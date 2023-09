Monday, 25 September 2023, 17:36 HKT/SGT Share: 天圖投資開啟招股:引進多家基石投資人 衝刺「创投机构第一股」

香港,2023年9月25日 -(亞太商訊)- 據彭博終端機報道,9月25日,消費領域知名創投機構天圖投資(股份代號:1973.HK)在港開啟招股,擬全球發行173,258,000股,每股發售價為5.80港元至11.40港元,每手400股,入場費4,560港元。公司預期將於10月6日登陸港交所,華泰國際及中銀國際擔任聯席保薦人,或成為首家在「新三板+H股」兩地上市的中國本土創投機構。 專注消費領域投資,引進多家基石投資人 天圖投資是中國第一家專注於消費的投資公司,致力於推動中國消費品牌和公司發展。截至今年第一季度,公司共計管理八隻人民幣基金及三隻美元基金,並推出了三隻新的人民幣基金。除了管理基金外,公司亦管理自有資金,並進行直接投資以尋求最佳回報。同期,公司總資產管理規模為人民幣255億元,其中基金管理規模達204億元,直接投資規模為人民幣51億元。 根據灼識諮詢調查,自2020年至2022年,天圖於中國消費行業的投資項目數量在所有私募股權投資者中排名第三,僅次於騰訊投資及紅杉中國,同期,在所有專注於消費的私募股權企業中排名第一。 資料顯示,截至今年上半年,天圖累計投資共222家投資組合公司,其中包括消費領域的180家公司及於其他行業的42家公司。通過對180家橫跨不同行業垂直領域的消費領域公司的投資,天圖對來自各行各業的中國消費者,包括Z+世代消費者,構建了深入的理解。據了解,公司成功投資了包括周黑鴨、中國飛鶴、奈雪的茶、小紅書、茶顏悅色、萬物新生及百果園在內的眾多知名消費品牌和公司。 值得一提的是,此次招股,公司引進福田引導基金和青島海明、青島海諾及青島金融(「青島投資者」)等作為基石投資者。以發售價中位數計,兩者分別投入約0.36億美元,佔發售股數約18.71%和約0.43億美元,佔發售股數約22.33%。其中福田引導基金由深圳市福田區政府設立,旨在引導社會資本投資有關創新創業、新興產業、民生事業發展領域。而青島海明、青島海諾及青島金融則由青島市人民政府最終控制。 業績表現突出 佔據消費行業投資優勢地位 天圖投資透露,公司開發了一套高效和系統化的投資流程,涵蓋投資機會收集、盡職調查及投資、投後管理和退出執行。並通過投資組合及投資主題多元化來管理長期波動性。 基於對消費行業的深入洞察以及嚴格的風險管理,天圖投資實現了良好的投資業績。截至2020年1月1日、2020年12月31日、2021年12月31日及2022年12月31日以及2023年3月31日,公司在管基金分別實現了16.2%、17.8%、 28.2%、16.0%及16.0%的平均內部收益率。截至今年上半年,公司所有基金均未處於累積虧損狀態。 天圖投資在招股書中表示,中國消費行業的黃金時代即將到來。根據灼識諮詢的資料,中國消費行業的市場規模預計將於2027年達到人民幣77.0萬億元,2022年至2027年的年複合增長率為6.7%。同時預計中國消費領域的私募股權投資總量於2022年至2027年間將以19.9%的年複合增長率增長。 在此背景下,天圖投資憑藉良好的過往投資記錄以及在不同垂直領域的行業經驗,在該領域佔據優勢地位,也意味著,當消費行業企業尋求資金實現增長融資時,天圖投資有望在企業家的首選名單之上。 選擇此時上市,藉助資本市場的力量,天圖投資可穩步拓展其私募股權基金管理業務及發展直接投資業務,推動公司綜合實力進一步提升。而公司作為資本市場上稀缺的創投行業標的,未來發展值得期待。



話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network