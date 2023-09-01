Friday, 1 September 2023, 20:43 HKT/SGT Share: 聯控佈局科創、雙鏈、綠色三大領域 有望企穩向好

香港, 2023年9月1日 - (亞太商訊) - 據信報財經新聞報道，2023上半年全球經濟繼續回落，歐美多家大型銀行在3-5月陸續出現暴雷事件，一度引發全球經濟衰退恐慌。但同時，中國市場需求逐步恢復，經濟運行整體回升向好，但也存在國內需求不足、部分企業經營困難、重點領域風險隱患較多等問題。



在海外環境趨於複雜、國內經濟修復承壓的背景下，據內媒統計，超600家A股上市公司的半年淨利出現不同程度的虧損，共有31家公司在上半年虧損超過10億（人民幣，下同），中國東航、百濟神州等9家公司虧損超過20億。港股的情況亦不容樂觀，虧損或盈利下滑屢見不鮮，聯想控股（3396.HK）中期業績亦受到宏觀經濟影響，報告期內，收入2,012.86億元，歸母淨利6.68億元。



持續加碼科創投入，探索AI創新之路



在當前市場環境下，科技創新作為推動產業升級的關鍵驅動力之一，愈發受到各方重視。翻看聯控業績公告可發現，其對科技創新的重視有增無減。2023年上半年，聯控聚焦科技成果轉化、產業創新發展和核心競爭力提升等重點工作，不斷加大科技創新投入力度，研發投入70.87億元，研發費用率提升至3.5%。



從專利數量來看，大家耳熟能詳的聯想集團已積累全球專利及專利申請數超3.8萬件，其中，中國有效發明專利超1萬件，連續6年上榜國內企業發明專利授權量十強。聯泓新科在加速新能源材料、生物材料及電子材料等方向的自主研發創新的同時，亦加強與高校、科研院所協同創新合作，目前共申請專利305項，擁有授權專利231項。此外，富瀚微專注于研發創新打造技術、軟件開發平台，目前共獲得各類知識產權272項，其中包括發明專利115項，集成電路佈圖設計版權74項，計算機軟件著作權登記證書78項等。



人工智能（AI）作為今年上半年最為火爆的關鍵詞之一，仍受到廣大投資者的重點關注。政策面上，科技部高新技術司司長陳家昌表示，科技部將把人工智能作為戰略性新興產業，作為新增長引擎，繼續給予大力支持；政府也出台《生成式人工智能服務管理暫行辦法》等政策來進一步促進生成式人工智能應用的加速落地。據筆者參考公司公告及過往披露信息不難看出，聯想控股已在AI領域建立起了一定的先發優勢和領先的生態優勢。



具體來看，作為國內少有的AI「基礎層－技術層－模型層－平台層－應用層」全棧佈局的企業，聯想控股的AI佈局橫跨產業運營和產業孵化與投資兩大板塊，其體系內基金累計投資AI相關企業超200家，涉及底層硬件、數據、算力、算法、應用等各方面。



人工智能時代的來臨極大提升AI需求方面的增長，旗下聯想集團圍繞AI和算力，積極開發AI智能終端、AI基礎設施和AI賦能的行業解決方法等，為此，聯想集團在積極踐行研發投入翻番承諾的同時，計劃在未來三年追加投入70億元，以加速部署AI技術和應用。



此外，聯控旗下企業探索AI技術在不同場景的應用，例如，盧森堡國際銀行推動人工智能與金融相結合，信用卡提額審批、賬戶透支決策等業務已實現自動化、智能化；佳沃集團推動農食數智化業務的商業化落地，多項應用推廣合作陸續進入實施交付階段；富瀚微重點聚焦AI視覺應用，通過提供算力、算法、AI產品解決方案，推進普惠AI的全面落地，其SoC芯片已經可完成大模型的API的接入；拉卡拉也持續推動AI和大數據服務產品在金融科技領域持續落地，加速推進「支付+」行業解決方案。



不難看出，以人工智能為代表的新技術、新產品、新業態蓬勃發展，正在成為全球科技創新的制高點、未來產業的新賽道和經濟增長的新引擎。隨著AI產業的快速發展，有望激發像聯控這樣在該產業長期積累、佈局的企業的更多潛力和可能性。



