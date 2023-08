Thursday, 31 August 2023, 20:38 HKT/SGT Share: 聯想控股發佈中期業績 科創投入力度進一步增強

香港, 2023年8月31日 - (亞太商訊) - 據財華社報道,2023年已過大半,不僅年初恒生指數收漲10.4%的好光景沒能重現,中國7月人民幣新增貸款和社融增量斷崖式下滑等不利數據更是讓大市在8月節節下跌。在此嚴峻的市况之下,眾多上市企業上半年的經營情况不佳,根據披露易的數據,僅主動發佈盈利警告的企業就超過三百家,其中亦有像東風集團股份、五礦資源、深圳控股、聯想控股這樣的大型公司。



今日聯想控股(3396.HK)發佈了2023年中期業績,收入人民幣2012.86億元,歸母淨利人民幣6.68億元,同比也有所下降,公告指出主要是由於全球經濟增速放緩,旗下聯想集團受行業因素影響業績下滑所致;此外,資本市場的持續疲軟也導致投資收益有所波動。結合上半年宏觀經濟情况,畢馬威中國指出,「中國經濟恢復的內生動力不强,外部環境也更趨複雜」,企業短期的業績下降亦可以理解。



研判一家企業可以從兩個角度出發,一是「現在」,短期的收入和利潤是否足够吸引;二是「未來」,長期的發展方向和重點投入是否符合國家的政策倡導和前沿潮流,這方面聯想控股倒有可圈可點之處。



去年底ChatGPT引爆了人工智能領域的熱度,而在這一鳴驚人的表現背後是Open AI長期的研發投入。聯想控股的AI佈局亦由來已久,其中作為其支柱資産的聯想集團全球AI基礎設施業務年度收入已突破150億人民幣,同時在未來三年將追加投資70億人民幣;聯控旗下盧森堡國際銀行也在推動人工智能與金融相結合,信用卡提額審批、賬戶透支决策等業務已實現自動化、智能化;重點聚焦AI視覺應用的富瀚微,也持續推進普惠AI的全面落地。此外,據統計,聯控旗下各基金平台累計投資AI相關企業超200家,涉及底層硬件、數據、算力、算法、應用等各方面,投出了像智譜AI、寒武紀科技、達觀數據這樣的領先企業。



而AI只是聯控在科技創新領域投入的方向之一。根據公告披露,上半年聯控研發投入人民幣70.87億元。聯想集團全球專利及專利申請數已積累超3.8萬件,研發投入佔比穩步提升;聯泓新科共申請專利305項,擁有授權專利231項;富瀚微共獲得各類知識産權272項。此外,聯控體系內基金繼續瞄準新一代信息技術、芯片、人工智能、新能源、新材料等國家戰略性産業,上半年累計投資科技企業約50家。



在自身的發展之外,研究聯控的業績公告也可發現,這家企業並不只是「獨善其身」,而是作為「鏈主」助力上下游中小企業的共同成長。



聯想集團通過自建供應鏈管理服務平台的方式,賦能産業鏈中小企業,還9次入選Gartner全球供應鏈25强。值得一提的是,聯想集團是中國、亞太地區唯一上榜的高科技製造企業,更是排名最高的中國企業,最近還蟬聯該榜亞太區第一。與此同時,聯控體系內各基金也通過多種方式,持續加强對專精特新和單項冠軍企業的支持培育力度,累計投出國家級專精特新企業120家。



關於未來規劃,聯想控股表示,「將繼續堅持科技創新引領高質量發展,積極優化資源佈局,在國家鼓勵及倡導的戰略方向上尋求新機遇」,反映出其在業績承壓的情况下仍然保持了戰略定力,隨著其在科創等領域的佈局成熟,預計公司業績將得到更强支撑和成長空間。





話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network