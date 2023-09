致力於開發中國雙抗療法的生物技術公司武漢友芝友生物於香港聯交所主板正式掛牌

香港,2023年9月25日 -(亞太商訊)- 武漢友芝友生物製藥股份有限公司(「友芝友生物」或 「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」;股份代號:2496.HK),今天上午9時正於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板正式上市並開始買賣。 友芝友生物是次全球發售共計11,001,200股股份(假設超額配股權未獲行使),每股發售股份最終發售價為16港元。經扣除就全球發售已付及應付的包銷費用及開支,公司自全球發售所得款項淨額估計約為121.4百萬港元。公司於香港公開發售獲超額認購,接獲有效申請為初步可供認購發售股份總數的約13.81倍,而國際發售亦獲超額認購約1.57倍。香港公開發售及國際發售最終發售股份數目分別為1,100,200股及9,901,000股,各佔任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10%及90%。 作為一家致力於開發雙抗療法的生物技術公司,友芝友生物的核心業務模式是自主研發、開發及商業化基於雙抗的療法,以治療癌症相關併發症、癌症及老年性眼科疾病。公司為雙抗謹慎性地選擇了新興的靶點,採取差異化的臨床開發策略來實現候選藥物的臨床和商業價值最大化。目前,公司設計和開發了七款臨床階段候選藥物管線,並開發了三種T細胞接合的雙抗,即M701、M802及Y150,旨在用於在免疫治療中通過腫瘤細胞特異性抗原同時結合T細胞和腫瘤細胞。此外,公司還專注於開發以TME為靶點的雙抗,包括Y101D和Y332。公司預期,隨著中國人口老齡化趨勢的加劇及癌症發病率的上升,對有效抗腫瘤藥物的臨床需求將顯著增加。現時公司的核心產品M701(EpCAM × CD3 雙抗)已入選十二五計劃「國家重大新藥創制專項」,公司認為這將有利於其未來納入國家醫保目錄。 友芝友生物的聯合創始人、董事長、執行董事兼首席執行官Zhou Pengfei博士在醫療保健及製藥行業擁有33年以上的豐富經驗,專注於腫瘤治療及創新藥物研發。公司在2018年獲得中國著名的製藥公司石藥集團(「石藥」)的青睞,石藥子公司恩必普藥業與友芝友生物達成股權投資合作。結合石藥的資源整合能力,有助推進公司研發管線建設和臨床研究工作,打造腫瘤免疫治療領域新局面。 友芝友生物的聯合創始人、董事長、執行董事兼首席執行官Zhou Pengfei博士表示:「今天是友芝友生物發展歷程中的重大里程碑。公司順利登陸港股,體現了全球投資者對我們的戰略模式、增長潛力、產品管線和管理團隊的深度肯定。我們為此感到驕傲,也衷心感謝投資者對友芝友生物的信任與支持。展望未來,公司將秉承『研製創新藥物,捍衛人類健康』的使命,繼續加速推進用於癌症治療的候選藥物開發。同時,公司會繼續擴大產品管線,提升生產能力,並持續構建公司的商業化能力,致力於為患者開發新型治療性藥物。」 友芝友生物香港上市儀式現場 關於武漢友芝友生物製藥股份有限公司 武漢友芝友生物製藥股份有限公司是一家致力於開發用於治療癌症相關併發症,癌症及老年性眼科疾病的基於雙特異性抗體(雙抗)療法的生物技術公司。自2010年成立以來,友芝友生物已設計並開發了七款已進入臨床階段的候選藥物產品管線。公司為雙抗謹慎性地選擇了新興的靶點,採取差異化的臨床開發策略來實現候選藥物的臨床和商業價值最大化。公司秉承「研製創新藥物,捍衛人類健康」的使命,十餘年來一直致力於雙抗靶向腫瘤免疫療法的研發,以治療癌症相關併發症、癌症及老年性眼科疾病。



