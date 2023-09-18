第四範式宣佈於香港聯交所主板上市計劃

香港 / 亞太商訊 / 2023年9月17日 / 中國最大的以平台為中心的決策類人工智能公司——北京第四範式智能技術股份有限公司（股份代號：6682.HK）計劃將於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板上市H股股份。

第四範式將發售18,396,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定），其中16,556,400股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)將作國際發售，合共佔初步發售股份總數的90%；餘下1,839,600股股份(可予重新分配)將於香港作公開發售，合共佔初步發售股份總數的10%，每股價格介於55.60港元至61.16港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會計及財務匯報局交易徵費（須於申請時以港元繳足，且多繳股款可予退還）。

第四範式將於2023年9月18日(星期一)上午9時開始於香港公開發售，並於2023年9月21日(星期四)中午12時截止。第四範式的股票預計將於2023年9月28日(星期四)於香港聯交所主板開始進行買賣，股份將按每手買賣單位100股股份買賣，股票代號爲6682.HK。

中國國際金融香港證券有限公司為本次發行之獨家保薦人、聯席全球協調人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。建銀國際金融有限公司、招銀國際融資有限公司及招商證券（香港）有限公司為本次發行之聯席全球協調人、整體協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。騰達資本顧問有限公司擔任財務顧問。基石投資者為新華資本管理有限公司、北京中關村科學城科技成長投資合夥企業(有限合夥)以及Montage Technology Holdings Company Limited(瀾起科技)，認購總額約合96.8百萬美元。

北京第四範式智能技術股份有限公司董事會主席、執行董事、首席執行官兼總經理戴文淵博士表示：「賦能企業實現人工智能轉型並推動人工智能發展是我們長期的目標和使命。我們將秉持以平台為中心的戰略理念，不斷壘實自身技術壁壘並優化產品服務，持續為客戶提供高價值服務，助力客戶業務。」

經扣除包銷費用及其他與全球發售有關的估計開支後，按每股發售股份58.38港元（即指示性發售價範圍每股股份55.60港元至61.16港元的中位數）計算，公司估計將自全球發售收取所得款項淨額約885.0百萬港元，其中淨額約60%或約531.0百萬港元，預計將在未來三年分配至加強公司的基礎研究、技術能力和解決方案開發；約20%或約177.0百萬港元，將在未來三年分配至擴展公司的產品、建立公司的品牌及進入新的行業領域；約10%或88.5百萬港元，將在未來三年分配至尋求戰略投資和收購機會，從而實施公司的長期增長戰略，以開發公司的解決方案並擴展及滲透公司所覆蓋的垂直行業；餘下約10%或88.5百萬港元，將用作一般企業用途。

第四範式成立於2014年，是企業人工智能的領導者。第四範式提供以平台為中心的人工智能解決方案，使企業實現人工智能快速規模化轉型落地，發掘數據隱含規律並全面提升企業的經營決策能力。灼識諮詢報告顯示，按2022年營收計算，第四範式在中國以平台為中心的決策類人工智能市場排名第一，佔有22.6%的市場份額。於2023年3月，除了決策類人工智能解決方案外，第四範式推出了專為業務場景設計的企業級生成式人工智能產品式說（SageGPT）。式說具有多模態大模型互動能力及企業級人工智能工具特性。

第四範式自始至終重視為用戶創造的價值，促進用戶成功。公司的解決方案直接解決企業在大規模部署人工智能技術時面臨的挑戰。其解決方案採用低代碼及╱或無代碼形式，因此任何行業的用戶，無論其是否具備人工智能經驗，均可簡便且快速地實施公司的解決方案，這使得更多企業受益於人工智能轉型。第四範式幫助用戶實現的績效以及引導用戶成功的成績是對其價值創造能力強有力的證明。公司已經為各行業中的龍頭企業提供服務，這些企業處在如金融、零售、製造、能源與電力、電信、運輸、科技、教育、媒體及醫療保健等行業。

如有垂詢，請聯絡︰

博達浩華國際財經傳訊集團

李耀榮先生 +852 3150 6707 bunny.lee@h-advisors.global 陸淼小姐 +86 21 3397 8878 ivy.lu@h-advisors.global 楊冬梅小姐 +86 21 3397 8725 may.yang@h-advisors.global

Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network