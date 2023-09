Monday, 25 September 2023, 20:00 HKT/SGT Share:

來源 Forum Asset Management Forum Asset Management(論壇資產管理公司)發起國際機構市場計畫並聘請Andrew J. Kavouras 領導成長

TORONTO, ON, 2023年9月25日- (亞太商訊) - Forum Asset Management Inc.(以下簡稱「Forum」)與其關聯公司一同宣布,已任命Andrew J. Kavouras 擔任新設立的機構投資總監一職 。 在這一職位中,卡沃拉斯先生將主導Forum在全球各機構市場的擴張,並協助Forum實現其作為加拿大頂級另類資產管理公司的成長目標。 他將向創辦人兼執行長理查德·阿布德(Richard Abboud)匯報。 「Andrew是一位經驗豐富的資產管理領袖,在另類和傳統投資以及永續性投資/ESG實施方面擁有全球經驗,」 Richard Abboud 表示。 "Andrew在資產管理行業擁有30多年的經驗,無疑將對Forum的成長軌跡起到至關重要的作用。他在全球各地與機構投資者的合作經驗將成為Forum的寶貴資產。" Kavouras 先生於今年稍早加入了Forum團隊,並在該公司工作。 他為北美、歐洲、中東、東南亞(包括韓國和日本)以及澳洲的各種機構投資者提供了關於成長策略、產品能力、永續投資和實體資產基金的諮詢。 他曾在澳洲國家銀行集團子公司、總部位於蘇黎世的RobecoSAM、富達投資以及魁北克存款與投資基金(Caisse de Depot et Placement du Quebec)擔任高階主管。 Andrew擁有倫敦大學的理學碩士學位和麥吉爾大學的文學學士學位,都是經濟學專業。 他也參加過賓州大學華頓商學院的高階培訓。 "我們在國際市場推出成長計劃是Forum作為另類資產管理公司在業務策略中的重要一步,以向我們的客戶提供一流的業績," 阿布德表示。 "我們非常高興歡迎Andrew加入我們的團隊。" 關於Forum Forum是一家投資者、開發者和資產管理公司,專注於房地產、基礎設施和私募股權。 自1996年成立以來,Forum與其合作夥伴合作,追求增值和機會性投資,並透過創新和積極管理實現了激進的成長。 Forum致力於探索創新和永續的機會,為我們的利害關係人提供非凡的成果。 有關Forum的更多信息,請訪問:www.forumam.com。 聯絡方式: Sydney MacDougall, Manager, Corporate Operations sydneym@forumam.com 416-947-0389



