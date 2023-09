Tuesday, 5 September 2023, 15:26 HKT/SGT Share: 達美樂中國-達勢股份(1405.HK)中報看點:線上營銷提升客戶體驗 納入「港股通」擴大投資機會

香港, 2023年9月5日 - (亞太商訊) - 據國家統計局公布數據,2023上半年,中國國內生產總值達到人民幣59.3萬億元,同比增長5.5%,其中第三產業增加值33.19萬億,同比增長6.4%。餐飲業作為我國第三產業的支柱,在2023年上半年的增加值達到了9171億元,同比增長15.5%。消費政策的逐步顯效,使得消費市場整體呈現出良好的恢復態勢。



隨著數字化時代的到來,越來越多的企業開始利用數據和技術手段來提升業務表現和客戶體驗。在這個數字化浪潮中,達勢股份有限公司(下稱「達勢股份」或「公司」、股份代號:1405.HK)即達美樂中國通過持續的門店擴張策略和數據賦能以及線上營銷,成功吸引了新顧客,並取得了顯著的業績增長。



門店擴張增加銷售渠道 上半年收入增長近14億



達勢股份上半年收入增幅明顯,主要得益於每家門店平均日銷售額的增加以及運營門店數量的增加。2023上半年,收入為人民幣13.76億元,同比增漲了51.5%。



2022年上半年,達勢股份增加了40家新店,門店總數達到508家。於2023年上半年,公司繼續推進門店擴張戰略,增加了84家新店,門店總數增至672家。通過擴大門店網絡的方式增加了銷售渠道,進而提高了總收入。



截至2023年上半年,北京和上海的銷售額達到人民幣7.55億元,同比增長30.3%,這兩個達勢股份營運歷史最長的成熟市場保持穩步增長,並為總收入做出了重要貢獻;新增長市場的銷售額達到人民幣6.21億元,同比增長88.7%,增長勢頭強勁,占總收入的比重達到45.1%。於所有新進駐的增長市場的持續成功,是達美樂比薩於中國的品牌實力及品牌發展勢頭的最佳證明。



廣告推廣持續吸引客戶 會員人數達1,090萬名



2023上半年,達勢股份在提升收入方面采取了更加積極的廣告和推廣策略,通過增加廣告投入來吸引更多的客戶或提高銷售額,錄得廣告及推廣開支人民幣81.1百萬元,同比增長50.5%,略低於收入增速。1H2022及1H2023,達勢股份廣告及推廣開支占總收入的比例保持相對穩定,意味著廣告和推廣活動的效果是相對有效的。



據悉,達勢股份主要通過微信公眾號、微博賬號等社交媒體平臺與廣大用戶分享新菜單和促銷活動。通過網絡宣傳,建立了多個客戶接觸點,擴大了客戶覆蓋面,提高了潛在銷量,並使顧客能更方便地瀏覽美食。



通過其自有的線上渠道(包括專有的應用程序、網站、微信小程序和微信公眾號)接受外送、外帶和堂食訂單。線上渠道能提供直觀、圖像豐富的用戶界面,並提供加入會員計劃的專屬方式。通過會員計劃,顧客可以獲得和使用獎勵。線上訂購平臺的主要特點是實時透明的訂單追蹤,不僅可以實時追蹤已離店訂單,還可以追蹤訂單從廚房準備、烤箱烤製、騎手取餐到最終送達客戶的整個過程,讓顧客可以看到訂單的新鮮製作過程,並及時交付給騎手,有助於提高顧客的滿意度。



數字技術在吸引和保留顧客方面也起到了重要作用。數據分析和客戶數據平臺(CDP)為達勢股份提供了關於顧客喜好的有力見解,公司可以根據這些見解為顧客提供定製的促銷活動。CDP還有助於生成會員計劃所需的數據洞察,從而吸引更多的顧客。截至2023年6月30日,公司會員人數已達到1,090萬名。



值得一提的是,據上交所、深交所公告,滬、深港通下港股通標的名單發生調整,其中達勢股份成功獲納入,並自2023年9月5日起生效。此次進入港股通,意味著達勢股份將為投資者提供更多的投資機會,後續有望獲得南下資金加持,帶來更廣泛的投資者基礎和更充足的流動性, 並進一步推動其在中國市場的發展。



總體而言,隨著技術的不斷進步,達勢股份在數字化轉型和客戶體驗方面仍有更多的拓展空間。通過門店持續擴張以及創新和優化線上渠道、數據分析和客戶互動,公司未來有望進一步擴大市場份額,吸引新顧客,實現客戶滿意度的節節提升,奠定中國比薩品牌的龍頭地位。(來源:和訊網)





