朝雲集團純利增51.7%，擬年中派息率提升至40%，實現股東最大利益

香港, 2023年9月1日 - (亞太商訊) - 朝雲集團公佈2023年上半年業績,實現營收純利雙增長,盈利狀況持續向好。報告顯示,上半年朝雲集團收入人民幣(下同)11.33億元,較2022年同期增長10.7%,純利則由2022年上半年的0.89億元增長51.7%至1.36億元。值得一提的是,朝雲集團資金儲備充裕,現金流強勁,擬進行年中高額派息,派息率由2022年中的25%提升到40%。



優化品類結構 提升盈利能力

自成立以來,朝雲集團持續多品牌多品類全渠道發展戰略,得益此長遠戰略,集團上市以來業績保持穩步增長。隨著疫情結束,市場回暖,公司抓住機遇,積極優化品類結構,推出具有差異化、強功效性、成分健康的產品,打造了多款高毛利大單品,升級現有產品線並開發高利潤率新產品,持續提升公司的盈利能力。



同時,公司以創新的、社交化及個性化的行銷策略推廣品牌及產品,獲得消費者的認可及好評。今年上半年,朝雲集團持續通過多元化的整合行銷活動,聯合中國國家地理,打通品牌與抖音、小紅書等平臺,打造了一系列具有品牌和行業影響力的行銷活動和內容,如“超微蚊學說”、“8小時不帶包露營”、《自然要給蚊子上一課》等,通過聯動線上渠道流量和人群運營、線下渠道廣分銷和高動銷,提升整合行銷效率,以品牌力驅動銷售。



根據NielsenIQ零售市場資料顯示,朝雲集團的殺蟲驅蚊產品連續八年(2015年-2023年)在中國同類產品中的綜合市場份額排名第一。



線上線下雙重發力 加強高毛利產品分銷

渠道發展上,朝雲集團線上線下雙重發力,加強高毛利產品的分銷,確保公司穩健發展和進一步提升盈利能力。



線上渠道,朝雲集團深耕京東、拼多多及淘寶渠道,快速發展社群業務和抖音等銷售渠道,以實現高速增長,錄得25%的增長。線下渠道穩步發展,公司不懈加強高毛利產品分銷品質,提升市場基礎,推行多品類的分銷覆蓋,通過渠道協同發展構建出了成熟的銷售網路和渠道優勢,進一步鞏固線下分銷渠道的領先地位。



下半年,朝雲集團將繼續加強多品牌多品類全渠道發展戰略,通過產品創新升級,構建技術護城河、渠道護城河,持續打造各品類各渠道的拳頭產品,同時努力發展全渠道銷售,緊抓新興渠道的增量機會,實現公司可持續發展。





