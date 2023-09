宏亞按揭證券成立二十一週年誌慶

香港,2023年9月20日 - (亞太商訊) - 建基於香港的創新金融服務公司宏亞按揭證券有限公司 (「宏亞」或「公司」),今天假香港四季酒店舉辦酒會,慶祝集團成立二十一週年,多名來自銀行界、地產界、投資界等業務夥伴及各界貴賓友好應邀出席,場面熱鬧。 宏亞共同創始人兼行政總裁孫立勲向合作夥伴和持份者表達謝意,他表示:「我懷著謙卑與感恩的心向我們珍貴的合作夥伴致以衷心謝意,宏亞的成就有賴各位對我們共同願景的堅定信念。感謝各位客戶的信任與忠誠,作為我們追求卓越的動力。感謝股東對我們願景堅定不移的信任與支持。最後,感謝我們敬業的團隊,他們的熱誠、奉獻與不懈努力塑造了宏亞的行業地位,尤其在過去三年面對疫情帶來的種種挑戰,依然緊守崗位,確保公司完善運作。」 宏亞由共同創始人兼行政總裁孫立勳於 21年前成立,源於當時市況低迷而萌生的願景。2002年,香港正面臨亞洲金融危機帶來的各種挑戰,資產價格下跌令數以萬計業主經歷負資產。為了滿足社會的迫切需求,宏亞率先推出了全球首個140%資產抵押貸款再融資計劃,該項嶄新舉措直接及間接地幫助香港社會一大部分受影響人士,為負資產業主提供了援助並減輕了每月的債務負擔。 在此成功的基礎上,宏亞於2004年推出香港首個95%按揭成數首按計劃,讓個人和家庭能夠以更寬鬆的首期要求進入房地產市場。此計劃協助無數千名準買家實現置業夢想,大大縮短需要多年儲蓄的情況。期間,宏亞與銀行、地產發展商、監管機構及業界持份者建立了牢固的合作夥伴關係,彼此建立起能鼓勵創新、道德操守和公平競爭環境的生態系統,促進宏亞的發展邁進另一里程碑。 宏亞營運總裁甄麗笑表示:「宏亞按揭在過往二十一年的發展既有挑戰亦有機遇。從公司成立初推出的140%貸款計劃,到早前重推的90%按揭計劃,公司一直重視「人」- 我們的客戶。客戶把香港視為他們的家,對按揭有絕對的承擔和承諾。」她亦不忘將公司的成功歸功於孫立勳先生的領導,尤其在公司成功塑造互相關懷和支持的文化。他的熱誠一直激勵著宏亞團隊勇往直前,超越自我,為公司的成長持續作出貢獻。 展望未來,宏亞按揭證券將繼續致力於數碼化、可持續金融以及創新按揭貸款等領域成為行業發展的先鋒。公司將繼續投資新產品及應用科技優化營運,與優秀團隊攜手應對不斷變化的金融格局。 宏亞共同創始人兼行政總裁孫立勳先生於公司集團成立二十一週年慶祝酒會上致開幕詞。 宏亞共同創始人兼行政總裁孫立勳先生(左四) 、共同創始人及董事鄧若舟先生(右四) 、公司營運總裁甄麗笑女士 (左三) 風險管理高級副總裁陳詩敏女士(右三) 、法律顧問曾麗華女士 (左二)、風險管理高級副總裁陳國華先生(右二) 、財務高級副總裁楊曉彤女士(左一)及資訊科技高級副總裁黃偉輝先生(右一) 主持祝酒儀式,慶祝集團成立二十一週年。 宏亞共同創始人兼行政總裁孫立勳先生與其專業團隊共慶集團成立二十一週年。 關於宏亞按揭證券有限公司 宏亞按揭證券有限公司(「宏亞按證」) 於2002年成立,是一家建基於香港的創新金融服務公司,專門從事按揭業務、按揭抵押資產證券化及資本市場融資。 宏亞按證的專業團隊由資深銀行及金融專才組成,專門發放符合第一法定押記的貸款,並承銷此等優質資產及重構按揭組合,以在資本市場進行證券化。宏亞按證透過一絲不苟的經營方針確保按揭資產質素,對在金融市場尋求穩定回報的投資者尤具吸引力。 詳情可登入:https://www.panasian.biz/zh-hant/company-background/ 新聞垂詢 縱橫財經公關顧問有限公司 鄭松雪 電話: + 852 2864 4857 電郵: shelly.cheng@sprg.com.hk 林詠芝 電話: + 852 2114 4956 電郵: margaret.lam@sprg.com.hk 伍思聰 電話: + 852 2114 4319 電郵: sico.wu@sprg.com.hk



話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network