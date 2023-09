Thursday, 14 September 2023, 08:30 HKT/SGT Share: 立訊精密通訊業務實現高速增長,多元佈局成效顯著

香港, 2023年9月14日 - (亞太商訊) - 近日,立訊精密(002475.SZ)發佈2023年中期報告,2023年上半年,立訊精密錄得營業收入979.71億元(人民幣,下同),同比增長19.53%;實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤41.54億元,同比增長22.48%。分業務來看,通訊業務板塊實現營業收入61.37億元,同比增長68.42%。據內地媒體報道,綜合近三年中期報告之財務數據,立訊精密通訊業務板塊營業收入的復合增速達63.3%。



堅持技術創新,持續加大研發投入

從立訊精密最新公佈的電話會議記錄中了解到,立訊精密堅持在產品研發、技術突破、精密制造等方面不斷精進,不僅可在新的技術趨勢中持續受益,反之亦有助於新技術的創新發展。據了解,2023年上半年,立訊精密研發投入達到37.26億元,同比增長2.4%。



據悉,立訊精密積極主導和參與CPO光互聯標準、設備專業界面QSFP112國際標準等行業標準的制定,其400G光模塊已有量產出貨;在散熱領域的產品佈局方面,則根據所涉及的產品應用領域不同,分別有熱管、VC、軸流風扇、冷板、液冷散熱等產品。



此外,旗下的立訊技術公司此前研發出的「輕有源」系列,能夠有效實現通訊產品降本增效。據估算,「輕有源」方案相比傳統AOC光模塊能耗降低可達20%-60%,對散熱要求更低。「輕有源」技術產品均採用更細、更輕的銅纜或光纜,同時去除功耗較高的數字芯片,材料及運維成本整體降低。



行業熱點方面,ChatGPT話題不斷,AI市場規模持續發展。特斯拉AI亦在6月發佈消息稱,Dojo已於2023年7月正式開始量產。與此同時,AI市場的增長也對算力傳輸、散熱環節提出更高要求,從而推動通信市場保持增長趨勢。預期不斷精進的「立訊技術」將在技術大趨勢中持續受益。



海外業務發展勢頭強勁,看好未來發展前景

針對通訊業務板塊,立訊精密董事長王來春表示,「立訊精密在技術和市場上的佈局越來越深,並與通訊領域海內外客戶長期保持穩定的合作關係」。



根據電話會議記錄,近兩年來,立訊精密更加廣泛和深度參與全球頭部客戶的研發項目,無論是在高速連接器、連接線、光模塊、電源管理、熱管理、射頻等核心零部件產品界面,還是客戶定制化的系統級產品,立訊精密都以優異的表現取得更多的訂單。



據了解,目前立訊精密通訊板塊的收入大概有3/4在中國國內市場,1/4在海外國際市場。在增長部分,超過半數來自海外市場。立訊精密曾表明:未來收入增長在海外的比例會更高。



多家券商在研報中亦表現出看好立訊精密通訊業務的意向。有研報指,未來隨著5G、AI應用不斷持續滲透,龐大數據洪流依賴於高性能計算能力和數據中心的高速網絡,為高速互聯技術發展提供了新的機遇,立訊精密通訊業務將受益於新趨勢蓬勃發展,進一步增強公司盈利能力。



整體來看,立訊精密通訊業務板塊在創新技術不斷精進的基礎上,持續收獲全球頭部客戶的高度認可,業務規模呈現高速增長趨勢。未來亦將持續受益於行業蓬勃發展,憑藉穩固的基本面,實現全面成長。





