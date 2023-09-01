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來源 VC Holdings Limited 滙盈控股公佈2023年中期業績 數碼資產業務錄得令人鼓舞的增長

提升資產管理及保險經紀業務領域之核心實力

香港, 2023年8月31日 - (亞太商訊) - 香港完善及一站式金融服務機構滙盈控股有限公司（「滙盈控股」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：0821.HK）欣然宣佈其截至2023年6月30日止六個月（「報告期內」）之未經審計的中期業績。集團於報告期內拓展其資產管理及保險經紀業務，致力提升其於行業的核心實力，同時亦於數碼資產業務方面錄得令人鼓舞的增長。



於報告期內，集團之綜合收益按年上升約10%至約3,940萬港元（2022年上半年：約3,570萬港元），主要歸功於數碼資產業務之銷售及推廣的增長，以及其保險經紀及資產管理業務正式開業。儘管集團的經營穩健並推出了創新發展項目，惟經紀佣金卻因香港資本市場衰退而顯著下降。股票市場環境波動且疲軟，拖累集團的主營業務發展，導致集團財務資產之已變現和未變現虧損淨額增加；加上其他因素包括應收賬款及其他應收賬款之減值虧損有所增加、確認以股本形式支付之購股權開支，以及於報告期內並無錄得收購財務資產的收益，集團錄得股東應佔綜合虧損約1.341億港元（2022年上半年：股東應佔綜合虧損約6,180萬港元）。每股基本虧損為5.43港仙（2022年上半年：2.97港仙）。



滙盈控股有限公司主席兼執行董事符耀文先生表示：「2023年上半年，全球經濟受到嚴重壓力，主要受累於2019冠狀病毒病（「COVID-19」或「疫情」）影響揮之不去、俄烏衝突持續不斷、以及發達國家及發展中國家之通脹飆升。此等問題使投資者信心下降，導致金融市場和集團表現大幅波動。鑒於市場不穩，集團大力加強業務多元性，並在市場不確定形勢下，為收益增長創造新動力，並降低經營風險。」



業務回顧

金融服務業務

於報告期內，由於集團銳意實現業務多元化，傳統經紀及融資業務佔其總收益之貢獻佔比下降至約80.0%。集團繼續透過滙盈證券有限公司（「滙盈證券」）提供本地及海外證券交易、衍生工具及其他結構性產品買賣、配售、包銷及保證金融資服務，並繼續透過滙盈財務有限公司（「滙盈財務」）提供融資服務。集團提供企業融資顧問服務，包括透過滙盈融資有限公司（「滙盈融資」）提供併購顧問服務，以及透過滙盈秘書服務有限公司（「滙盈秘書服務」）提供公司秘書服務。



於報告期內，資產管理及保險經紀分部取得重大業務發展，並開始產生可觀收益。集團於2023年4月完成收購滙盈國際資產管理有限公司（前稱「安里資產管理有限公司」），從而可根據證券及期貨條例提供第9類（提供資產管理）受規管服務。經營收入來自提供資產管理服務所賺取之管理費及表現費。收購完成後，集團成功擴大其客戶基礎，加強其資產管理業務，並提高服務質素。有關收購亦提升集團在資產管理市場之核心實力，使資產管理業務成為集團增長最快之業務之一。集團亦透過Experts Management Limited提供保險經紀服務，該公司持有保險經紀公司牌照，並獲准從事長期保險業務。



自營買賣業務

2023年上半年，全球資本市場依然動盪不穩。截至2023年6月30日，集團持有價值約2.197億港元之持作買賣財務資產（包括香港上市股本證券）。於報告期內，集團持有之股票主要集中於資訊科技及能源板塊。



數碼資產業務

於報告期內，該業務分部實現了穩健發展及顯著收益增長，當中銷售及推廣工作均取得可觀進展，反映集團於此領域之長期努力已初見成效。隨著集團構建專業之銷售及推廣團隊以開拓其銷售渠道，集團之商品成交總金額－向客戶銷售虛擬資產之銷售額總和－按年增加約44%至2023年上半年約人民幣1.470億元。



展望

展望未來，信貸條件收緊、美國家庭儲蓄減少以及疫情後中國經濟復蘇速度遜於預期，仍可能構成全球經濟復蘇緩慢之主要憂慮。然而，香港經濟改善預計將提振本地需求，同時香港政府將加強本地資本市場互聯互通機制，為企業及投資者提供更多機會，促進經濟活動穩定復蘇。



為加速發展金融服務業務，集團將增撥資源加強其資產管理及保險經紀業務之發展，冀於不久將來，此等業務能為集團帶來豐厚利潤。隨著香港與中國內地邊境重開，集團之高級管理團隊將更頻繁拜訪中國內地之潛在投資者及業務夥伴，探索業務合作機會。此外，集團亦有意借助滙盈國際資產管理有限公司及Anli Investment Fund SPC之品牌、聲譽及管理專長，擴大其客戶基礎，提高其資產管理服務質素，以增強其核心產業優勢。



符先生總結：「我們將繼續致力實現業務多元化並審慎探索新機遇，為收益增長創造新動力，並減低經營風險，從而在瞬息萬變的營商環境下保持競爭力。於報告期內，資產管理及保險經紀業務實現了強勁的業務增長，而此等業務將繼續成為我們業務可持續發展戰略之重點。憑藉我們豐富的經驗及廣泛的金融產品及服務組合，我們將繼續提升盈利能力，長遠為股東及投資者創造回報。」



有關滙盈控股有限公司

滙盈控股有限公司（股份代號：0821.HK）於2001年在香港聯合交易所有限公司創業板上市，並於2008年成功由創業板轉至主機板，為大中華地區頂尖的金融服務集團，主要從事提供優質的金融服務及產品，專業領域涵蓋(i)提供金融服務，包括證券、期權經紀及交易業務、融資服務、企業融資及其他顧問服務、資產管理及保險經紀業務；(ii)自營買賣業務；及(iii)數碼資產銷售及推廣業務。



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