宏亞按揭證券成立二十一週年誌慶

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香港，2023年9月20日 - （亞太商訊） - 建基於香港的創新金融服務公司宏亞按揭證券有限公司 （「宏亞」或「公司」），今天假香港四季酒店舉辦酒會，慶祝集團成立二十一週年，多名來自銀行界、地產界、投資界等業務夥伴及各界貴賓友好應邀出席，場面熱鬧。
宏亞共同創始人兼行政總裁孫立勲向合作夥伴和持份者表達謝意，他表示：「我懷著謙卑與感恩的心向我們珍貴的合作夥伴致以衷心謝意，宏亞的成就有賴各位對我們共同願景的堅定信念。感謝各位客戶的信任與忠誠，作為我們追求卓越的動力。感謝股東對我們願景堅定不移的信任與支持。最後，感謝我們敬業的團隊，他們的熱誠、奉獻與不懈努力塑造了宏亞的行業地位，尤其在過去三年面對疫情帶來的種種挑戰，依然緊守崗位，確保公司完善運作。」
宏亞由共同創始人兼行政總裁孫立勳於 21年前成立，源於當時市況低迷而萌生的願景。2002年，香港正面臨亞洲金融危機帶來的各種挑戰，資產價格下跌令數以萬計業主經歷負資產。為了滿足社會的迫切需求，宏亞率先推出了全球首個140%資產抵押貸款再融資計劃，該項嶄新舉措直接及間接地幫助香港社會一大部分受影響人士，為負資產業主提供了援助並減輕了每月的債務負擔。
在此成功的基礎上，宏亞於2004年推出香港首個95%按揭成數首按計劃，讓個人和家庭能夠以更寬鬆的首期要求進入房地產市場。此計劃協助無數千名準買家實現置業夢想，大大縮短需要多年儲蓄的情況。期間，宏亞與銀行、地產發展商、監管機構及業界持份者建立了牢固的合作夥伴關係，彼此建立起能鼓勵創新、道德操守和公平競爭環境的生態系統，促進宏亞的發展邁進另一里程碑。
宏亞營運總裁甄麗笑表示：「宏亞按揭在過往二十一年的發展既有挑戰亦有機遇。從公司成立初推出的140%貸款計劃，到早前重推的90%按揭計劃，公司一直重視「人」- 我們的客戶。客戶把香港視為他們的家，對按揭有絕對的承擔和承諾。」她亦不忘將公司的成功歸功於孫立勳先生的領導，尤其在公司成功塑造互相關懷和支持的文化。他的熱誠一直激勵著宏亞團隊勇往直前，超越自我，為公司的成長持續作出貢獻。
展望未來，宏亞按揭證券將繼續致力於數碼化、可持續金融以及創新按揭貸款等領域成為行業發展的先鋒。公司將繼續投資新產品及應用科技優化營運，與優秀團隊攜手應對不斷變化的金融格局。
關於宏亞按揭證券有限公司
宏亞按揭證券有限公司(「宏亞按證」) 於2002年成立，是一家建基於香港的創新金融服務公司，專門從事按揭業務、按揭抵押資產證券化及資本市場融資。
宏亞按證的專業團隊由資深銀行及金融專才組成，專門發放符合第一法定押記的貸款，並承銷此等優質資產及重構按揭組合，以在資本市場進行證券化。宏亞按證透過一絲不苟的經營方針確保按揭資產質素，對在金融市場尋求穩定回報的投資者尤具吸引力。
詳情可登入：https://www.panasian.biz/zh-hant/company-background/
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