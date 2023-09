Wednesday, 6 September 2023, 10:46 HKT/SGT Share:

來源 ESG Innovation Lab 夢創成真 (Dream Impact) 與德事商務中心 (TEC) 開設ESG Innovation Lab 位於中環核心商業區的全港首個ESG實體社群空間

為推動社企和企業之間的跨界別合作,也創造更大的社會環境影響

聚集了超過120個香港及其他地區的ESG和社會影響夥伴

香港, 2023年9月6日 - (亞太商訊) - 香港頂尖的跨界別社企及社創網絡夢創成真 (Dream Impact) 與一直領先業界的優質靈活辦公空間供應商德事商務中心 (TEC) 宣佈共同開設全港首個ESG實體社群空間ESG Innovation Lab,設址位於中環核心地帶的士丹利街28號。



ESG Innovation Lab旨在擔當社企、影響力初創與企業之間的橋樑,致力縮小它們之間的距離,同時促進跨行業合作為社會創造更大價值。隨著ESG議題在全球持續受到關注,ESG Innovation Lab將幫助香港企業提高對可持續發展的意識,從而在國際商界保持競爭力。



Dream Impact與TEC將在九月正式開設ESG Innovation Lab以促進香港企業的ESG發展。ESG Innovation Lab選址TEC的最新香港據點士丹利街28號,大廈坐落於中環核心區域,提供超過2千平方呎的生態意識協作空間。ESG Innovation Lab配備共享工作桌,兩個可合併的會議室以及供聚會使用的榻榻米區域,讓會員能靈活使用場地,舉辦規模較大的諮詢研討會或進行培訓以及正念的空間。ESG Innovation Lab是個場地能讓新的和前瞻性ESG思維實踐。



ESG Innovation Lab採用會員制度,分別有「社會影響夥伴」和「商業夥伴」兩種會員等級。此社群空間亦會根據會員需要提供相關服務,例如ESG策略諮詢和方案匹配。我們亦提供的增值服務如多元人才招聘、ESG報導以及董事會專業培訓。為合作夥伴及更廣大的社群,我們致力於深度的社區互動和大量的活動策劃,以確保實質及有意義的社會影響。



Dream Impact聯合創始人及首席推動者林之鴻表示:「此項目為一次前所未有的嘗試,目的在於將香港的120多家社企合作夥伴與企業界結合,不僅止於編制報告,更致力於在實地上實施ESG及具有影響力的策略。世界正在覺醒,而我們需要採取綜合營商模式。成立ESG Innovation Lab證明我們可以透過以ESG作為框架,將正面社會影響與使命融入業務,工作和日常生活中。」



TEC創始人及首席執行官Paul Salnikow表示:「TEC團隊非常高興與Dream Impact合作及開設ESG Innovation Lab。TEC擁有超過29年作為亞洲領先優質靈活辦公空間營運商的經驗,目前服務超過45,000 個客戶,當中有83% 以上為跨國公司,因此我們總是在市場前沿以與眾不同的角度了解及解決香港和亞太區公司的ESG 需求。ESG Innovation Lab展示了TEC積極推動和演進ESG議程的承諾,並能促進企業之間的互動,我們希望藉此企劃為社會和環境帶來持久的正面影響,為客戶、相關持份者和公眾創造一個更加可持續的未來。」



落實ESG策略將對企業而言日益重要。根據香港貿易發展局和普華永道最近的一項調查 ( https://research.hktdc.com/tc/article/MTMzNzcxNTEwNg ),超過76%的受訪者表示將在未來五年內增加對ESG相關的投資。香港亦採取了重要措施以促進和鼓勵實行ESG概念,最近香港聯合交易所強制性要求 ( https://www.hkex.com.hk/News/Regulatory-Announcements/2023/230414news?sc_lang=zh-HK ) 上市公司從2024年1月1日開始在ESG報告公開與氣候有關的風險,並引入與國際可持續性標準委員會氣候標準一致的氣候相關披露指引。



關於Dream Impact x TEC共同開設ESG Innovation Lab



ESG Innovation Lab位於中環核心地帶,是香港首個提供專屬實體空間以促進ESG合作、諮詢與實施。

通過結合夢創成真的廣泛社會企業網絡與TEC的高端辦公空間解決方案,ESG Innovation Lab縮短了社企與商界的距離。憑藉跨行業合作和行動主導的策略,ESG Innovation Lab 致力促進發展與實施針對企業和社會各界的ESG 解決方案,並帶來有意義且可衡量的影響。



www.esg-dreamimpacthk.com

www.partnerships.executivecentre.com/esg-innovation-lab



Dream Impact夢創成真簡介



Dream Impact 夢創成真是香港頂尖的跨界別社企及社創網絡。自2017,Dream Impact夢創成真從一個謙遜而充滿活力的社群發展成為建立和發展香港社會影響力生態圈中最強大的推動力之一。為維持、擴展和深化網路的影響力,Dream Impact夢創成真建立了三個核心工作支柱:影響力社群及空間、提供影響力解決方案及諮詢服務,和配對影響力資本服務。



了解更多詳情,請瀏覽 www.dreamimpacthk.com



The Executive Centre德事商務中心簡介



德事商務中心為亞洲高級服務式辦公室專家,在1994年於香港創立,至今在15個國家和地區的33個城市設有超過180家商務中心,成為亞洲第三大的服務式辦公室集團。



德事商務中心專為目標宏大的專業人士和業界領袖服務,他們尋找的不僅是辦公空間,更是能夠幫助他們大展鴻圖的地方。德事商務中心為企業塑造成功而龐大的全球社區網絡,橫跨大中華地區、東南亞、北亞、印度、斯里蘭卡、中東和澳洲,並銳意走得更遠、發展得更快。我們每所中心都位於優越的地段,辦公空間設施一應俱全,迎合會員所需。德事商務中心與會員攜手見證每一個里程碑和重要的時刻,協助有志之士邁向成功。



由私人擁有的德事商務中心總部設於香港,提供優質的私人專屬和共享辦公空間、商務行政服務和會議設施,滿足各個業務所需。



了解更多詳情,請瀏覽 www.executivecentre.com



媒體查詢



Dream Impact 夢創成真

Anna Demydiuk

anna.demydiuk@dreamimpacthk.com / +852 9295 9740



The Executive Centre 德事商務中心

Pebble Lee

pebble_lee@executivecentre.com / +852 3951 9888



富捷思國際

周皓媛 / 林素心

Crystal.Chow@fgsglobal.com / +852 6133 9007

Kitty.Lam@fgsglobal.com / +852 6306 8851







