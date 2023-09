Friday, 22 September 2023, 11:45 HKT/SGT Share: 朝雲集團寵物業務再度升級:收購深圳米樂雲75%股份 引入互聯網優勢

香港,2023年9月22日 -(亞太商訊)- 9月22日,朝雲集團發佈自願公告,收購深圳米樂雲75%股份。收購事項完成後,深圳米樂雲將成為朝雲集團的非全資附屬公司。 吸納優質標的 利於寵物業務發展 深圳米樂雲是知名的線下綜合寵物連鎖店——米樂乖乖寵物生活館的母公司,業務主要涵蓋寵物及寵物用品的銷售,寵物寄養服務,寵物洗護及美容SPA,寵物派對等與寵物相關的全方位零售與服務業務,同時也有經營貓咖,為顧客提供貓科動物陪伴樂趣體驗的場所。這種綜合服務模式有望成為一種新型的養寵愛寵生活方式,對朝雲集團寵物業務發展非常有利。 注入新思維 為寵物業務發展提供戰略價值 米樂乖乖寵物生活館成立於2019年,在深圳的愛寵人士心目中享有較高知名度,長期位列美團以及大眾點評的深圳市購寵熱門榜和寵物熱門榜雙榜榜首,是集熱度和好評度為一身的網紅打卡地。部分門店更已成為繼咖啡店之外的另一個第三空間,符合當下消費者的日常消費需求,有成為一種生活方式的趨勢。 門店火爆的背後,與深圳米樂雲核心團隊的背景息息相關。深圳米樂雲高管成員均曾任職於騰訊、新浪、百度、大眾點評、樂信等互聯網大廠,具備互聯網思維、豐富的互聯網運營經驗,線上推廣以及會員行銷等方面的運營能力和市場推廣能力強;同時具備豐富的寵物服務行業經驗,熟知Z世代客戶畫像。 朝雲集團深耕日化消費品行業多年,公司業務穩定發展、持續盈利,擁有豐富的孵化多品類爆品的經驗。作為傳統行業企業,朝雲集團通過本次收購,吸納具有新思維模式的團隊,對未來集團的升級轉型和適應新環境、迎接新挑戰、創造新發展顯然具有重要的戰略價值。 與此同時,朝雲集團完成本次收購後,深圳米樂雲25%的股份仍由原團隊持有,原班底對未來生意充滿信心,繼續保持企業經營的穩定性和持續性。 經營模式清晰 快速複製擴充 得益於互聯網從業經驗,深圳米樂雲深諳用戶運營和引流的秘訣,憑藉著線上運營經驗和線下流量入口打造的雙重優勢,實踐並建立了“線上獲客、線下留客、閉環服務、會員運營”的發展模式,讓米樂乖乖在短期內迅速建立起口碑和聲望。 米樂乖乖通過前期的探索,已經形成符合當下消費者消費需求且經得起時間考驗的經營模式,同時也在不斷探索新的業務增量,未來計畫以旗艦4S店+商場店+社區店全方位覆蓋目標人群生活場景,打造受消費者喜愛的品牌連鎖店。經營模式更利於快速進行多點複製,能有效助力朝雲集團實現“千店計畫”從1-100的快速突破。 “千店計畫”是朝雲集團落地寵物戰略的重要抓手,是構建寵物生態系統的重要基礎,線下門店除了可以銷售和展示自有品牌產品外,還是重要的流量入口,以及各種寵物服務和商品的重要交付平臺。未來朝雲寵物可以依託這個體系發展各種寵物相關產品和服務,為廣大養寵客戶提供寵物全成長週期的鏈條服務,培養忠實的終身客戶,構建朝雲寵物護城河。



