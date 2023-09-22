加快落實寵物千店計畫，朝雲集團（6601.HK）收購深圳米樂雲75%股份

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香港，2023年9月22日 -（亞太商訊）- 9月22日，朝雲集團（6601.HK）發佈公告，通過其附屬公司廣州朝雲，收購深圳米樂雲75.0% 的股權，此次收購事項完成後，深圳米樂雲將成為朝雲集團的非全資附屬公司。
公告顯示， 深圳米樂雲自2019 年在深圳運營多間寵物及寵物產品連鎖店——米樂乖乖寵物生活館。米樂乖乖寵物生活館是知名的線下綜合寵物連鎖店品牌，在美團、大眾點評等平臺的深圳寵物店知名度排行榜中保持穩定的領跑位置。深圳米樂雲的業務主要涵蓋寵物及寵物用品的銷售、寵物寄養服務、寵物洗護及美容SPA、寵物派對等與寵物相關的全方位零售與服務業務，同時亦有經營貓咖啡館，為顧客提供貓科動物陪伴樂趣體驗的休閒場所。
朝雲集團認為，憑藉米樂乖乖寵物生活館的聲譽、良好的往績記錄以及在寵物行業具有專業知識的富有經驗的員工團隊，收購事項及認購事項可加速公司寵物業務的發展，加快擴張在寵物實體店份額覆蓋率，並因此進一步抓住商業機會，為公司及深圳米樂雲帶來協同效應，使公司寵物及寵物產品業務板塊整體受益。
話題 Press release summary
部門 消费者
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