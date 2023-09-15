Friday, 15 September 2023, 12:57 HKT/SGT Share:

來源 CITIC Telecom CPC 中信國際電訊CPC持續擴大全球網絡佈局 增設印度、巴西據點，完善金磚五國資源覆蓋 積極響應國家“一帶一路”倡議，加强數字經濟合作動能

香港, 2023年9月15日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（「中信國際電訊」，香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊(信息技術) 有限公司(「中信國際電訊CPC」)欣然宣布公司緊貼客戶發展步伐，繼今年初新增印度服務據點(PoP)後，將啟動巴西全新網絡據點，完善在金磚五國 (巴西、俄羅斯、印度、中國及南非，BRICS)的服務覆蓋及資源佈局，實現更快速的全球無縫連接，賦能國際化客戶高效全棧”雲網智安”服務，助力企業加速國際化營運和數字化高質量發展。



國家一帶一路倡議10週年，迎來金磚國家擴員。以金磚國家爲代表的新興市場國家和發展中國家推動了廣闊的市場、貿易、投資機會，也加强了科技創新和産業合作。作為全球領先的數智通訊服務供應商，中信國際電訊充分發揮中信集團協同優勢，聯同子公司積極響應國家“一帶一路”倡議，加速國際化資源佈局，夯實數字基礎設施，成為推動數字中國高質量發展有力支撑。



「中信國際電訊CPC踏準時代節拍，踐行國家戰略，不但率先在一帶一路區域、RCEP成員國、粵港澳大灣區等地區形成了獨特的國際協作網絡，更依托豐富全球化資源與全棧智能ICT服務産品鏈條，完善了金磚五國服務覆蓋，為跨國企業無縫連接中亞非經濟走廊，助力千行百業數字化轉型升級。」中信國際電訊CPC行政總裁黃政華先生表示：「今年我們新增了印度和巴西2個國際網絡據點，不但為全球客户提供更安全、高效、優質的服務，更體現了我們積極落實“一帶一路” 高質量發展戰略、為沿線各國的數字經濟發展注入新動能，持續為客户加速數字化轉型作出的系統化部署。」



實踐全球化核心價值 助力推進“一帶一路”高質量發展

中信國際電訊CPC以客戶為先，緊貼客戶發展步伐拓展網絡覆蓋，深化資訊安全底座，支撐客戶發展國際市場與本地營運的競爭力。憑藉創新技術、世界級ICT基礎設施及「服務在地，連接全球」的優勢，中信國際電訊CPC現時已覆蓋五大洲、無縫連接超過165個服務據點，其中包括超過100個據點落地中國80多個主要商業城市, 滿足全球跨境企業需求。



新增的印度及巴西服務據點加強了中信國際電訊CPC於金磚五國的網絡覆蓋，不但完整了全球化服務佈局，同時提升網絡安全可靠性 、擴展性和成本效益，提供更高效的用戶體驗。智慧化”雲網安”一體化平台，包括MPLS專線，SDWAN 網絡連接，SASE與資訊安全套件，並融合多元化雲服務，不但滿足跨國企業在地營運的基礎設施需求，更全面支援企業創新發展，開展數智化格局，快速拓展全球業務。



黃政華先生續說：「“創新不斷”是我們一直秉持的服務理念，為客戶提供高質量服務是我們的核心價值與承諾。展望未來，中信國際電訊CPC作為全球化的數智通訊服務供應商，將繼續強化全球網絡佈局，創新服務資源，為客戶帶來更多定制化及本地化的ICT解決方案，協助企業把握一帶一路帶來的機遇，並能快速應對瞬息萬變的營商環境，竭力成為客戶最可信賴的數智化方案合作伙伴。」



中信國際電訊CPC簡介

中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）的全資附屬公司，公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案， 滿足不同行業的ICT服務需求。



憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的業務價值，協助客戶透過數碼化發展保持市場領先優勢、業務更具靈活性及成本效益，成為企業推動數碼轉型的重要策略夥伴。



中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的全球化一站式ICT服務。全球化網絡資源連接超過165個服務據點、60多個SDWAN 網關；21個雲服務中心、30多個數據中心及3個全天候運作的安全運作中心，服務遍布约160個國家和地區，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區 。透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，一系列國際標準服務認證（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），確保為企業提供國際化標準及服務資源，專業的在地服務及交付能力，同時，優質的客戶體驗和服務質量，成為領先的綜合信息智能化服務供應商。



請瀏覽 www.citictel-cpc.com 獲取更多資訊。



傳媒查詢：

Catherine Yuen

中信國際電訊CPC

(852) 2170 7536

電郵：catherine.yuen@citictel-cpc.com





話題 Press release summary



部門 电信运营商, Cloud & Enterprise, Artificial Intel [AI]

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

