SKYX提交申請，要求國家電氣規範（NEC）對其家庭和建築物天花板插座進行強制性安全標準化



MIAMI, FL, 2023年9月12日 - (亞太商訊) - SKYX Platforms Corp.（納斯達克代碼：SKYX）（簡稱"Sky Technologies"），是一家高度顛覆性的平台技術公司，擁有在美國和全球範圍內72項已獲批准和待批准的專利，以及60多個照明和家居裝飾網站。該公司的使命是將家庭和建築物的安全和智能化作為新的標準，並宣布今天已向國家電氣規範（NEC）提交了一份強制性安全標準化的申請，針對其家庭和建築物的天花板插座平台。



在數億個安裝市場中，如果SKYX的天花板插座平台強制標準化得以實現，將使燈具和吊扇的插拔式天花板安裝更加穩固和安全，無需觸摸危險的電線，從而顯著降低由於危險的電線安裝而導致的火災、梯子摔落、電擊、傷害和死亡的風險。



SKYX的代碼團隊由前國家電氣規範（NEC）負責人馬克·厄利（Mark Earley）和前美國照明協會（ALA）總裁兼首席執行官埃里克·雅各布森（Eric Jacobson）領導。作為強制性申請的一部分，SKYX的代碼團隊已提交了與電線安裝相關的危險事件的重要支持數據。這些數據包括由於危險的電線安裝而引發的火災、梯子摔落、電擊、傷害和死亡事件。



經過多年的嚴格標準化進程，SKYX的管理團隊和代碼團隊堅信已經滿足了必要的安全條件，並具備了充分的危險數據支持，以使其天花板插座成為家庭和建築物天花板的強制性安全標準化的有力案例。



在過去的幾年中，該公司的產品已經被投入到國家電氣規範（NEC）的10個領域，並自2022年以來，成功實現了強制性標準化的重要額外里程碑，包括被美國標準化組織ANSI / NEMA（美國國家標準化協會/國家電氣製造協會）批准，以及NEC對其天花板插座的通用名稱WSCR（Weight Support Ceiling Receptacle）進行投票批准。



最後一次重要的國家電氣規範（NEC）強制性標準化批准是針對浴室和廚房的GFCI（GFI）電氣牆壁安全插座，旨在降低和預防電擊事故。



該公司的申請包括來自美國政府機構如美國人口普查局、NFPA、OSHA、NIOSH、CPSC和CDC等的有關危險事件的數據。



NFPA於2022年2月發布的報告號USS117，題為“由電氣配電和照明設備引發的家庭火災”，提供了證據表明對於照明的錯誤安裝沒有足夠的重視。該報告指出，在2015年至2019年間，涉及電氣配電和照明設備的火災平均每年導致約430人死亡。具體來說，電線和相關設備佔這些火災的68%，財產損失的60%，平民死亡的42%，以及傷害的53%。



SKYX的主要代碼團隊成員、前國家電氣規範（NEC）負責人和前NFPA首席電氣工程師馬克·厄利（Mark Earley）表示：“我真切地相信，我們已經為使用安全而強大的承重天花板插座進行插拔式安裝提出了強制性要求的有力案例。我們已經收集了大量有關使用現有佈線方法的照明設備和吊扇的事件數據。這些數據包括大量的危險事件，包括與電線有關的火災導致的死亡或受傷、從梯子摔下、燈具或吊扇掉落至人員身上，包括年幼的兒童等其他事件。使用這種安全而強大的插拔式安裝方法，許多這些事故本可以避免。現在是時候用反映今天先進但具有訴訟風險的世界的安全而強大的方法來取代現有的佈線安裝方法了。”



SKYX的主要代碼團隊成員、前美國照明協會（ALA）總裁兼首席執行官埃里克·雅各布森（Eric Jacobson）表示：“我非常有信心，我們向NEC提交的申請具有所有必要的安全數據和信息，支持我們的強制性安全標準化批准案例。作為我們申請的一部分，我們打算與所有製造商共享我們的產品以獲益。作為一個世界領先的國家，是時候讓我們的消費者、電工、修理工和業主更安全、更先進，擺脫舊的危險佈線安裝方法，轉向更安全和更快捷的插拔式安裝方法了。”



