Tuesday, 19 September 2023, 10:11 HKT/SGT Share:

來源 Bonjour Holdings Limited 卓悅集團旗下卓悅科技與「中旅智業品牌院、中華文化學院、協創匯動有限公司」簽訂合作框架協議書 利用香港優勢推廣文旅品牌 延長旅遊產業鏈

香港 / 亞太商訊 / 2023年9月18日 / 卓悅控股有限公司(「卓悅」或「集團」,股票編號:653.HK)欣然宣佈,集團旗下卓悅科技服務有限公司(簡稱「卓悅科技」)與FIA世界場地越野車錦標賽大中華籌辦機構協創匯動有限公司 (Teamwork Creative Events Limited) (簡稱「協創」)、中國旅遊集團所屬中旅智業品牌營銷傳播院(簡稱「中旅智業品牌院」)及中華文化學院簽訂合作框架協議書,將在推廣品牌文化、賽事運營、文創活動、會議展覽、把海外國際大型賽事「引進來」和中國企業「走出去」相互對接、推動製造技術向海外輸出和硏發綠色環保賽道設計理念等合作領域開展全面合作。 中旅智業品牌營銷研究院董事及院長戴林序先生(左一)、中華文化學院院長姜增和先生(左二)、 World RX (HK) Management Limited首席顧問雲維熹先生MH (中)、卓悅控股有限公司主席陳健文先生(右二)、恊創匯動有限公司董事及首席執行官王思禮先生(右一)。 簽署儀式於2023年9月17日舉行,由卓悅控股有限公司主席陳健文先生代表卓悅科技服務有限公司、中旅智業品牌營銷研究院董事及院長戴林序先生、中華文化學院院長姜增和先生及恊創匯動有限公司董事及首席執行官王思禮先生主持簽約儀式。合作目的旨在透過中旅品牌營銷和傳播的行業優勢,為協創承辦的國際賽事尋求合作的地方政府及企業,提供從賽事落地到運營的一體化服務,積極推動中國旅遊與國際賽事接軌和合作,向深度、廣度以及市場化方向發展。 卓悅科技與協創的合作還包括賽車製造,向海外推動新能源賽車製造技術領域和動力電池技術和解決方案;賽道設計和建造,硏發綠色環保賽道設計理念如風能和太陽能,推動構建國際賽事綠色能源的新標準;儲能技術,通過賽事促進低碳技術和可再生能源輸出;充電技術,引進頂尖的流動和臨時充電技術和能源管理系統,將中國新能源充電企業引往到國際賽場;賽車裝備,通過𠄘辦和推廣國際賽事,協助國產賽車裝備企業(如專業衣服,頭盔)開拓國際市場。 卓悅控股有限公司主席陳健文先生(左)、恊創匯動有限公司董事及首席執行官王思禮先生(右) 卓悅主席陳健文先生表示:「未來,雙方將持續加強內地賽事合作,包括在合適的內地城市搭建賽事場地、尋求當地政府支持和招商引資、確保賽事順利舉行等。亦將充分利用香港場地得天獨厚的資源和優勢,舉辦大型文旅嘉年華,以最大程度在香港及海外推廣中國內地文旅品牌、延長旅遊產業鏈。」 關於卓悅科技服務有限公司(Bonjour Technology Services Limited) 旨在以科技手段引領「科技+消費」的融合發展,通過「產業+科技+資本」構建新生態,推動企業數字化轉型和傳統產業創新,以幫助企業運營降本增效和升級轉型。同時亦支持及推動業務卓越運營,通過平台能力與系統的整合,實現企業精準營銷和提升營運能力。 關於協創匯動有限公司 (Teamwork Creative Events Limited) 協創匯動有限公司成立於香港數碼港,以舉辦國際大型活動、向世界展示和推廣來自中國及香港科技為主旨的活動平台公司。 關於中旅智業品牌營銷傳播院 (China Travel Intelligence Brand Marketing Institute) 中國旅遊集團所屬中旅智業品牌營銷傳播院,通過品牌傳播、品牌營銷、品牌管理將品牌產品傳遞給目標消費者,致力於滿足消費者的需求,在各地擁有豐富的品牌建設、新媒體傳播和其他營銷傳播等的成功經驗。 關於中華文化學院(China Culture Institute) 由中國港澳臺僑和平發展總會在香港發起成立,董事會成員由僑界精英和政、商界精英擔任。學院秉承創立宗旨,提供專業研修、高端智庫、文化經貿交流及教育交流等服務。學院還與全國各省市僑創基地建立緊密聯動合作,為事業有成的僑界人士提供創新創業平台。 傳媒查詢: 意博資本文化有限公司 電話 3890 7515 電郵 ir_bonjour@vsfg.com



話題 Press release summary



部門 消费者, 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network