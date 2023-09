Thursday, 21 September 2023, 16:48 HKT/SGT Share:

來源 Sirnaomics Ltd. Sirnaomics集團入駐香港科學園 共創香港生物醫藥發展新篇章

香港特別行政區,美國馬里蘭州德國城,中國蘇州生物醫藥產業園,2023年9月21日 -(亞太商訊)- 行業領先的專注於研發及創製RNAi藥物的生物製藥公司Sirnaomics Ltd.(「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」或「Sirnaomics」;股份代號:2257)及附屬公司RNAimmune(「達冕生物」) 和EDIRNA今日宣佈正式入駐香港科學園,落戶香港延續全球多中心佈局發展藍圖。集團入駐科學園開幕儀式亦已於9月15日下午十四時於科學園舉行。 Sirnaomics集團與香港科技園公司(「香港科技園」)強強聯手,充分利用集團於RNAi療法領域領先地位及香港固有優勢,聯通內地放眼國際,為香港創科發展注入新動力。開幕儀式上,創新科技及工業局副局長張曼莉女士、香港科技園公司行政總裁黃克強先生、轉化研發所高級總監劉思雅博士、Sirnaomics創始人兼首席執行官陸陽博士、其子公司達冕生物首席執行官沈棟博士及EDIRNA首席執行官Christopher Kennedy悉數亮相,剪彩宣告集團於香港科學園研發中心和辦公室正式啟用。 此前,Sirnaomics已獲得來自香港科技園的臨床轉化促成(Clinical Translational Catalyst, CTC)計劃資助,以用於抗凝血療法STP122G的臨床研究,將前沿的研究成果轉化為切實可行的醫學進展,造福為抗凝血異常疾病需求缺口巨大的患者。 創新科技及工業局副局長張曼莉女士表示:「我非常高興見證Sirnaomics集團以及其兩家美國子公司RNAimmune和EDIRNA落戶香港。Sirnaomics集團正在香港開展臨床研究,重點解決亞太地區未滿足的醫療需求疾病。Sirnaomics集團的落戶印證香港對海外重點生命健康科技企業的吸引力及競爭力。香港的生物科技生態圈非常蓬勃,有利於相關企業的發展,目前我們是亞洲第一、全球第二大的生物科技集資中心。憑藉香港的優勢,包括雄厚的科研究實力和原創性以及特區政府在創科發展的作努力,企業絕對可以善用香港的優勢拓展創科業務,我誠邀大家將香港創科故事向你們的朋友和商業夥伴分享。」 香港科技園公司行政總裁黃克強先生表示:「Sirnaomics集團及其附屬公司RNAimmune和EDIRNA 三家美國企業落戶香港科學園,證明了香港對創新、科技進步和卓越醫療健康發展的堅定承諾。香港的策略地位、世界一流的基礎設施和充滿活力的營商環境,使其成為這些有遠見的公司蓬勃發展、並在全球舞台上產生深遠影響的理想創科中心。Sirnaomics集團以助人類健康為願景,通過尖端的RNA技術和在科學上的卓越成就,改變疾病治療的方法。秉承使香港成為亞洲領先的RNA醫藥中心的使命,Sirnaomics集團積極與本地的學術研究人員及產業夥伴進行深度合作,定能推動香港RNA創新藥物的發展。」 香港科技園公司轉化研發所高級總監劉思雅博士表示:「很高興看到三家公司的研發中心和辦公室從今年年初起先後落戶科學園,必將帶動香港RNA藥物研發和精準醫療的發展。隨著RNA療法領域的技術不斷進步,我們希望Sirnaomics集團與香港的學術界、產業界和監管機構加強合作,促進研究成果轉化為安全有效的治療方法,讓更多患者能夠從這些創新療法中受益。」 Sirnaomics創始人、董事會主席、執行董事、總裁兼首席執行官陸陽博士表示:「Sirnaomics很榮幸可以籍此機會進一步深植粵港澳大灣區新藥研制領域,強化集團亞太地區發展戰略。香港科技園乃優秀人才匯集之地且學術創新碩果累累,與此同時其亦提供了獨特的地理優勢,匯聚大灣區及國際資源。我們作为RNA療法領域的國際領先企業很高興可以入駐香港科學園,與集團旗下子公司們共建戰略樞紐,為加速香港與大灣區核酸藥物、疫苗創新和產業化的發展與提升其國際影響力貢獻一份力量。」 