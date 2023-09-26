考古學部門確認Doubleview的有利中期考古影響評估



Vancouver, British Columbia, 2023年9月26日- (亞太商訊) - Doubleview Gold Corp（TSXV：DBG）（OTCQB：DBLVF）（FSE：1D4）（以下簡稱「公司」或「Doubleview」）高興地宣布 ，林業部考古學分部確認了由Taiga Heritage Consulting Ltd.根據許可證2022-0470編制的中期考古影響評估（以下簡稱“評估”）的發現，並確定在加拿大不列顛哥倫比亞西北部的Hat Polymetallic Project的許可 工作區域上不需要進行額外的考古工作。 根據遺產保護法（Heritage Conservation Act）許可證22-0470進行的中期考古影響評估，由Taiga Heritage Consulting Ltd.編制，已經結束，並且在Hat許可的擬議發展區域和現有邊界內不需要進行額外的 考古工作。 Doubleview Gold Corp感謝確保該地區負責任發展所涉及的協作努力，並承諾在對環境和地區文化遺產充滿關懷和尊重的同時，遵守這些標準進行運作。 在發展或運作過程中，如果發現意外的考古特徵，公司將立即停止在發現地點附近的工作，並聯繫考古學部門。 Doubleview總裁兼執行長Farshad Shirvani先生表示：「積極的評估符合Doubleview在其所有業務中負責任的勘探實踐和環境管理的承諾。此外，積極的評估允許在該項目進行進一步的勘探和鑽探，包括 距離Lisle Zone 1.4公里的Hoey目標，該地點已產生了迄今為止在Hat Deposit的岩床表面取樣結果中最佳的一些結果。” 「隨著加拿大和世界朝著實現零淨排放經濟的目標邁進，從發現到採礦，負責任地開發自然資源變得至關重要。公司的HAT Deposit含有聯邦政府定義的若干關鍵金屬，這些金屬將 在將加拿大定位為零淨排放國家的過程中發揮重要作用。公司正在計算的NI43-101資源估算結果將提供Doubleview為這個充滿希望的未來做出的潛在貢獻的全面概述。” 關於Doubleview Gold Corp Doubleview Gold Corp是一家總部位於加拿大不列顛哥倫比亞省溫哥華的礦產資源勘探和開發公司，其股票在多倫多證券交易所創業板（TSX-Venture Exchange）上公開交易（TSXV：DBG），（OTCQB：DBLVF）， （GER：A1W038），（FSE：1D4）。 Doubleview專注於識別、收購和資金支持北美特別是不列顛哥倫比亞省的貴金屬和基本金屬勘探項目。 Doubleview透過收購和勘探高品質的金、銅和銀礦產，並應用先進的最新勘探方法，增加股東價值。 公司的策略性物業組合提供了分散化並減輕了投資風險。 董事會代表,Farshad Shirvani,

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