助力「專精特新」，提升雙鏈競爭力



在國內外宏觀經濟受到挑戰的情況下，《「十四五」促進中小企業發展規劃》等支持性政策的發佈，在優化產業鏈、供應鏈競爭格局的同時，也再一次把投資者的目光吸引到「專精特新」中小企業上來，企業的成長性再次成為諸多投資者的重要評估指標之一。值得一提的是，多年來，聯控利用自身的經驗與優勢，採用業務協同、供應鏈賦能、基金投資、公益培訓等多種方式助力中小企業成長。



旗下聯想集團通過自建供應鏈管理服務平台的方式，以自身產品、服務、設計、研發等各方面能力賦能中小企業，從而帶動產業鏈上下游企業共同成長，其產業鏈已培育出國家級專精特新企業45家、單項冠軍企業15家以及單項產品冠軍7家。據公開資料顯示，聯想集團9次入選Gartner全球供應鏈25強，是排名最高的中國企業，同時蟬聯該榜亞太區第一。



聯控產業孵化與投資板塊的正奇控股，通過「金融+投資+產業」的業務模式，以投貸聯動及多種賦能舉措助推科創企業發展，促進產業鏈價值提升，截至本報告期末，累計服務產業客戶6,000多家，股權投資企業68家。



當前，國際經濟政治格局發生深刻調整，維護產業鏈、供應鏈的穩定暢通面臨新的機遇和挑戰。而「專精特新」企業是增強經濟韌性、提升產業鏈供應鏈現代化水平的關鍵主體。因此，供應鏈、產業鏈競爭力是企業整合市場資源能力的反映。截至目前，聯控體系內國家級「專精特新」企業累計已達120家，公司旗下基金平台也在持續加強對專精特新和單項冠軍企業的支持力度，其中，僅君聯資本即投資了15家製造業單項冠軍、15家國家級企業技術中心。聯控在培育「專精特新」企業方面，已有一定經驗，在釋放自身活力，激發中小企業潛力的同時，也有望讓投資者看到聯控的更多可能性。



落子綠色賽道，推動可持續發展



2023年4月14日，聯交所就ESG框架下的氣候信息披露的優化刊發諮詢文件，圍繞「雙碳」投資已成為多家機構的共識，將ESG納入投資策略也是股權投資大勢所趨。聯想控股積極響應國家「雙碳」戰略，在一直處於「進行時」的ESG體系建設方面長期堅持。



聯想集團聚焦打造「零碳」製造，承諾將于2050年達成整體價值鏈溫室氣體淨零排放，其武漢產業基地還是中國ICT行業首家零碳工廠，而其天津產業園區從源頭設計階段就引入零碳工廠理念，並和中國電子技術標準研究院聯合編製了首個ICT行業「零碳工廠」標準，為業界打造了科學可複製的零碳製造智能解決方案。與此同時，聯控旗下企業還持續推進降碳增效，例如國家級「綠色工廠」聯泓新科在光伏領域率先實現EVA光伏膠膜料的國產替代，提升了光伏產業核心原材料的自給率，還在新型生物可降解材料領域，落地PPC項目，有助提升二氧化碳的有效利用，降低碳排放。



在綠色金融的可持續發展領域，盧森堡國際銀行積極推出ESG投資相關產品，旗下設有六支ESG相關投資基金，還持續推出包括太陽能電池板貸款、氣候貸款、環保汽車融資等在內的綠色金融產品；自2022年5月首次推出綠色債券框架以來，其向投資者發行多筆綠色債券，綠色債券框架已成為業務重要組成部分。



股權投資與ESG的結合具有雙贏效果，兩者互為需求，相互驅動。聯想控股體系內基金持續關注綠色賽道，在雙碳科技和綠色投資方向已投資超過50家企業，覆蓋能源脫碳、終端電氣化/智能化、數智化產業賦能和綠色發展、合成生物及節能環保與生態修復領域，其中包括寧德時代、先導智能、美克生能源、璞泰來、中儲國能等多家行業領先企業。



2023年下半年，在全球政策性加息轉變之際，投資者紛紛尋找投資機會，施羅德、摩根士丹利和貝萊德基金等外資投行皆表示中國股票已迎來較好的配置時點；中信證券也表示，前期壓制港股表現的外部風險因素已逐漸消退，且在內部穩增長政策支持下，基本面觸底反彈趨勢已現。筆者相信，雖然下半年全球經濟依然存在諸多風險和不確定性，但中國經濟穩中長期向好的基本面未變，港股趨向反彈的情況下，像聯控這樣在科技創新、產業鏈以及綠色發展等國家重點關注領域均有所佈局的企業，有望平穩穿越週期，實現長期可持續發展。





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