Friday, 15 September 2023, 10:30 HKT/SGT Share: 浦銀國際：首予巨星傳奇（6683.HK）「買入」評級 目標價7.8港元 ——「明星IP +新零售」雙輪驅動 優勢逐漸凸顯

香港, 2023年9月15日 - (亞太商訊) - 9月14日，浦銀國際發佈研究報告，首次覆蓋巨星傳奇（6683.HK），首予「買入」評級，考慮到公司明星IP與公司新零售和直播業務的深度融合帶來的發展潛力，用27x 2024E P/E（接近東方甄選10%的折扣）進行估值，目標價為7.8港元。



據悉，巨星傳奇的業務包括兩個部分：新零售產品的銷售以及明星相關IP的創造與營運。浦銀國際認為，兩個業務能夠獨立產生收入，同時彼此之間聯動，能夠迸發出巨大的協同效應。



以新零售業務來看，公司一直專注於低碳健康管理產品以及護膚品的開發及銷售，其中以魔胴咖啡為首的健康管理產品是公司收入貢獻最大的品類。按2020至2022年總商品交易額計算，巨星傳奇已連續三年已成中國防彈咖啡市場最大的公司，2022年份額達24.9%。



在此基礎上，公司一直在積極跑出新「增量」。一個明顯的變化是，去年7月推出的新品牌愛吃鮮摩人正在逐漸打開市場。上半年，愛吃鮮摩人銷售收入約1510萬元，佔新零售業務收入的比例為17.0%，較快實現從零到千萬銷售額，展露出爆品潛質。今年6月中旬，愛吃鮮摩人又推出兩款新品——抹茶霜淇淋和虎皮鳳爪，在「劉畊宏肥油咔咔掉」抖音直播間引起熱烈反響，一度登頂熱門時段的「618大咖榜」與「直播總榜」。



在明星相關IP的創造與營運業務上，浦銀國際認為，巨星傳奇通過自身強大的明星IP孵化能力，打造明星IP資源。據招股書透露，巨星傳奇為周杰倫、劉畊宏、王婉霏Vivi、方文山、詹宇豪、梁心頤、張傑等多位藝人打造明星相關IP並持續拓展明星IP組合，還在今年上半年與陳法蓉的藝人經紀公司訂立合作協議，另與孫耀威的藝人經紀公司訂立諒解備忘錄。從流量儲備來看，巨星傳奇現有明星IP組合的累計粉絲數已達2億，體現出影響力和商業價值。這也意味著這一業務潛在的增量空間仍較大。



以此為基礎，巨星傳奇通過深耕明星IP管理業務模式，以多元形式實現創收。期間，巨星傳奇持續與劉畊宏及其他明星合作推廣第三方品牌產品，通過參與直播、短視頻及其他線上線下表演構思及籌備產生收入，以及運用自有抖音帳號進行直播帶產生銷售傭金等收入，分別實現收入約2200萬元、1640萬元。



此外，巨星傳奇還在不斷拓寬IP業務的商業閾值，進軍元宇宙領域，啟動元宇宙IP內容創造業務，不斷拓寬IP矩陣的邊界和可能性，拓寬新增長點。今年5月，巨星傳奇攜手中國移動於中國移動元宇宙產業聯盟中推出周杰倫的首個數智人「周同學」，帶來約870萬元的收入。後續，巨星傳奇還正在設計和製作與名人IP相關的數字內容。



今年下半年，巨星傳奇打造的兩檔主要IP節目即周杰倫真人秀《周遊記》第二季，以及與庾澄慶打造的流行音樂脫口秀《樂來樂快樂》將正式播出，這不僅有望創造直接收入，也能夠提升其品牌知名度，放大賦能效應。



浦銀國際認為，巨星傳奇具備獨特的商業模型，其以自有明星IP所帶來的流量為基礎，同時以主打健康管理的產品為流量載體，形成新零售產品銷售及明星相關IP創造與營運兩個業務。兩個業務既能夠獨立產生收入，又能彼此聯動，從而迸發出巨大的協同效應。



根據最新財報數據，巨星傳奇今年上半年實現營收淨利雙增長，其中營業收入達1.51億元，同比增長21.1%；調整後淨利潤為2500萬元，同比增長16.8%。對於業績增長，巨星傳奇解釋稱，主要是由於公司明星IP管理業務產生的收入由2022年上半年的1460萬元，增加至2023年上半年的3840萬元，增幅高達163%。



截至2023年9月14日收盤，巨星傳奇報收6.66港元/股，換手率0.13%，成交量104.35萬股，成交額694.05萬港元。根據Wind數據，巨星傳奇上市後股價一路走高，上市首日漲幅達23.76%，上市至今年化收益率高達130.43%。上市後的股價表現也意味著投資人對巨星傳奇的長期發展的持續性看好及信心。





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