關於 SKYX Platforms Corp.（納斯達克股票代碼：SKYX）



由於電力是每個家庭和建築的標準，我們的使命是讓家庭和建築成為安全先進和智能的標準。 SKYX Platforms Corp.（納斯達克股票代碼：SKYX）擁有一系列極具顛覆性的先進安全智能平台技術，擁有 72 多項美國和全球專利以及正在申請的專利。公司擁有64家照明和家居裝飾網站。我們的技術強調高品質和易用性，同時顯著提高家庭和建築物的安全性和生活方式。我們相信，我們的產品是美國乃至全球家庭和其他建築物中每個房間的必需品。如需更多信息，請訪問我們的網站 https://skyplug.com或在 LinkedIn 上關注我們。



前瞻性陳述



本新聞稿中的某些聲明並非基於歷史事實，而是前瞻性陳述。這些陳述可通過使用前瞻性術語來識別，例如"旨在"、"預計"、"相信"、"能夠"、"可能"、"繼續"、"估計"、"期望"、"評估"、"預測"、"指導"、"打算"、"可能"、"也許"、"目標"、"正在進行中"、"展望"、"計劃"、"定位"、"潛力"、"預測"、"可能的"、"項目"、"尋求"、"應該"、"目標"、"視角"、"將會"或"將"等詞彙，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞。



這些陳述反映了公司對未來事件的合理判斷，並受到風險、不確定性和其他因素的影響，其中許多結果難以預測且可能超出我們的控制範圍，這可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果或結果有實質性的不同。



這些前瞻性聲明包括公司的任何產品成為新標準的任何聲明。公司向國家電氣規範（NEC）提交強制性安全標準化申請不保證在任何特定時間段內或根本會獲得批准。 NEC對於公司的天花板承重安全插拔式插座/插座的通用名稱的批准，包括WSCR（Weight-Supporting Ceiling Receptacle）用於其通用天花板插座和WSAF（Weight-Supporting Attachment Fitting）用於其天花板插頭，以及美國國家標準化協會（ANSI）和國家電氣製造協會（NEMA）對公司的天花板承重插座/插座的標準化投票，並不保證獲得國家消防協會（NFPA）國家電氣規範委員會（該委員會包括多個制定規範的小組和一個技術協調委員會，負責制定國家電氣規範（NEC））或任何其他行業或監管組織的批准，也不能保證公司的任何產品將在任何司法管轄區內成為NEC法規的強制性要求，或者公司的任何現有或未來產品或技術將在任何特定時間段內或根本會被任何州、國家或市政府採用。不能保證公司的任何現有或未來產品或技術將獲得市場接受，或者它們將在任何特定時間段內或根本會被任何州、國家或市政府採用。



我們對我們產品的可尋址市場的估計可能被證明是不正確的。我們產品的預期需求可能與實際需求有實質性的不同。此類風險和不確定性包括與公司成功推出、商業化、開發附加功能以及實現其智能產品和技術市場認可（包括開始預售）、推動Sky智能平台在家庭、建築物、遊輪和社區的應用以及酒店、建築師和設計師的採用能力、市場份額捕捉能力、執行任何銷售和許可機會的能力、實現SkyPlug的強制性法規地位所帶來的風險，以及與兼併和收購相關的風險等。還包括在公司向美國證券交易委員會提交的文件中描述的其他風險和不確定性，包括其10-K和10-Q表格的定期報告。任何前瞻性陳述僅以本新聞發布日期為準，公司不承擔更新或修訂任何前瞻性陳述的義務，除非根據美國聯邦證券法律規定需要。



投資者關係聯繫方式：

Lucas A. Zimmerman

MZ North America

(949) 259-4987

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