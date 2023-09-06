Tuesday, 5 September 2023, 10:47 HKT/SGT Share: 巨星傳奇（6683.HK）首份成績單亮眼，踏入「元宇宙」生態把握商機

香港, 2023年9月5日 - (亞太商訊) - 上市一個多月後，股價表現亮眼的巨星傳奇（6683.HK）於8月31日交出了上市後的首份成績單。

來源：LiveReport大數據

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來源：業績公告

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公司收入、毛利、經調整淨利潤均錄得雙位數增長，消費弱復蘇下公司新零售業務依然保持穩健，而IP創造及運營業務發展勢頭猛烈，變現方式多元化，元宇宙IP新業務有望進一步打開未來想象空間。



巨星傳奇股價穩固背後，收入、經調整淨利雙增長



今年以來，港股市場仍然維持弱勢，恆生指數一度跌穿18000關口，2023年前八個月累計下跌7.1%。新股市場亦較為淡靜，2023年至今港股共有35只IPO上市新股（不含介紹上市、轉板），合計募資總額略超過200億港元。



弱勢大環境下，不少新股面臨破發睏境。據LiveReport大數據，2023年前8個月，港股IPO上市的新股首日破發率達42.86%，累計破發率高達60%。



不過，仍有不少新股在具有挑戰的大勢下保持強勁。首日表現亮眼的新股有美麗田園醫療健康、樂華娛樂、巨星傳奇等；截至9月1日，累計股價漲幅亮眼的新股有藥師幫、來凱醫藥-B、巨星傳奇、KEEP等。



其中，巨星傳奇上市首日漲幅達23.76%，至今漲幅達40.24%，不管是首日漲幅、還是累計漲幅，均躋身漲幅前十名，良好的股價表現為投資者創造出不錯收益。



究其原因，這與該公司上市時讓利投資者、同時業績具有支撐密不可分。一方面，巨星傳奇上市的時候調低了估值，估值折讓近28%，並引入了網龍（0777.HK）、Blink Field兩大明星機構擔任基石投資者，控股股東也通過延長鎖定期表達了對公司價值及長期發展的信心。



另一方面，公司業績穩固，新的增長點出現，元宇宙業務帶來的機遇頗具想象力。根據公司最新發佈的中期業績，巨星傳奇今年上半年實現營業收入達1.51億元，同比增長21.1%；調整後淨利潤（剔除上市開支及已產生的以股份為基礎的薪酬開支後）為2500萬元，同比增長16.8%；營收、經調整淨利均出現雙位數的增長。



與此同時，公司的毛利、毛利率均有所提升，反映出盈利能力的上升。財報顯示，巨星傳奇上半年毛利為9271萬元，同比增長24.8%；毛利率由2023年上半年的59.4%提升至61.2%。



新零售多爆款並駕齊驅，持續擴展產品線



從公司的業務運營來看，巨星傳奇包含兩大分部，一是新零售，二是IP創造及運營。



新零售業務方面，公司主要通過多種線上及線下渠道開發及銷售健康管理產品及護膚品。2023年上半年，新零售業務收入保持相對穩定，為8870萬元人民幣。其中，來自銷售魔胴咖啡的所得收入為5280萬元人民幣，佔新零售業務收入的59.5%。



公司正在不斷提升及擴大產品供應及鞏固分銷渠道。2023年上半年，公司去年7月推出的新品牌愛吃鮮摩人貢獻了高達1510萬元的產品銷售收入。愛吃鮮摩人旗下產品主要透過直播帶貨及或其他線上商務平台進行銷售，目前已佔公司新零售業務收入的17.0%，呈現出爆品氣勢。



據悉，愛吃鮮摩人是巨星傳奇為劉畊宏和Vivi量身打造的品牌，主打健康至上、配料表乾淨、無額外添加劑的健康產品，主要佈局線上渠道，陸續入駐抖音、天貓、小紅書等主流電商平台。該品牌在去年7月推出第一款爆品抹茶粉，直播開售秒搶10萬盒，累計銷售超過200萬盒，愛吃鮮摩人抹茶粉入選食品飲料直播商品榜TOP50。



其後，巨星傳奇不斷把握打造爆款優勢，乘勝追擊，接連推出一系列抹茶類相關的衍生產品攻佔市場，在今年陸續推出愛吃鮮摩人抹茶榴蓮千層蛋糕、抹茶冰激凌和抹茶列巴。在IP賦能新零售的驅動下，系列產品在劉畊宏肥油咔咔掉抖音直播間中引起熱烈反響，一度登頂熱門時段的「618大咖榜」與「直播總榜」。



IP創造及運營錄得翻番式增長，把握「元宇宙」發展商機



巨星傳奇在IP創造方面的能量還將源源不斷的釋放。根據財報顯示，其IP創造和營運業務由2022年上半年的人民幣3300萬元增長至2023年上半年的人民幣6270萬元，增幅達到了90%。其中，巨星傳奇通過與中國移動合作為周杰倫打造「周同學」數智人；與劉畊宏及其他名人合作直播、短視頻以及其他線上線下表演中推廣第三方品牌商品，持續貢獻收入；同時，巨星傳奇也充分運用自身抖音賬號發力直播帶貨。上述舉措分別為公司貢獻收入達870萬元、2200萬元以及1640萬元。



公司創建及管理明星IP組合，先後為周杰倫、劉畊宏、王婉霏Vivi、方文山、詹宇豪、梁心頤、張傑等多位藝人打造明星IP，並持續提升明星IP組合，包括上半年與陳法蓉的藝人經紀公司訂立合作協議，以及與孫耀威的藝人經紀公司訂立諒解備忘錄。從流量儲備來看，巨星傳奇現有明星IP組合的累計粉絲數已達2億，體現出影響力和商業價值。這也意味著這一業務潛在的增量空間仍然較大。



值得注意的是，巨星傳奇攜手中國移動為周杰倫打造「周同學」數智人，標誌著公司已正式邁入「元宇宙」生態系統。在本次業績公告中，巨星傳奇多次提及元宇宙業務，另稱公司與新西蘭著名的道具及電影特效製作公司Weta Workshop Limited合作，設計及製作外景體驗及與本集團的明星IP有關的其他數字化內容。這一舉措意味著，巨星傳奇已在關鍵領域取得進展，未來將持續沿著這一方向實現多維突破，為開拓新的發展空間鋪平道路。



元宇宙的概念目前備受矚目，不僅是當前娛樂行業的熱門話題，還代表著數字化營銷未來的趨勢。在該領域，已經有一些主要企業如奧飛娛樂、芒果超媒和華誼兄弟積極佈局，為元宇宙開闢了廣闊的創意空間。



當前元宇宙行業正處於快速發展階段，其應用場景正逐步拓展到遊戲、教育、旅遊及社交等多個行業，隨著公司專注於元宇宙的IP內容創造，不斷深化與不同業務夥伴於元宇宙方面的合作，這個新興領域的廣闊藍海機遇也將打開公司的長期增長空間。



巨星傳奇管理層亦表示，憑藉其明星IP組合、IP內容創作經驗，以及與世界級製作團隊的合作，相信公司將能夠打造熱門IP及把握元宇宙概念日益普及所帶來的商機。



來源：捷利寶





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