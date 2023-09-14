Thursday, 14 September 2023, 08:30 HKT/SGT Share: 立訊精密通訊業務實現高速增長，多元佈局成效顯著

香港, 2023年9月14日 - (亞太商訊) - 近日，立訊精密（002475.SZ）發佈2023年中期報告，2023年上半年，立訊精密錄得營業收入979.71億元（人民幣，下同），同比增長19.53%；實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤41.54億元，同比增長22.48%。分業務來看，通訊業務板塊實現營業收入61.37億元，同比增長68.42%。據內地媒體報道，綜合近三年中期報告之財務數據，立訊精密通訊業務板塊營業收入的復合增速達63.3%。



堅持技術創新，持續加大研發投入

從立訊精密最新公佈的電話會議記錄中了解到，立訊精密堅持在產品研發、技術突破、精密制造等方面不斷精進，不僅可在新的技術趨勢中持續受益，反之亦有助於新技術的創新發展。據了解，2023年上半年，立訊精密研發投入達到37.26億元，同比增長2.4%。



據悉，立訊精密積極主導和參與CPO光互聯標準、設備專業界面QSFP112國際標準等行業標準的制定，其400G光模塊已有量產出貨；在散熱領域的產品佈局方面，則根據所涉及的產品應用領域不同，分別有熱管、VC、軸流風扇、冷板、液冷散熱等產品。



此外，旗下的立訊技術公司此前研發出的「輕有源」系列，能夠有效實現通訊產品降本增效。據估算，「輕有源」方案相比傳統AOC光模塊能耗降低可達20%-60%，對散熱要求更低。「輕有源」技術產品均採用更細、更輕的銅纜或光纜，同時去除功耗較高的數字芯片，材料及運維成本整體降低。



行業熱點方面，ChatGPT話題不斷，AI市場規模持續發展。特斯拉AI亦在6月發佈消息稱，Dojo已於2023年7月正式開始量產。與此同時，AI市場的增長也對算力傳輸、散熱環節提出更高要求，從而推動通信市場保持增長趨勢。預期不斷精進的「立訊技術」將在技術大趨勢中持續受益。



海外業務發展勢頭強勁，看好未來發展前景

針對通訊業務板塊，立訊精密董事長王來春表示，「立訊精密在技術和市場上的佈局越來越深，並與通訊領域海內外客戶長期保持穩定的合作關係」。



根據電話會議記錄，近兩年來，立訊精密更加廣泛和深度參與全球頭部客戶的研發項目，無論是在高速連接器、連接線、光模塊、電源管理、熱管理、射頻等核心零部件產品界面，還是客戶定制化的系統級產品，立訊精密都以優異的表現取得更多的訂單。



據了解，目前立訊精密通訊板塊的收入大概有3/4在中國國內市場，1/4在海外國際市場。在增長部分，超過半數來自海外市場。立訊精密曾表明：未來收入增長在海外的比例會更高。



多家券商在研報中亦表現出看好立訊精密通訊業務的意向。有研報指，未來隨著5G、AI應用不斷持續滲透，龐大數據洪流依賴於高性能計算能力和數據中心的高速網絡，為高速互聯技術發展提供了新的機遇，立訊精密通訊業務將受益於新趨勢蓬勃發展，進一步增強公司盈利能力。



整體來看，立訊精密通訊業務板塊在創新技術不斷精進的基礎上，持續收獲全球頭部客戶的高度認可，業務規模呈現高速增長趨勢。未來亦將持續受益於行業蓬勃發展，憑藉穩固的基本面，實現全面成長。





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