春城熱力2023年上半年業務持續高質量發展 淨利潤同比增長95.9%至人民幣1.25億元

香港, 2023年9月5日 - (亞太商訊) - 吉林省最大的供熱服務提供商吉林省春城熱力股份有限公司(「春城熱力」或「集團」;股份代號:1853)公布其截至2023年6月30日止六個月(「2023年上半年」或「期內」)之中期業績。



財務表現

期內,受供熱業務收入增加所帶動,集團總收入錄得8.98億元(人民幣,下同),同比增長1.2%。毛利大幅增長77.2%至2.26億元,主要是由於購熱成本、煤炭採購、勞務用工及水電費等成本下降所致;毛利率為25.1%。期內,熱源採購成本的降低、建立節能降耗長效管理機制,以降低能源消耗量和優化智慧熱網管控,帶動公司權益持有人應佔淨利潤同比飆升95.9%達1.25億元,純利率為13.9%,每股盈利為0.27元。



業務表現

期內,集團秉持高質量發展理念,持續完善供熱生產管理體系,提升供熱業務智能化水平,積極響應雙碳減排目標和清潔取暖的工作要求,延續以熱電聯產為主導的供熱方式。供熱業務方面,期內,集團供熱業務的收入同比上升2.1%至8.79億元。供熱面積同比增加5.0%至6,513.6萬平方米。客戶數方面,集團服務的供熱客戶同比增加4.6%至533,138戶,其居民和非居民用戶數目同比漲幅分別為4.3%和7.3%。



建設、維護、設計及其他業務方面,其業務主要為用戶提供供熱設施施工建設、工程維護、項目設計等服務。期內收入為1,900萬元。其中,工程建設業務於2023年上半年承接了32個工程項目,設計服務業務則承接了7項設計項目。期內集團持續與高校合作研究行業前沿技術,目前有7個與吉林省科技廳及高校合作的科研項目。



研發方面,期内,集團新增取得國家知識產權局頒發的實用新型專利6項、國家版權局頒發的計算機軟件著作權5項。



春城熱力董事長孫會勇先生表示:「2023年上半年我們積極優化資源配置,深度實施節能挖潛,著力推動供熱生產業務高質量開展,圓滿完成了期內各項工作。進入2023年下半年,集團將以提升供熱質量和降低能源耗為目標,開展供熱數智融合項目,利用AI智能供熱算法技術,切實提高能源利用效率,提升供熱經營效益。展望未來,春城熱力將持續深度審視經濟發展與行業趨勢,推進國有企業混合所有制改革,深化智慧供熱系統創新研發,進一步提高市場佔有率,務求在效益提升和品牌建設等多維度綜合發力,推動集團再上一個新台階,為股東創造理想的投資回報。」



有關吉林省春城熱力股份有限公司

成立於2017年,吉林省春城熱力股份有限公司下屬11家控股子公司及13家供熱事業部,業務範圍涵蓋:供熱服務、熱源輸送服務、工程建設、工程維護、工程設計、電氣及儀錶維護維修等。截止2023年6月30日,集團總供熱面積已達6,513.6萬平方米,承擔著約53萬戶居民及非居民用戶的供熱工作。2019年,集團成功於香港聯交所主板上市,股票代號為「1853」,成為香港資本市場第一支熱力股。





話題 Press release summary



部門 能源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network