖既實現月經營整體盈利。 目前,米樂乖乖在深圳已擁有5家商場門店,建立自有付費充卡會員資料庫,並快速提升會員數量,年均ARPU超過數千元,四大業務板塊用戶重疊消費率超過60%,月複購率超過30%。 獲得了投資者的青睞。 後海店 探索寵物門店新模式 建立4S門店服務體系,打造陪伴式人寵共生空間 近年來,寵物市場持續升溫,新一代寵物主已將寵物納入家人範疇。 曾服務於騰訊、大眾點評、樂信等知名互聯網公司的的創始團隊在對比了國內外寵物門店後,發現中國缺少真正的品質型服務門店,無法滿足新一代寵物主的全鏈路需求。 以此為突破口,米樂乖乖首創4S寵物服務型門店體系,致力於成為寵物主的終身服務夥伴。 米樂乖乖將互聯網領域中“一切以用戶價值為依歸”的理念作為4S服務體系的基礎,從細節處打造個性化差異服務:從寵物的終身餵養指導,寵物專車接送及酒店服務,到洗美養護中的小視頻拍攝剪輯, 寵物生日的舉辦、寵物蛋糕的DIY等,360度的滿足現代寵物主在忙碌的工作生活中對養寵的服務需求並為他們提供更多的情緒價值。致力於讓養寵生活快樂無憂,是米樂乖乖不變的宗旨。 米樂乖乖同時引入了互聯網用戶運營體系,通過線下門店+線上小程式的模式,將使用者的每一分店內消費都轉化為服務積分,打通線上銷售與線下服務的通路,從而獲得更高的用戶粘性以及品牌溢價。 因此,米樂乖乖也成為各寵物食品、用品品牌進入深圳市場的首選門店。 深耕線下市場 做中國寵物領域中的星巴克 對於本次戰略投資,朝雲集團表示:米樂乖乖是一家有韌性的、有創新精神的寵物服務品牌。在疫情最艱難的日子,也堅持自己的4S品質型服務門店的道路,並且堅持做商場自營門店,鑽研使用者細節服務。 這些特質與朝雲集團希望佈局的寵物賽道以及尋找的志同道合的團隊非常吻合,希望未來我們能聯手打造高品質的寵物連鎖店,為新成長起來的寵物主服務,讓養寵生活快樂無憂。 米樂乖乖創始人兼CEO樂露萍表示,米樂乖乖的初心就是打造飄滿咖啡香的寵物店,米樂乖乖首創的4S服務門店模式,就是要最大限度的陪伴寵物主和寵物共同成長,給他們更為專業細緻的服務。讓寵物服務標準化、品質化又觸手可及。人寵和諧,貓狗雙全,是新一代年輕人的生活方式,我們致力於打造這樣的空間,讓他們可以有更好的社交,更難忘的體驗。在獲得本輪戰略投資後,米樂乖乖會繼續夯實深圳本地市場,加強品牌建設,在以直營商場門店為主的同時開拓全新社區門店用以縮短服務半徑。 另外,米樂乖乖會繼續發揮互聯基因的優勢,逐步加大線上投入,為用戶提供更好的全域化服務。