達冕生物總裁兼首席執行官沈棟博士表示:「本次落戶香港科學園為達冕生物全球戰略佈局擴張的里程碑。香港作為亞洲國際大都會,近年來重點著墨於創新科技發展,作為mRNA疫苗及藥物研發賽道裡的領先企業,達冕生物很高興可以成為香港生物醫藥行業全球化藍圖的一份子,以滿足在感染性疾病、癌症和罕見疾病治療方面巨大的治療需求空缺。」 EDIRNA總裁兼首席執行官Christopher W. Kennedy表示:「我們非常感謝有機會可以與香港科學園進行合作,共同實現我們的戰略使命:助力香港創科技術發展,解決亞太地區未滿足的醫療需求疾病,研發專門用於治療遺傳疾病、癌症及具有其他不足治療臨床需要的新型RNA編輯治療藥物。」 關於香港科技園公司 香港科技園公司(科技園公司)成立逾20年,致力將香港發展成為國際創新科技中心,積極讓本地及全球創新者邁向成功,幫助他們在未來獲得更大成就。科技園公司在香港建立了蓬勃的創科生態圈,過去共支援超過10間獨角獸企業,亦匯聚超過13,000名研究人才,以及超過1,400間從事生物醫藥技術、人工智能及機械人技術、金融科技及智慧城市發展的科技公司。 科技園公司於2001年成立,一直大力吸納及孕育創科人才、加速創科成果商品化,為創業家的創科路上提供全方位支援。我們建立的創科生態圈持續成長,足跡遍及全港,包括沙田的香港科學園、九龍塘的創新中心,以及位於大埔、將軍澳及元朗的創新園。三個創新園結合創新元素,朝著香港新型工業化發展方向,重點帶動先進製造業、微電子業及生物科技等行業,重新定位新世代工業。 科技園公司透過提供基建設施、支援服務、專業知識及合作夥伴網絡,致力令創新科技成為香港的新經濟動力,鞏固香港國際創新科技中心的地位,同時借助位處大灣區核心的優勢,成為引領創科發展的重要引擎。 更多有關香港科技園公司的詳情,請瀏覽 www.hkstp.org。 關於Sirnaomics Ltd. (股份代號: 2257) Sirnaomics是一家RNA療法生物製藥公司,公司候選產品處於臨床及臨床前階段,專注於探索及開發創新藥物,用於治療具有醫療需求及龐大市場機會的適應症。Sirnaomics是首家於亞洲和美國均擁有重要市場地位的臨床階段RNA療法生物製藥公司。憑藉其專有的遞送技術:多肽納米顆粒遞送平台和第二代GalNAc偶聯物遞送平台,本集團已建立非常豐富的候選藥物管線。隨著其STP705和STP707的臨床項目取得多項成功,Sirnaomics目前在推進腫瘤治療的RNAi藥物方面處於國際領先地位。STP122G是首款進入臨床研發階段的GalAhead™技術候選藥物。隨著Sirnaomics臨床生產設施的建立,本集團目前正在實現從生物科技公司向生物製藥公司的躍進。如欲了解更多關於公司資訊,可瀏覽:www.sirnaomics.com。 關於RNAimmune RNAimmune(達冕生物)是一家同時在中美兩地深度佈局的臨床階段生物技術公司,專注於mRNA疫苗以及新型藥物創新研發,其全球總部位於美國馬里蘭州,中國總部位於廣州國際生物島。達冕生物的科技創新平台包括了自主開發的人工智慧新生抗原預測和驗證演算法ALEPVA所涉及的核酸序列和脂質納米(LNP)載體遞送系統,此外還已獲得了來自Sirnaomics Ltd.專有多肽脂質納米粒子(PLNP)技術的全球獨家權利,用於mRNA遞送。達冕生物已鋪設了多個mRNA疫苗和藥物管線,包括感染性疾病疫苗(新型冠狀病毒、流感病毒、帶狀皰疹病毒和呼吸道合胞病毒等)、腫瘤疫苗(RAS、NY-ESO-1)以及蛋白替代治療藥物等。公司極具發展潛力,逐漸成為mRNA疫苗及藥物研發賽道裡的領先企業。如欲瞭解更多關於公司資訊,請流覽:www.rnaimmune.com。 關於EDIRNA EDIRNA是一家私營創新生物技術公司,專注于利用RNA編輯技術探索及開發新型治療藥物。該公司的使命是:利用創新的RNA編輯技術于全球範圍內探索及開發新型RNA藥物。該公司的Edit-to-Cure Therapeutics™遞送平台使用RNA編輯技術解決疾病發展的根本原因。如欲瞭解更多關於公司資訊,可流覽:www.EDIRNA.us。



