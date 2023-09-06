巨星傳奇（6683.HK）首份成績單亮眼，踏入「元宇宙」生態把握商機

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|July 28, 2023, 08:57 HKT/SGT
|持續拓寬明星IP商業化閾值，巨星傳奇越來越會了
|July 20, 2023, 20:02 HKT/SGT
|沸騰了！中概股深夜集體狂歡，信號明確？叫價15萬，周杰倫演唱會"點爆"熱搜，概念股飆漲29%
|July 18, 2023, 19:16 HKT/SGT
|源宇宙教育獲巨星傳奇集團授權推出「周同學」卡牌系列
|June 15, 2023, 11:42 HKT/SGT
|巨星傳奇將重啟招股，預計作出調整
|June 15, 2023, 11:38 HKT/SGT
|IPO分析：巨星傳奇將啟招股 重新包裝“更具吸引力”
|June 12, 2023, 14:50 HKT/SGT
|IPO觀察：巨星傳奇重啟招股前景分析
|June 5, 2023, 14:01 HKT/SGT
|IPO前瞻：從巨星傳奇 「雙輪驅動」看「長期主義」
|June 2, 2023, 13:41 HKT/SGT
|巨星傳奇（6683）投資分析：業內看好「明星IP +直播變現」模式
|June 1, 2023, 18:00 HKT/SGT
|明星IP「製造商」巨星傳奇 發力直播帶貨拓賽道
|May 31, 2023, 18:01 HKT/SGT
|巨星傳奇今起招股 陳法蓉加盟擴大巨星IP陣容
|May 17, 2023, 14:32 HKT/SGT
|新股解讀：巨星傳奇，一個做IP的公司把新零售玩明白了
|Apr 15, 2023, 18:02 HKT/SGT
|巨星傳奇憑借明星IP組合 發力直播電商新戰場
|Nov 29, 2022, 08:55 HKT/SGT
|巨星傳奇IPO：新零售背後的長尾流量
|Apr 11, 2022, 17:57 HKT/SGT
|明星IP組合賦能新零售 巨星傳奇衝刺港股